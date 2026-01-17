Le migliori destinazioni per un viaggio a marzo: dai voli low cost per Sharm e Canarie a quelli per Capo Verde e Thailandia

Marzo è uno dei mesi migliori per staccare dalla stagione fredda e volare verso climi più caldi senza aspettare l’estate. In molte parti del mondo, anche a non troppe ore di volo, le temperature sono più alte che in Italia, e le offerte delle compagnie aree per raggiungerle sono diverse.

Sharm el-Sheikh (Egitto), Mar Rosso: sole e mare a prezzi bassi

Sharm el-Sheikh è una delle destinazioni più affidabili del Mar Rosso per chi cerca sole e clima caldo già in marzo. Qui le temperature medie sono elevate, ideali per spiagge e snorkeling, con acque limpide e clima desertico molto secco.

Per questa destinazione, partendo dai principali aeroporti italiani, è possibile trovare voli low cost spesso sotto i 100 euro. Prenotando ora, e restando flessibili con le date, le tariffe scendono sui 60 – 70 euro, facendo di Sharm una delle mete più economiche in assoluto, soprattutto se si considera anche che ci sono pacchetti hotel all-inclusive che partono da circa 279 euro per una settimana.

Isole Canarie (Spagna): posto caldo, vicino ed economico

Le Isole Canarie sono tra le destinazioni più popolari per chi cerca sole e temperature miti a marzo senza spendere troppo. Tenerife, Gran Canaria e Fuerteventura offrono clima primaverile con temperature medie di 20-25 °C e splendide spiagge.

A oggi ci sono offerte di voli low cost da varie città italiane a partire da circa 60-90 euro andata e ritorno. Per esempio, da Milano a Tenerife o Fuerteventura i prezzi vanno dai 70-75 euro.

Capo Verde (Isole di Sal o Boa Vista): l’Atlantico caldo

Le isole di Capo Verde al largo dell’Africa occidentale sono calde tutto l’anno, ma marzo è il mese ideale perché il clima è asciutto, il mare temperato ed è possibile godersi week-end lunghi di sole e spiaggia.

Confrontando oggi i prezzi dei voli, volare dai principali aeroporti italiani (Milano – Roma) verso Capo Verde costa circa 140 – 150 euro A/R. Alcuni motori di ricerca mostrano voli verso Ilha do Sal, con sola andata, sotto i 100 euro per alcune date.

Voli Oltreoceano sotto i 600 euro andata e ritorno

Un discorso a parte meritano le mete più lontane cui voli, seppur non super economici, se prenotati in anticipo permettono di risparmiare molto (rispetto a quelli che sono i prezzi medi in generale). Per esempio, provando a prenotare ora un volo per il Messico, dove le temperature a marzo si aggirano intorno ai 25-30 °C, alcuni portali segnalano biglietti per Cancún da circa 530 euro andata e ritorno, con partenze da Milano o Roma.

Ci sono poi offerte di volo interessanti per il Sud-Est asiatico (incluso Ho Chi Minh City o Bangkok/Phuket), con prezzi che si aggirano sui 400 – 550 euro. Il Vietnam meridionale offre temperature calde sopra gli 28 °C a marzo, con poca pioggia e giornate soleggiate.

Per molti viaggiatori italiani, Bangkok e isole thailandesi (come Phuket o Koh Samui) sono sinonimo di estate anticipata. E in questo caso, combinando le promozioni di alcune compagnie di bandiera con quelle dei motori di ricerca, ci possono trovare biglietti dall’Italia a partire da circa 400 – 460 euro.

Ovviamente si tratta di tariffe soggette a cambiamenti, per cui è consigliato sempre monitorare le varie offerte, cercando di bloccare il prezzo quando risulta essere più conveniente.