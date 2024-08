Il gruppo punta a superare i 10 miliardi di ricavi entro il 2024. In Italia 279 mila nuovi abbonati mobile nel secondo trimestre

Fonte: Getty Images Iliad entra nella top 5 Europa, in 6 mesi ricavi +10,3%

Grazie agli ottimi risultati del primo semestre 2024, il gruppo Iliad è ora tra i primi cinque operatori di telecomunicazioni in Europa. Nel primo semestre del 2024, il gruppo Iliad ha confermato la sua posizione di leader nella crescita europea. I risultati finanziari mostrano un aumento del fatturato del 10,3%, raggiungendo i 4,9 miliardi di euro. L’Ebitda è salito a 1,86 miliardi di euro, con un incremento del 13,2%, mentre l’utile netto è cresciuto dell’8,6%, arrivando a 251 milioni di euro.

I dati in Italia

A poco più di sei anni dal suo ingresso nel mercato della telefonia, Iliad ha superato gli 11 milioni e 565 mila utenti attivi, comprendendo sia il segmento mobile che quello fisso. Rispetto al primo trimestre del 2024, Iliad ha visto un incremento netto di 314 mila utenti. Solo nel mercato mobile, il gruppo fondato da Xavier Niel ha raggiunto i 11 milioni e 285 mila utenti, con un aumento di 279 mila contratti rispetto al trimestre precedente. Anche la fibra FTTH è in crescita, con 35 mila nuovi utenti rispetto al primo trimestre 2024, portando il totale a 280 mila clienti e quasi raddoppiando la base clienti che a giugno 2023 era di 149 mila utenti. In Italia, Iliad ha investito oltre quattro miliardi di euro.

Nel primo semestre dell’anno, Iliad Italia ha registrato un fatturato di 552 milioni di euro, con un incremento dell’11,5% rispetto allo stesso periodo del 2023. Anche l’EBITDA è aumentato, passando da 117 milioni di euro nel primo semestre 2023 a 147 milioni di euro al 30 giugno di quest’anno, con una crescita del 25,6%.

“Questo primo semestre – afferma Benedetto Levi, amministratore delegato di Iliad Italia – segna risultati significativi per Iliad, che si conferma leader nel saldo netto degli utenti per il venticinquesimo trimestre consecutivo. In dodici mesi abbiamo quasi raddoppiato la nostra base clienti nel segmento fibra FTTH, un chiaro segnale della crescente consapevolezza degli utenti riguardo alla qualità e alla trasparenza.”

I dati in Europa e obiettivi

Anche in Europa, i risultati di Iliad sono in crescita: nei primi sei mesi del 2024, il fatturato complessivo ha raggiunto i 4,9 miliardi di euro, con un incremento del 10,3% rispetto allo stesso periodo del 2023. Il gruppo fondato da Xavier Niel conta ora più di 49 milioni e 833 mila utenze, con un aumento di 621 mila rispetto a marzo 2024. Il margine operativo lordo è salito da 1,64 miliardi di euro del 30 giugno 2023 a 1,85 miliardi di euro, registrando un incremento del 13,2%. Sulla base di questi risultati, Iliad conferma le sue ambizioni di raggiungere un fatturato di 10 miliardi di euro e, grazie a queste performance, è ora tra i primi cinque operatori europei di telecomunicazioni.

“Iliad ha compiuto un passo storico diventando uno dei primi 5 operatori europei. Ora abbiamo 50 milioni di abbonati in Francia, Polonia e Italia, e addirittura 61 milioni con il nostro investimento nell’operatore svedese Tele27. Il piano Odyssée 2024, che ha guidato la nostra tabella di marcia negli ultimi 5 anni, ha dato i suoi frutti. Ora sta a noi scrivere la prossima Odissea continuando a innovare, investendo nelle nostre reti 5G e in fibra e rafforzando le nostre attività di cloud e data center” ha commentato il ceo Thomas Reynaud.