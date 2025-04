Anche le spese sostenute per pagare i premi delle assicurazioni possono essere portate in detrazione nel Modello 730/2025. Una guida semplice per capire esattamente come fare

Fonte: iStock Come portare in detrazione l'assicurazione dal Modello 730/2025

Le spese sostenute per pagare i premi delle assicurazioni sono detraibili dal Modello 730/2025 nella misura del 19%: l’agevolazione, però, non spetta trasversalmente per tutti i tipi di contratto. È necessario che sia previsto il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5% o la non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (la compagnia di assicurazioni non deve, però, avere l’opportunità di recedere dal contratto).

All’interno del Modello 740/2025 i premi delle assicurazioni trovano spazio nei righi da E1 a E10.

Modello 730/2025, quali premi delle assicurazioni sono detraibili?

All’interno del Modello 730/2025 sono detraibili alcuni premi versati per l’assicurazione. Nello specifico i contribuenti possono accedere all’agevolazione fiscale nei seguenti casi:

per i contratti che abbiano come oggetto il rischio morte o invalidità permanente o di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana. Queste assicurazioni devono essere state stipulate o rinnovate dopo il 1° gennaio 2001;

sulla vita e sugli infortuni, che siano state stipulate o rinnovate in una data antecedente il 31 dicembre 2020;

abbiano come oggetto il rischio morte finalizzato alla tutela della persona con disabilità grave, per i contratti stipulati a partire dal 2016;

abbiano come oggetto il rischio degli eventi calamitosi relativi agli immobili adibiti ad uso abitativo, i cui contratti devono essere stati stipulato a partire dal 2018.

Quali sono le detrazioni previste per le assicurazioni

Attraverso il Modello 730/2025 è possibile accedere alla detrazione al 19% sulle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, ma è necessario fare alcuni distinguo:

contratti stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000. In questo caso il limite massimo di spesa annuo è pari a 530 euro. I contribuenti hanno la possibilità di beneficiare della detrazione anche quando il contratto sia stato stipulato con una compagnia estera o se l’infortunio è avvenuto al conducente (opzione che si va ad aggiungere alla Rc Auto obbligatoria). Non è possibile accedere alle agevolazioni fiscali nel caso in cui venga assicurato il rischio di invalidità temporanea, anche se totale. Nel Modello 730/2025 deve essere utilizzato il quadro E e il codice 36. La polizza deve avere una durata non inferiore a 5 anni;

per i contratti stipulati o rinnovati dopo il 1° gennaio 2001. Possono essere portati in detrazione i premi versati, che hanno oggetto il rischio morte e/o invalidità permanente non inferiore a 5 anni. Anche in questo caso il limite massimo è pari a 530 euro, anche quando sono state sottoscritte più polizze.

Le assicurazioni che coprono il rischio mancata autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana possono essere portati in detrazione nel Modello 730/2025 entro il limite massimo di 1.291,14 euro. Nella dichiarazione dei redditi deve essere utilizzato il codice 39.

Per i premi versati a tutela delle persone con grave disabilità il limite massimo di spesa è stato fissato in 750 euro. Il codice da utilizzare nel Modello 730/2025 è 38.

Chi può accedere alle detrazioni

Perché sia possibile accedere alle detrazioni sui premi delle assicurazioni direttamente nel Modello 730/2025 devono essere coinvolti tre soggetti differenti:

contraente;

assicurato;

beneficiario.

È necessario, per beneficiare dell’agevolazione, che il contraente e l’assicurato coincidano, mentre il beneficiario può anche essere una persona diversa. Il diritto alla detrazione spetta anche quando a stipulare il contratto sia un familiare fiscalmente a carico (la detrazione spetterà, ovviamente, al contribuente che presenta la dichiarazione dei redditi).

Volendo sintetizzare al massimo, questo significa che la detrazione spetta quando si vengono a configurare le seguenti situazioni:

il contribuente risulti essere sia il contribuente che l’assicurato;

il contribuente sia il contraente e l’assicurato un familiare a suo carico;

il contraente e il soggetto assicurato siano un familiare a carico del contribuente;

il familiare a carico sia il contraente e il soggetto assicurato il contribuente;

il contraente sia un familiare a carico e il soggetto assicurato un altro familiare a carico (differente dal contraente).

Quale documentazione è necessario conservare

Per poter beneficiare delle detrazioni all’interno del Modello 730/2025 dei premi assicurativi è necessario essere in possesso e conservare i seguenti documenti:

le ricevute dei pagamenti dei premi versati nel corso del 2024 o il rilascio della dichiarazione dell’assicurazione attestante il pagamento dei premi, dal quale risulti che il metodo di pagamento utilizzato sia tracciabile;

il contratto di assicurazione, dal quale si evince quale modalità di pagamento è stata adottata, i dati del contraente e dell’assicurato, la decorrenza e la tipologia del contratto. In relazione ai premi assicurativi versati per tutelare delle persone con delle disabilità, è necessario allegare l’autocertificazione che il beneficiario è una persona disabile in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 104/92.

Rischio eventi calamitosi, come gestire l’assicurazione

Anche per le assicurazioni relative al rischio eventi calamitosi stipulate a partire dal 2018 per le unità immobiliari adibite ad uso abitativo è possibile accedere alle detrazioni. All’interno del Modello 730/2025 deve essere utilizzato il codice 43.

Nel caso in cui la polizza sia stata sottoscritta direttamente dal condominio è necessario conservare o la certificazione rilasciata dall’amministratore di condominio o copia della polizza e la documentazione che attesti il versamento del premio relativo alla propria unità immobiliare.

Se, invece, è stata effettuata la cessione del credito sismabonus 110% ad un’impresa di assicurazione è necessario essere in possesso:

della documentazione tecnica e delle asseverazioni che siano a supporto dell’intervento antisismico agevolato al 110%;

la documentazione relativa alla cessione del credito dell’assicurazione.

Quali importi si possono portare in detrazione

All’interno del Modello 730/2025 i contribuenti possono portare in detrazione i premi che hanno versato nel corso dello scorso anno: quindi tutti i pagamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.

Indipendentemente da quando sia stata sottoscritta l’assicurazione, il cui contratto può essere stato sottoscritto anche dieci anni prima.