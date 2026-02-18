Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock Fino a 115 euro il bonus bollette stabilito dal Consiglio dei Ministri

Il bonus luce per le famiglie a basso reddito dovrebbe salire fino a 115 euro per il 2026. L’incremento del cosiddetto “contributo straordinario” arriva dopo l’ultimo Consiglio dei ministri del 18 febbraio. Il provvedimento contiene “misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche, di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico”.

A chi spetta il bonus bollette

Il contributo straordinario andrebbe ad aggiungersi al bonus sociale già riconosciuto alle famiglie in condizioni di disagio economico. Attualmente il bonus sociale elettrico vale in media circa 200 euro all’anno. Con l’eventuale incremento del bonus bollette fino a 115 euro, l’importo complessivo potrebbe arrivare a incidere in modo significativo sulle bollette, riducendone l’impatto per una famiglia tipo. La misura sarebbe destinata a circa 4,5 milioni di famiglie. I requisiti restano legati all’Isee:

fino a 9.796 euro per la generalità dei nuclei familiari;

fino a 20.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico.

Il meccanismo di erogazione seguirebbe quello già in vigore per il bonus sociale, con riconoscimento automatico in bolletta per chi presenta una Dichiarazione sostitutiva unica valida ai fini Isee. Fino a pochi minuti prima della chiusura del Consiglio dei ministri, era trapelata la possibilità che il bonus bollette fosse fino a 125 euro.

L’obiettivo dichiarato del decreto è contenere l’impatto del caro energia sui bilanci domestici, in una fase in cui il costo dell’elettricità e del gas continua a rappresentare una voce rilevante di spesa per molte famiglie.

Le altre misure del decreto Bollette

Oltre al sostegno diretto ai consumatori, il decreto interviene anche sul fronte delle imprese e del sistema energetico nel suo complesso. Tra i punti centrali figurano:

misure per la competitività delle imprese, in particolare quelle energivore;

interventi legati alla decarbonizzazione delle industrie;

disposizioni per affrontare la saturazione virtuale delle reti elettriche;

norme sull’integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico.

Secondo un rapporto stilato dal sito di confronto di offerte Facile.it, il nuovo decreto bollette del Governo conterrebbe misure che arriverebbero fino a 60 euro di sconto annuale sul costo dell’energia elettrica per le famiglie italiane. Il calcolo prende in considerazione alcune caratteristiche base dei consumi dei nuclei italiani, che portano il quantitativo annuo di elettricità utilizzata a 2.700 kWh

Ok anche al decreto maltempo

Durante il Consiglio dei ministri è arrivato anche l’ok al decreto maltempo con l’approvazione del decreto legge e le delbere di protezione civile necessari per fronte ai danni della frana di Niscemi e ai danni causati dal ciclone Harry. Si punterebbe a superare il miliardo di euro. In precedenza erano stati stanziati 100 milioni di euro per ogni regione colpita