I dati delle vendite in Europa sorridono a Stellantis, ma Fiat non è tra i marchi migliori del gruppo

Fonte: ANSA Stellantis cresce in Europa, ma Fiat rimane indietro

Stellantis ha pubblicato i dati relativi ai primi 8 mesi del 2024, che mostrano una situazione sostanzialmente stabile rispetto al primo semestre dell’anno. L’azienda si conferma il secondo gruppo europeo, leader in Francia, Italia e Portogallo. Diminuisce però nettamente la crescita in Germania, che si limita a un +13% sul 2023. Cala leggermente anche la quota di mercato delle auto elettriche, mentre aumenta quella dei vicoli commerciali.

I marchi di maggior successo del gruppo non sono però quelli italiani. Nel 2024 a distinguersi fino a questo momento sono stati quelli francesi, soprattutto Citroen e Dodge e Jeep, marchi americani. Le difficoltà di Fiat all’interno del mercato europeo quindi nono sono scomparse e il futuro degli impianti italiani rimane incerto.

I risultati di Stellantis nel 2024 fino a questo momento

Nei primi due mesi del secondo semestre del 2024 Stellantis ha confermato la propria posizione come secondo gruppo europeo del settore automobilistico. I mercati di riferimento del gruppo sono quello portoghese, francese e italiano dove mantiene la più grande quota di mercato in assoluto. Si tratta del 30% in Francia e del 32% in Italia quelli dove le vendite sono più significative e dove il gruppo è presente con alcuni dei suoi marchi storici, tra cui Fiat e Lancia.

In diversi altri Paesi europei le vendite sono aumentate rispetto allo scorso anno. Le vendite in Germania sono cresciute nel 2024 di oltre il 13%, anche se questo dato nel primo semestre aveva toccato il 23,8%.

“In Europa abbiamo affrontato la seconda metà dell’anno con il giusto slancio, mantenendo una crescita costante in tutti i segmenti e tipi di propulsione, malgrado le fluttuazioni del mercato. La resilienza dei nostri dipendenti e partner e l’arrivo di entusiasmanti prodotti multi-energia, tra cui quelli Leapmotor che verranno lanciati questo mese, ci pone nelle migliori condizioni per continuare a competere per il primo posto” dichiara Uwe Hochgeschutz, Chief Operating Officer di Stellantis per l’Europa allargata.

I marchi migliori del gruppo sono Citroen, Dodge e Jeep

Tra i segmenti che più rafforzano la posizione di Stellantis c’è quello dei veicoli commerciali. Il gruppo, forte anche in questo ambito di alcuni marchi molto riconoscibili e di grande tradizione, ha una quota di mercato del 29%, la più grande in assoluto nell’aera europea allargata, e nel 2024 ha aumentato i volumi di vendita dell’1,4%. Leggero calo della quota di mercato invece per i veicoli a batteria, che passano dal 13,3% della prima parte dell’anno al 13%, confermando la concorrenza molto serrata in questo settore.

Nel rapporto pubblicato dalla società si citano tra i marchi di maggior successo la francese Citroën e le americane Dodge e Jeep. Avenger, Suv di quest’ultima casa, è ad esempio il più venduto della sua categoria in Italia. Poche invece le menzioni a Fiat, che si conferma forte quasi solamente nel mercato italiano in Europa. L’azienda di Torino fatica a sfondare nei mercati europei. Un rapporto pubblicato dalla stessa Stellantis sulle vendite nei primi sei mesi del 2024 conferma che, pur rimanendo il mercato più importante per Fiat, in Europa il marchio italiano non riesce a crescere. Al contrario fa registrare aumenti delle vendite soprattutto in Nord America e Medio Oriente.