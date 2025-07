MPS, via libera di Consob e Antitrust su OPS su Mediobanca. Al via il 14 luglio

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

ANSA Una filiale di Mps

Tutto pronto per l’inizio dell’offerta relativo all’offerta pubblica di scambio (OPS) volontaria totalitaria promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena sulla totalità delle azioni di Mediobanca, dopo che ieri sera è arrivato il via libera della Consob al prospetto informativo e l’autorizzazione incondizionata da parte dell’Antitrust.

L’ok di Consob

L’autorità di vigilanza ha approvato il documento di offerta relativo all’OPS, che sarà pubblicato prima dell’avvio dell’offerta. Per ciascuna azione di Mediobanca portata in adesione all’Offerta, MPS riconoscerà un corrispettivo unitario rappresentato da 2,533 azioni ordinarie dell’offerente di nuova emissione Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle 8:30 (ora italiana) del 14 luglio 2025 e terminerà alle 17:30 (ora italiana) dell’8 settembre 2025 (salvo proroghe) e, pertanto, sarà pari a 40 giorni di borsa aperta.

Il corrispettivo verrà corrisposto alla data di pagamento, ossia il 15 settembre 2025, salvo proroghe del periodo di adesione in conformità con la normativa vigente. Qualora si verifichino i presupposti, il periodo di adesione potrà essere riaperto per ulteriori 5 giorni di borsa aperta e precisamente, salvo proroghe, per le sedute del 16, 17, 18, 19 e 22 settembre 2025.

Il via libera dell’AGCM

MPS ha ricevuto anche l’approvazione incondizionata all’acquisizione del controllo di Mediobanca da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Sempre ieri sera, l‘AGCM è espresso anche su un’altra partita del risiko bancario italiano. Ha infatti autorizzato l’operazione di acquisizione del controllo di BP Sondrio da parte di BPER, ma subordinatamente all’esecuzione della cessione di 6 filiali (di cui 5 di BPER e 1 di BP Sondrio) a operatori bancari entro dieci mesi dalla data di autorizzazione dell’operazione. BPER ha ritenuto che la condizione posta dall’AGCM sia “del tutto compatibile con gli obiettivi dell’offerta”.

I conti di MPS

Nel frattempo, proprio in mezzo all’offerta, ovvero il prossimo 5 agosto l’istituto guidato da Luigi Lovaglio approverà i conti della semestrale, da cui emergerà una fotografia più aggiornata dello stato di salute della banca senese.