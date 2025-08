Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Jd.com ha comprato Mediaworld, anzi ha fatto di più. Il colosso digitale cinese in una sola mossa ha acquistato Ceconomy, la holding tedesca che controlla MediaWorld, MediaMarkt e Saturn. L’offerta di 2,2 miliardi di euro è arrivata martedì 30 luglio, per un totale di 4,60 euro per azione (circa il 23%).

L’acquisizione non è solo una mossa di mercato, secondo diversi esperti si tratta dell’ingresso cinese nel mercato europeo. L’operazione coinvolte oltre mille punti ventida e circa 50mila dipendenti, anche in Italia.

Cos’è Jd.com

Jd.com è una società con un modello di business particolare: controlla direttamente la catena di distribuzione. Ha infatti una rete estesa di magazzini, oltre 820 e una flotta di 37.600 veicoli per le consegne. Si differenza così da Alibaba e Pinduoduo, anche se si piazza ancora dietro di loro per volume di transazioni.

La società è stata fondata nel 1998 da Richard Lou con il nome 360Buy, ma cambia nel 2013 con l’attuale Jd.com. I ricavi sono elevati: nel 2023 ha segnato vuota 1.080 miliardi di yuan, ovvero circa 150 miliardi di dollari.

L’operazione di acquisizione di MediaWorld

Con la sua enorme rete di magazzini, al gigante cinese non serviva altro che la presenza fisica per completare la vendita. Così l’operazione su Ceconomy fa proprio questo: “regala” a Jd.com oltre mille negozi distribuiti in 11 Paesi europei, inclusi i 139 punti vendita di MediaWorld in Italia.

Inoltre, tutte le controllate della holding tedesca hanno registrato vendite per 22,4 miliardi di euro (5,1 miliardi online), occupando buona parte del segmento dell’elettronica di consumo in Europa.

Jd.com in Italia con Unieuro

Non solo MediaWorld: con il controllo di Ceconomy, Jd.com ottiene anche un accesso indiretto a Unieuro. Infatti, la holding tedesca detiene il 23,4 % di Fnac Darty, che nel 2024 ha acquistato la catena italiana.

Per questo, oltre alla Germania, l’influenza del colosso cinese si estende anche ai mercati francese e italiano. Il completamento dell’operazione, però, non è ancora certo: è previsto per la prima metà del 2026, dopo il monitoraggio e il via libera delle autorità antitrust europee.

Da valutare l’impatto sul mercato europeo dell’elettronica e i cambiamenti per i lavoratori. Al momento, l’accordo prevede che Ceconomy mantenga “autonomia operativa”, compreso il proprio stack tecnologico locale, e che non vengano modificati contratti, accordi di lavoro con i dipendenti e siti operativi.

La Cina conquista l’Ue sotto il naso di Meloni

Pochi negozi e quasi nessun cambiamento. Perché allora l’acquisizione di Ceconomy sta già facendo discutere? Se non fosse stato il gigante cinese a compiere questo passo, forse non ci sarebbero state preoccupazioni.

Invece, il governo Meloni è chiamato a valutare la possibilità di attivare lo strumento del golden power (come nel caso di UniCredit), bloccando o inserendo condizioni specifiche all’acquisizione per difendere gli interessi nazionali. Quali? Non quelli diretti che ci si aspetterebbe: la questione passa ai rapporti con gli Stati Uniti e, in particolare, alla posizione di Donald Trump, da sempre critico verso la Cina.

Potrebbero esserci conseguenze sui dazi imposti all’Ue o pressioni per bloccare l’operazione? Al momento non c’è una risposta ufficiale da parte del governo Meloni, che ha solo dichiarato di voler valutare gli elementi per attivare o meno il golden power.