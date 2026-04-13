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Getty Images Il logo di Plenitude, controllata di Eni

In un momento particolarmente delicato per il settore energetico, il panorama italiano delle utenze cambia ancora. Plenitude ha completato l’acquisizione del 100% di Acea Energia e del 50% di Umbria Energy, con una maxi operazione da circa 500 milioni di euro. Il risultato immediato è che circa 1,2 milioni di clienti passano sotto il controllo della controllata Eni, rafforzandone in modo significativo la presenza nel mercato retail di gas e luce. Restano esclusi dalla cessione i clienti elettrici vulnerabili, che continueranno a essere gestiti da Acea.

Quanto vale l’acquisizione di Acea

Dietro la cifra complessiva ci sono diverse componenti finanziarie. L’enterprise value dell’operazione è stato fissato a 448 milioni di euro, una cifra aggiornata in base al perimetro effettivo della transazione.

A questo valore si aggiungono:

gli aggiustamenti legati alla cassa netta al 31 dicembre 2024;

i meccanismi di ticking fee e leakage;

un dividendo da circa 82 milioni distribuito ad Acea.

È prevista anche una componente variabile fino a 100 milioni di euro, che sarà riconosciuta in base alle performance operative entro giugno 2027.

Cosa cambia per i clienti entrati in Plenitude

Dal punto di vista pratico, per i clienti coinvolti non ci sono effetti immediati sulle forniture: i contratti restano attivi e validi anche se cambia il soggetto che li gestisce. Ci sarà ovviamente la possibilità di aderire alle offerte del nuovo fornitore.

Con questa acquisizione Plenitude supera gli 11 milioni di clienti in Europa e consolida il proprio ruolo in un mercato sempre più competitivo, soprattutto dopo la fine del servizio di maggior tutela e il passaggio al mercato libero.

La strategia di Plenitude tra crescita e rinnovabili

L’acquisizione di Acea Energia e metà di Umbria Energy si inserisce in una strategia più ampia. Plenitude sta costruendo un modello integrato che combina la produzione di energia da fonti rinnovabili e infrastrutture per la mobilità elettrica oltre ovviamente alla vendita al dettaglio di luce e gas.

Oggi la società può contare su:

5,8 GW di capacità rinnovabile installata;

oltre 23.000 punti di ricarica per veicoli elettrici;

presenza in più di 15 Paesi.

Gli obiettivi al 2030 sono ambiziosi: 15 GW di capacità rinnovabile, 15 milioni di clienti e 30.000 punti di ricarica pubblici.

La strategia di Acea dopo la vendita

Per Acea la cessione rappresenta un passaggio strategico altrettanto importante. Il gruppo punta infatti a rafforzare il proprio posizionamento nei business regolati, in particolare:

la gestione delle reti idriche;

le infrastrutture energetiche;

i servizi ambientali.

L’azienda, in pratica, si concentrerà su attività più stabili dal punto di vista dei ricavi e meno esposte alle oscillazioni del mercato come la vendita di energia.