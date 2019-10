Bollette luce e gas, come risparmiare fino a 309 euro

editato in: da

Nel mese di ottobre sono salite le tariffe di luce (+2,6%) e gas (+3,9%) per i consumatori ancora in regime di maggior tutela, come ha annunciato Arera (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).

Così le famiglie che decidono di passare a un operatore del mercato libero in questo momento possono arrivare a risparmiare fino a 309 euro, 212 le coppie e 114 i single. Le cifre sono quelle fornite dall’ultima indagine dell’Osservatorio SosTariffe.it che ha calcolato quanto si può risparmiare con il passaggio alla migliore offerta del mercato libero, prendendo in esame tre profili di consumo: il single, la coppia e la famiglia.

I risparmi per single, coppia e famiglia

Nel caso dei single, le famiglie cosiddette monocomponente, con un fabbisogno annuo di luce di 1400 kWh, le fatture di luce e di gas, dice l’Osservatorio, potrebbero alleggerirsi ogni anno di una cifra compresa tra 29 e 114,50 euro. Se ora un single in regime di maggior tutela spende in media 335 euro, con il passaggio al mercato libero potrebbe spenderne 305. Per il gas, ipotizzando un consumo annuo medio di 800 metri cubi, lo stesso single che nel mercato tutelato a oggi spende 619,79 euro, nel mercato libero ne spenderebbe 577,85.

Una coppia invece , continua l’indagine, potrebbe arrivare a risparmiare nel complesso, per le bollette luce e gas, da 68,60 a 212 euro. Per la corrente elettrica, ad esempio, una coppia tipo con un fabbisogno annuo stimato di luce di 2700 kWh che oggi nel mercato tutelato spende ogni anno 577,15 euro in fatture, potrebbe spenderne solo 516,21 passando al mercato libero. Invece per il gas, tenuto conto di un consumo annuo stimato di 1200 metri cubi, i consumi calerebbero da 902,08 euro ogni dodici mesi a 822,79, che si traducono nella possibilità concreta di risparmiare dal 2,7 a 14,8%, cioè da 24 a 134 euro.

Ma il passaggio al mercato libero è in assoluto più vantaggioso per le famiglie con almeno tre componenti. Secondo lo studio di Sostariffe.it infatti le famiglie con tre membri possono arrivare a risparmiare, sommando le fatture di luce e gas, da 126,20 a 309,70 euro. Se oggi un nucleo tipo – con un consumo di energia stimato di 3900 kWh annui – spende in media ogni anno 855,37 euro di corrente elettrica, nel mercato libero pagherebbe 762,70 euro. Così per il gas, se oggi per un consumo annuo meteo di 1800 metri cubi c’è una spesa di 1328,20 euro, la stessa famiglia ne spenderebbe 1193,29 euro.

Da ultimo il portale consiglia per la luce di optare per le offerte a prezzo bloccato, che consentono di mantenere fermo il prezzo dell’energia per un periodo prestabilito di 12 o 24 mesi. Per il gas invece, le tipologie di offerte più convenienti sono quelle non indicizzate dall’Authority, il cui prezzo viene calcolato partendo dal costo all’ingrosso del gas a cui il fornitore del mercato libero aggiunge un fisso al metro cubo