Il prezzo del gas per le famiglie oggi 22 Luglio 2025

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Come cambia tra mercato tutelato e libero. La Guida di QuiFinanza per risparmiare in bolletta.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di metano permette di stimare con maggiore precisione la spesa mensile e annuale, soprattutto in un contesto di mercato in continua evoluzione.

Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 22 Luglio 2025 è fissato da ARERA in 0.460601 €/Smc (dato riferito a giugno 2025). A questa cifra vanno aggiunti i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano è stabilito dalle diverse società di vendita e può essere fisso o indicizzato.

Il costo del gas per i clienti del servizio di tutela della vulnerabilità

Per i clienti che rientrano nel servizio di tutela della vulnerabilità, il prezzo della materia prima gas viene aggiornato mensilmente da ARERA. Per il mese di giugno 2025, il valore è di 0.460601 €/Smc. A questa cifra si aggiunge una quota fissa annua di 57,43 euro. Questo sistema garantisce trasparenza e uniformità, permettendo ai consumatori di conoscere in anticipo il costo della componente principale della bolletta.

Il costo del gas nel mercato libero

Nel mercato libero, il prezzo della materia prima gas può essere:

Fisso : il prezzo non cambia per 12 o 24 mesi, offrendo stabilità e prevedibilità.

: il prezzo non cambia per 12 o 24 mesi, offrendo stabilità e prevedibilità. Indicizzato: il prezzo segue l’andamento del PSV (Punto di Scambio Virtuale), il principale indice di riferimento per il mercato italiano.

Le offerte variano da operatore a operatore e spesso includono sconti, bonus di benvenuto o servizi aggiuntivi come assistenza tecnica o assicurazioni. È importante confrontare le proposte considerando sia il prezzo della materia prima sia eventuali costi accessori.

Come si compone il prezzo in bolletta

La struttura della bolletta del gas è simile sia nel mercato tutelato che in quello libero e comprende:

Materia prima : il costo del gas consumato.

: il costo del gas consumato. Trasporto e gestione del contatore : costi per il trasporto del gas e la gestione tecnica.

: costi per il trasporto del gas e la gestione tecnica. Oneri di sistema : coprono costi generali del sistema gas.

: coprono costi generali del sistema gas. Imposte: accise, addizionali regionali e IVA.

Nel servizio tutelato, ogni componente ha valori regolati da ARERA. Nel mercato libero, solo trasporto, oneri e imposte sono regolati; la voce “materia gas” è decisa dal fornitore.

Quanto spenderai in bolletta

Numero componenti Consumo annuo stimato (Smc) Spesa annua materia prima (tutelato) Spesa annua totale stimata* 2 persone 600 276,36 € ~ 650 € 3 persone 900 414,54 € ~ 900 € 4 persone 1200 552,72 € ~ 1.150 €

*La spesa annua totale stimata include materia prima, quota fissa, trasporto, oneri e imposte. Nel mercato libero la spesa può variare sensibilmente in base all’offerta attiva.

Monitorare l’andamento dei prezzi e confrontare le offerte resta la strategia migliore per ottimizzare la spesa energetica familiare.