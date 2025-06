ANSA Tutto sul report 2024 di iliad sulla sostenibilità

Iliad presenta il suo Report di Sostenibilità 2024, confermando l’impegno a favore di un modello di business più responsabile, attento all’ambiente e alle generazioni future. Dopo aver pubblicato nel 2023 la prima versione del bilancio, quest’anno l’operatore arricchisce e approfondisce ulteriormente la rendicontazione dei risultati e dei progressi raggiunti nel proprio percorso.

Un report che racconta di un Iliad in costante evoluzione, capace di coniugare performance industriale e responsabilità sociale in un unico disegno strategico.

I risultati finanziari di iliad

Il 2024 si è rivelato un anno eccezionale per iliad in Italia. Secondo il report, l’espansione delle stazioni radio base ha portato al traguardo dei quasi 12 milioni di utenti complessivi, di cui oltre 11,6 milioni nel mobile e 349 mila nella fibra FTTH.

Sul fronte economico, iliad ha registrato un fatturato di 1,145 miliardi di euro e un free cash flow positivo di 37 milioni. A testimonianza di una gestione finanziaria solida che accompagna la sua rapida ascesa nel panorama delle telecomunicazioni italiane. Il tutto consolidato anche dall’aumento dei suoi flagship store (62) e dagli oltre 9 mila punti vendita sul territorio.

Green bond e rinnovabili, cosa fa l’azienda per il green

Sul fronte ambientale, nel 2024 Iliad ha ricevuto il riconoscimento ufficiale della Science Based Targets Initiative (SBTi) per la sua Strategia per il Clima. Un importante attestato di eccellenza tra le aziende impegnate nella lotta contro i cambiamenti climatici. Nello stesso anno, la società ha firmato un Power Purchase Agreement (PPA) decennale con Statkraft, assicurandosi energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili. Ha inoltre avviato le trattative per un secondo PPA con Metlen Energy & Metals, che sarà finalizzato nel 2025.

Quest’ultimo prevede la costruzione di un parco fotovoltaico da 15,2 MWp in provincia di Latina. L’impianto, che sarà operativo dal 2026, includerà circa 25mila pannelli solari e garantirà una produzione annua di 20 GWh, sufficiente ad alimentare il consumo di oltre 7.400 famiglie. Considerando entrambi i PPA, Iliad sarà in grado di generare complessivamente 68 GWh di energia rinnovabile ogni anno, equivalenti al fabbisogno di una città come Novara. “Questi accordi rappresentano passi fondamentali verso l’obiettivo di coprire il 50% dei consumi diretti con energia verde entro il 2035”, spiega l’azienda nel report.

Ad ottobre 2024, Iliad ha inoltre emesso un green bond da 500 milioni di euro destinato a finanziare e rifinanziare progetti conformi al proprio Green Financing Framework. Questo strumento rafforza la trasparenza del Gruppo nei confronti di investitori e stakeholder, consolidando la sostenibilità ambientale come pilastro strategico.

Benedetto Levi, Amministratore delegato di iliad, nel comunicato stampa spiega:

Sappiamo che la sostenibilità è un percorso che richiede impegno, visione e azioni concrete ed è con questo approccio che continuiamo a muoverci ogni giorno. Essere responsabili, per iliad, significa costruire un futuro in cui l’accesso al digitale sia inclusivo, la nostra impronta ambientale sempre più ridotta e il nostro modello di business trasparente ed etico.

Iliad tra le poche aziende a pubblicare report di sostenibilità

Con la pubblicazione del report di sostenibilità, iliad mostra l’importanza del tema per loro. E di questi temi non è affatto scontato, nonostante da quest’anno sia obbligatorio pubblicare questi dati ma che comunque diverse realtà continuano a non fare.

Lo ha analizzato uno studio del Sustainability Reporting Benchmarking (Srb) Lab dell’Università Bocconi: la quota di aziende che hanno presentato il report è molto bassa, ed è pari al 5% sul totale del campione. Il valore cresce al 13% considerando anche le società che rimandano al report di Gruppo.