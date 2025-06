I prezzi dei voli per l'estate 2025 registrano aumenti record: fino a 1.700 euro per le mete esotiche. Stangata anche sulle tratte nazionali, secondo Codacons e Altroconsumo

ANSA Prezzi dei voli in aumento: ecco perché volare costerà sempre di più

Con l’arrivo dell’estate, i prezzi dei voli hanno visto dei rialzi molto forti, sia per quelli nazionali che internazionali. A lanciare l’allarme è il Codacons, che sta monitorando le tariffe dei voli verso le principali mete estive. Secondo l’associazione dei consumatori, chi oggi prenota un volo andata e ritorno per la settimana centrale di agosto può trovarsi a spendere tra i 600 e gli 800 euro, a seconda della città di partenza, per raggiungere alcune delle località balneari più gettonate di Grecia, Spagna ed Egitto.

I prezzi in aumento

Ad esempio il volo di andata e ritorno da Verona e Rodi parte da un minimo di 818 euro nella settimana 16-23 agosto, quello da Catania a Sharm el-Sheikh da 700 euro (7-14 agosto), mentre per andare da Roma a Tenerife dal 10 al 17 agosto la spesa minima è di 681 euro. Servono 659 euro da Napoli a Gran Canaria e da Bologna a Rodi, 624 euro da Verona a Creta, 600 euro circa da Pisa e Milano a Sharm el-Sheikh. Un volo andata e ritorno da Bologna a Minorca costa almeno 542 euro, 519 euro quello da Roma a Creta, mentre i milanesi che vogliono raggiungere Mykonos spendono oggi 471 euro.

Continua l’associazione:

Il conto si aggrava se si scelgono destinazioni estere più esclusive: servono oltre 1.600 euro per raggiungere ad agosto Zanzibar partendo da Milano o Roma, e quasi la stessa cifra se da Milano si vola alle Seychelles.

Paradossalmente, sono più economiche le Maldive, dove bastano “solo” 1.200 euro partendo da entrambe le città, più o meno lo stesso prezzo per volare da Roma a Phuket (Thailandia). Per Capo Verde la spesa minima tra andata e ritorno è di 900 euro partendo da Fiumicino, 795 euro da Milano.

Il costo dei voli diretti

Di seguito, ecco la lista dei voli diretti con partenza dall’Italia e il periodo di riferimento:

Verona-Rodi da 818 euro (16-23 agosto);

Catania-Sharm el-Sheikh da 700 euro (7-14 agosto);

Roma-Tenerife da 681 euro (10-17 agosto);

Napoli-Gran Canaria da 659 euro (12-19 agosto);

Bologna-Rodi da 659 euro (10-17 agosto);

Verona-Creta da 624 euro (9-16 agosto);

Pisa-Sharm el-Sheikh da 600 euro (19-26 agosto);

Milano-Sharm el-Sheikh 594 euro (16-23 agosto);

Bologna-Minorca da 542 euro (16-23 agosto);

Roma-Creta da 519 euro (9-16 agosto);

Milano-Mykonos da 471 euro (9-16 agosto);

Bologna-Tenerife da 443 euro (15-22 agosto);

Catania-Creta da 429 euro (10-17 agosto);

Roma-Rodi da 414 euro (9-16 agosto);

Verona-Mykonos da 402 euro (15-22 agosto);

Milano-Santorini da 398 euro (9-16 agosto).

Il costo dei voli con uno scalo

Di seguito invece, la lista dei voli sempre con partenza dall’Italia ma con uno scalo:

Roma-Zanzibar da 1.695 euro (10-17 agosto);

Milano-Zanzibar da 1.648 euro (9-16 agosto);

Milano-Seychelles da 1.592 euro (9-16 agosto);

Roma-Maldive da 1.216 euro (10-17 agosto);

Milano-Maldive da 1.196 euro (10-17 agosto);

Roma-Phuket da 1.144 euro (10-17 agosto);

Roma-Seychelles da 1.165 euro (10-17 agosto);

Roma- Capo Verde da 900 euro (10-17 agosto);

Milano-Capo Verde da 795 euro (10-17 agosto).

Aumenti anche per i voli nazionali

Ma se per volare all’estero bisogna spendere tanto, anche per chi vuole volare in Italia la situazione non è delle più rosee. È quanto emerge dall’ultima inchiesta di Altroconsumo, che ha monitorato l’evoluzione dei prezzi aerei da dicembre 2024 a maggio 2025 su alcune tratte strategiche nazionali, con partenza il 9 agosto e ritorno il 23 agosto, in piena alta stagione.

Stando ai dati, sono 215 euro in più per Milano-Palermo e 183 euro in più per Milano-Bari. Le tratte verso le isole sono particolarmente colpite dall’aumento dei prezzi, anche se per quanto riguarda la Sicilia c’è il bonus voli, che permette di vedere scontato il proprio biglietto aereo.