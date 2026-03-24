iliad continua a crescere in Italia: utenti superano 13 milioni

Il Gruppo ha raggiunto quota 52 milioni di utenti nei tre Paesi in cui è presente. Utenti e fatturato in crescita anche in Italia

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Getty Images

Nel 2025, il Gruppo iliad conferma per il quarto anno consecutivo una crescita record con con 52 milioni di utenti, confermando la sua leadership tra i principali gruppi europei nei tre mercati core dell’azienda (Francia, Italia e Polonia). Compatibilmente con questa crescita anche iliad Italia ha registrato risultati positivi e una stabile crescita del numero di utenti. “Il 2025 si conferma un anno di importanti risultati per iliad in Italia. Abbiamo superato i 13 milioni di utenti tra mobile e fisso e più che triplicato il free cash flow operativo”, ha affermato l’Ad Benedetto Levi, aggiungendo che la crescita è stata favorita da innovazione, efficienza e un’attenzione costante alla qualità del servizio.

I principali indicatori finanziari del Gruppo

Nel 2025 il Gruppo supera l’obiettivo e raggiunge i 10,3 miliardi di euro di fatturato, in crescita su base annua del 3,2%, e registra un EBITDAaL pari a 4,042 miliardi, in crescita del 5% rispetto al 2024, grazie alle positive performance operative nei diversi mercati in cui è presente.

Nell’arco dell’anno, gli investimenti sono ammontati a 1,8 miliardi, in calo dell’11,5% rispetto all’anno precedente. Il Gruppo ha investito oltre il 17% dei suoi ricavi nella copertura 4G/5G nei tre paesi in cui opera, nella migrazione dei suoi abbonati di rete fissa verso la fibra ottica, nell’ampliamento degli abbonati alla banda ultralarga e nelle sue attività B2B (connettività, cloud e capacità di elaborazione).

In significativa progressione anche il free cash flow operativo, che nel 2025 cresce del 23,2% superando l’obiettivo dei 2 miliardi di euro e attestandosi a 2,25 miliardi, rafforzando ulteriormente la capacità del Gruppo di sostenere il proprio sviluppo e i piani di investimento.

iliad continua a crescere in Italia

iliad Italia, nel 2025, ha superato la soglia dei 13 milioni di utenti tra mobile e fisso, rafforzando il proprio ruolo nel panorama nazionale. Nel segmento mobile, l’operatore consolida ulteriormente la propria leadership di crescita, attestandosi al primo posto per crescita netta di utenti e mantenendo questo primato per otto anni consecutivi. Il 2025 si chiude con circa 12,6 milioni di utenti mobile e un saldo positivo di 918 mila nuovi utenti nel corso dell’anno, mentre nel segmento FTTH si registra una crescita di 146 mila nuovi utenti ad un totale di 496 mila utenti.

Il fatturato si attesta a 1,2 miliardi, in crescita su base annua del 9%, mentre l’EBITDAaL raggiunge 390 milioni, con un aumento del 26,8%.

In forte espansione anche il free cash flow operativo che arriva a 120 milioni, più che triplicato rispetto al 2024; le attività mobile di iliad hanno generato un free cash flow operativo di 176 milioni di euro, a conferma della crescente capacità di iliad di generare risorse da reinvestire nel Paese, a supporto della digitalizzazione e dello sviluppo di reti sempre più efficienti.