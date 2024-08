Unieuro, offerta al via il 2 settembre: i dettagli

Fonte: ANSA E' stato pubblicato il documento informativo per l'OPAS di Fnac Darty su Unieuro

La società francese Fnac Darty, quotata alla Borsa di Parigi, ha lanciato un’Offerta Pubblica Obbligatoria (OPA) sulla catena retail dell’elettronica Unieuro, insieme alla società Ruby Equity Investment.

L’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria punta alla creazione di una leader europea nel settore della vendita al dettaglio di elettronica di consumo ed elettrodomestici, attiva in Europa occidentale e meridionale (Francia, Italia, Iberia, Benelux, Svizzera), con oltre 10 miliardi di euro di ricavi. La prevista combinazione tra Fnac Darty e Unieuro è in linea con il piano Everyday della società francese.

Unieuro è il leader italiano nel settore dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici con una quota di mercato pari al 17%. Nel 2023, Unieuro ha raggiunto un fatturato di 2,6 miliardi di euro, con un tasso di crescita annuale composto dell’8% nel periodo 2016/2017 – 2023/2024.

I dettagli dell’offerta

Il periodo di adesione all’Offerta, concordato con Borsa Italiana avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 2 settembre 2024 e avrà termine alle ore 17.30 (ora italiana) del 25 ottobre 2024, estremi inclusi, salvo eventuali proroghe del periodo di adesione in conformità con la normativa vigente.

Gli Offerenti riconosceranno un corrispettivo per ciascuna Azione Unieuro portata in adesione all’Offerta pari a Euro 9,00 e 0,1 azioni Fnac Darty di nuova emissione quotate sull’Euronext Paris, che sarà corrisposto il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di adesione, ossia il 1 novembre 2024, salvo proroghe del periodo di adesione.

In caso di riapertura dei termini, il pagamento del corrispettivo per le azioni portate in adesione all’Offerta durante il periodo di riapertura dei termini avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di riapertura dei termini, ossia il 15 novembre 2024 (salvo proroghe del periodo di adesione).

L’Offerta è subordinata all’avveramento (o alla rinuncia da parte degli Offerenti) di ciascuna delle condizioni sospensive indicate nel Documento di Offerta.

Consob approva il documento di offerta

In precedenza, Consob aveva approvato il documento di offerta pubblica volontaria di acquisto e scambio (OPAS) promossa da Fnac Darty e RUBY Equity Investment sulle azioni Unieuro, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia.

Vola il titolo Unieuro in Borsa

L’annuncio dell’offerta è arrivato il 16 luglio, dopo la chiusura di borsa. Il titolo, il giorno seguente, nella seduta del 17 luglio, è volato a Piazza Affari e, dopo essere rimasto sospeso con un teorico +37% nei primi minuti di contrattazioni, è riuscito ad aprire segnando +36% e scambiando intorno a 11,2 euro, non lontano dal prezzo di OPA. La giornata si è conclusa con il titolo che ha visto un rialzo del 40,7% a 11,6 euro, sfiorando il prezzo d’OPA.

Kepler Cheuvreux segnala Hold dopo offerta

Kepler Cheuvreux ha ripreso la copertura su Unieuro, con raccomandazione “Hold” e target price di 12 euro per azione, allineato a quello dell’OPAS annunciata dalla francese Fnac Darty. A questi livelli, hanno spiegato gli esperti, il P/E adjusted ed escludendo l’IFRS 16 sarebbe 11,8x rispetto ai dati del 2024/25 e 9,8x rispetto al 2025/26. Inoltre, il free cash flow yield (il parametro preferito da Kepler Cheuvreux per questa attività) sarebbe del 2,2% per il 2024/25 e del 6,6% per l’anno successivo.