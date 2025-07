Quanto costa oggi l’energia elettrica? Prezzi aggiornati al 22 Luglio 2025

Scopri quanto costa oggi l’energia elettrica, cos'è il PUN e come influisce sul prezzo in bolletta nel mercato libero e tutelato.

Costo energia elettrica nel mercato libero

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore medio ponderato dell’energia scambiata sulla Borsa Elettrica, ed è il riferimento principale per i fornitori del mercato libero nella definizione delle offerte ai clienti finali.

Al 22 Luglio 2025, il PUN giornaliero si attesta a 115,84 €/MWh (pari a 0,116 €/kWh). Negli ultimi mesi, il PUN ha mostrato una certa volatilità, oscillando tra i 100 e i 130 €/MWh, con picchi superiori nei mesi invernali e una tendenza al ribasso nei mesi primaverili ed estivi.

Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende dal contratto scelto, ma il PUN resta il parametro di riferimento per le offerte a prezzo variabile. A questo valore vanno aggiunti i costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e le imposte.

Cosa significa per le famiglie

Per le famiglie che hanno scelto la tariffa tutelata gestita da Arera, il prezzo dell’energia viene aggiornato mensilmente e può essere monorario (F0) o biorario (F1, F2-F3). Per il mese di Giugno 2025 i valori sono:

Fascia Prezzo (€/MWh) F0 (Monoraria) 109,65 F1 (Giorno) 220,00 F2-F3 (Sera/Weekend) 164,00 / 336,00

Tradotto in termini pratici, una famiglia tipo con un consumo annuo di 2.700 kWh (circa 9 kWh/giorno) e tariffa monoraria, paga per la sola componente energia circa 0,11 €/kWh. Considerando tasse, oneri e costi di trasporto, il prezzo finale in bolletta si aggira tra 0,23 e 0,28 €/kWh a seconda del fornitore e della tipologia di contratto.

Questo significa una spesa mensile per la famiglia tipo di circa 52-63 euro solo per la componente energia, a cui vanno aggiunti i costi fissi e le imposte.

Consumo annuo 2.700 kWh Spesa mensile stimata (tutto incluso) circa 60 € Prezzo energia (tasse e oneri inclusi) 0,23-0,28 €/kWh

Andamento storico dei prezzi dell’energia

L’andamento del PUN negli ultimi 12 mesi mostra una forte variabilità, con valori che hanno raggiunto picchi di oltre 180 €/MWh nei mesi invernali (Dicembre 2024 e Gennaio 2025) e minimi sotto i 90 €/MWh nei mesi primaverili (Aprile-Maggio 2025). Negli ultimi mesi, il prezzo si è stabilizzato su valori medi tra 110 e 130 €/MWh.

Le tariffe tutelate Arera hanno seguito l’andamento del mercato, con la componente energia monoraria (F0) che è passata da 145,26 €/MWh a Febbraio 2025 a 93,87 €/MWh a Maggio 2025, per poi risalire a 109,65 €/MWh a Giugno 2025.

Mese PUN medio (€/MWh) Tariffa tutelata F0 (€/MWh) Gennaio 2025 140,7 134,55 Febbraio 2025 146,6 145,26 Marzo 2025 128,4 118,06 Aprile 2025 109,2 99,74 Maggio 2025 92,6 93,87 Giugno 2025 109,7 109,65 Luglio 2025 (parziale) ~120,0 –

In sintesi, il prezzo dell’energia elettrica resta soggetto a oscillazioni legate sia ai mercati internazionali sia alla domanda interna. Per le famiglie, è fondamentale monitorare le offerte e valutare la convenienza tra mercato libero e tutelato, considerando sempre il costo complessivo in bolletta.