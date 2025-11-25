Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Il bonus bollette cambia nel 2026, ma è ancora molto di supporto per tutti i nuclei familiari con Isee molto basso. Grazie a un incrocio di sostegni per luce, gas e acqua, le famiglie possono arrivare a ottenere uno sconto di 1.226 euro l’anno. Le misure sono principalmente automatiche, quindi rivolte ai nuclei in difficoltà economica e già riconosciute dalla dichiarazione dei redditi. Il pacchetto di sostegni per il caro energia è stato riconfermato dal Governo, ma la platea è stata leggermente rivista. Nel 2026 quindi ha diritto agli sconti sulle bollette solo una piccola parte dei beneficiari che avevano accesso ai sostegni nel 2025.

Il requisito Isee resta fondamentale per accedere agli aiuti, con questo infatti è possibile vedersi riconosciuto il bonus elettrico, il bonus idrico, il bonus gas e altre agevolazioni.

Chi può ottenere i bonus: il requisito Isee

Il bonus bollette viene riconfermato nel 2026, ma resta riservato ai nuclei familiari con redditi molto bassi o situazioni di disagio particolari. Infatti, per accedervi il requisito è un Isee inferiore a 9.530 euro. Solo nel caso di famiglia numerosa con almeno quattro figli a carico la soglia sale fino a 20.000 euro annui.

Ricordiamo però che non si tratta di un bonus a richiesta, ma è un’erogazione automatica. È l’Inps infatti che, attraverso i dati dell’Isee, trasmette le informazioni ai gestori delle utenze e applica lo sconto in bolletta.

La procedura è automatica, ma non la richiesta dell’Isee. È bene quindi ricordare di aggiornare l’Isee per non perdere simili opportunità di sostegno e bonus. Il prossimo aggiornamento Isee è previsto entro gennaio 2026, così da non interrompere l’erogazione del beneficio.

Che cos’è il bonus sociale?

Nel bonus bollette si trovano diversi contributi a sostegno delle famiglie, per un totale di 1.226 euro. Gli importi a sostegno dei nuclei familiari variano a seconda dei componenti del nucleo stesso. Si tratta quindi di un modo per proporzionare l’aiuto ai consumi effettivi, in base al numero di persone che compongono il nucleo familiare.

Il bonus sociale per l‘energia elettrica divide il contributo in base ai componenti del nucleo familiare:

167,90 euro l’anno per 1 o 2 componenti;

219 euro per 3 o 4 componenti;

240,90 euro per oltre 4 componenti.

Bonus elettrico per disagio fisico

In alcune famiglie, al più tradizionale bonus elettrico, si aggiunge anche un bonus sociale. Si tratta di un’agevolazione specifica per chi ha una condizione di salute che necessita dell’utilizzo di apparecchiature elettromedicali salvavita.

Nel caso specifico non esiste limite di Isee. Per ottenerlo è necessario un certificato da parte dell’Asl che attesti la patologia e la necessità dell’apparecchiatura elettrica. L’importo del bonus varia a seconda del consumo di energia extra e della potenza impiegata dal macchinario:

167,9 euro annui per un extra consumo fino a 600 kWh (potenza 3 kW);

fino a 543,85 euro per extra consumi fino a 1.200 kWh e potenza di almeno 4,5 kW.

Attenzione: bonus elettrico e bonus elettrico per il disagio fisico possono essere cumulati e ottenere così un risparmio complessivo superiore a 1.200 euro l’anno.

Bonus bollette del gas: come funziona

Esiste anche un bonus per le bollette del gas, ma questo non tiene conto solo del reddito, bensì anche di diversi altri fattori. Gli importi variano in base al numero dei componenti del nucleo, al tipo di utilizzo del gas e alle zone climatiche di residenza.

Nelle aree più fredde, per esempio, il contributo risulta maggiore per equilibrare i consumi più elevati dovuti al riscaldamento. Ulteriore differenza riguarda chi utilizza il gas solo per cucinare o per avere l’acqua calda, rispetto a chi lo usa per riscaldare l’abitazione.

Anche in questo caso, però, si tratta di un bonus automatico al quale è possibile accedere attraverso l’aggiornamento dell’Isee.

Bonus idrico: acqua gratis ogni giorni

Poco conosciuto è infine il bonus idrico, che permette di ottenere fino a 50 litri di acqua gratuita al giorno per ogni componente della famiglia. Permette, per singola persona, di risparmiare fino a 18 metri cubi di acqua all’anno.

Considerando il costo medio, si tratta di un vantaggio di 28,44 euro all’anno a persona. Una famiglia media di 4 persone, arriva a risparmiare fino a 113,76 euro all’anno. Anche in questo caso è un bonus automatico e non richiede nessuna domanda.