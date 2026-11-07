Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Nuova truffa a nome Nexi

Lo smartphone vibra dalla tasca per un messaggio appena arrivato. Dopo aver sbloccato il telefono, leggi una comunicazione da Nexi che ti avvisa dell’autorizzazione di una transazione proveniente dalla tua carta di credito da centinaia di euro. Viene anche indicato un numero di telefono da chiamare in caso di emergenza.

Nexi, il colosso italiano dei pagamenti digitali, è di nuovo utilizzata come leva per truffare i consumatori. A confermarlo è il Cert-Agid (il Computer Emergency Response Team dell’Agenzia per l’Italia Digitale), che ha diramato un’allerta ufficiale dopo aver intercettato due distinte campagne di smishing in corso, volte a sottrarre le credenziali bancarie e svuotare i conti degli utenti.

Come funziona la prima truffa Nexi: il finto addebito

A differenza dei classici tentativi di phishing che vi spingono a cliccare su un link sospetto, questa variante adotta una tecnica di ingegneria sociale più insidiosa, basata su un doppio passaggio.

In prima battuta la vittima riceve un messaggio di testo abbastanza simile a quelli automatici di notifica spesa. Nel testo vengono citati importi consistenti ma plausibili e si sollecita l’utente a chiamare un numero telefonico per annullare l’addebito prima che sia troppo tardi.

La vittima che sceglie di comporre quel numero viene messa in contatto con un presunto servizio clienti. Sono infatti direttamente i truffatori a ricevere la telefonata.

Con tono calmo e rassicurante, il finto operatore pretende di aiutare l’utente nella procedura di recupero dei propri soldi, chiedendo tutti i codici privati d’accesso al proprio conto in banca, comprese password monouso. In questo modo i ladri sono autorizzati a effettuare prelievi e bonifici in tempo reale.

Una procedura non dissimile da quella segnalata non molto tempo fa a “firma” Unicredit.

La seconda variante

Accanto alla finta notifica di pagamento, i rilevamenti di Cert-Agid evidenziano la presenza di una seconda campagna, incentrata paura di rimanere privi dei propri strumenti di pagamento.

In questo secondo scenario, l’SMS civetta avvisa l’utente che la propria carta Nexi è stata temporaneamente sospesa o bloccata per presunte anomalie di sicurezza.

Come difendersi dalle truffe

Quando si ricevono messaggi di questo tipo, la regola d’oro è fermarsi prima di fare qualsiasi cosa.

Prendersi tutto il tempo che serve per esaminare meglio l’SMS mette al sicuro da possibili frodi. Infatti, la formulazione del messaggio contiene errori di battitura che difficilmente risultano presenti nei messaggi automatici.

Un punto prima della prima lettera maiuscola, E’ invece di È, un punto fermo mancante: sono tutti piccoli segnali che devono far supporre a una truffa telefonica.

Quando i cybercriminali diventeranno talmente sofisticati da riuscire a produrre comunicazioni più che verosimili, sarà sufficiente seguire la seguente procedura:

non chiamare mai il numero a fine messaggio;

verificare dall’app o dal web se ci sono movimenti non riconosciuti come segnalato nel messaggio;

se si hanno comunque dubbi sulla sicurezza della propria carta, bisogna chiamare esclusivamente il numero verde del proprio istituto bancario;

ricordarsi che nessun operatore bancario o di rete vi chiederà mai di dettare via telefono i codici Otp o la password d’accesso al conto.

In ogni caso, oggi è molto più semplice riavere indietro i soldi di una frode di questo tipo. Sono cambiate, infatti, le regole europee che normano questa tipologia di reato.