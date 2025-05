Terna, risultati 1° trimestre in forte crescita e accelerazione investimenti

Fonte: 123RF Terna ha chiuso il 1° trimestre con una solida crescita di utili e ricavi nonostante la domanda debole

Nel corso di un 1° trimestre caratterizzato da un contesto in continua evoluzione e da una richiesta di energia elettrica in Italia in lieve riduzione (-0,7%), Terna ha registrato risultati economici in crescita, imprimendo un’ulteriore accelerazione agli investimenti e consolidando il proprio impegno per il Paese, a beneficio della sicurezza del sistema elettrico nazionale, della decarbonizzazione e di una maggiore indipendenza energetica dell’Italia dall’estero.

I numeri del 1° trimestre

La società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale ha chiuso il 1° trimestre dell’anno con ricavi pari a 901,8 milioni di euro, in aumento del 5,1% rispetto al corrispondente periodo del 2024. Tale risultato è dovuto in gran parte alla crescita dei ricavi delle Attività Regolate, conseguente all’aggiornamento tariffario, ma si registra anche un “significativo” incremento dei ricavi delle Attività Non Regolate, che riflette il maggior contributo derivante dalle attività in ambito Equipment del Gruppo Brugg Cables e del Gruppo Tamini.

L’EBITDA (Margine Operativo Lordo) si attesta a 652,0 milioni di euro, in crescita del 3,8% rispetto ai 627,9 milioni di euro dei primi tre mesi del 2024, mentre l’EBIT (Risultato Operativo), a valle di ammortamenti e svalutazioni pari a 219,2 milioni di euro, si attesta a 432,8 milioni di euro, risultando in aumento del 3,4% rispetto ai 418,7 milioni di euro dei primi tre mesi del 2024.

Il risultato ante imposte si attesta a 394,0 milioni di euro, rispetto ai 382,2 milioni di euro del primo trimestre 2024 (+3,1%), mentre l’utile netto di Gruppo è pari a 275,3 milioni di euro, in crescita del 2,6% rispetto ai 268,2 milioni di euro del primo trimestre 2024.

L‘indebitamento finanziario netto si attesta a 11.126,6 milioni di euro, in diminuzione di 33,8 milioni di euro rispetto agli 11.160,4 milioni di euro di fine 2024.

Investimenti in accelerazione

Nel corso del primo trimestre, Terna ha realizzato investimenti per 562,1 milioni di euro, in aumento del 16,4% rispetto allo stesso periodo del 2024, che già aveva segnato una significativa crescita sull’anno precedente. Tra i principali progetti del trimestre si segnalano gli avanzamenti del Tyrrhenian Link, il collegamento elettrico sottomarino fra Campania, Sicilia e Sardegna nel cui Ramo Est, quello fra Campania e Sicilia, a maggio è stata completata la posa del primo cavo sottomarino, iniziata a febbraio 2025.

A ciò si aggiungono gli avanzamenti del collegamento tra la Toscana, la Corsica e la Sardegna (Sa.Co.I.3), e l’0avanzamento dell’Adriatic Link, l’elettrodotto sottomarino fra Abruzzo e Marche, e quelli delle opere per incrementare la sicurezza e l’efficienza della rete elettrica in alta e altissima tensione nelle aree interessate dai Giochi Olimpici e Paralimpici “Milano-Cortina 2026”.

Nel corso del primo trimestre del 2025 sono stati anche autorizzati, dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dagli Assessorati regionali competenti, 12 interventi per lo sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale, per un ammontare complessivo di circa 240 milioni di euro.

“I recenti accadimenti alla rete elettrica della Penisola Iberica dimostrano quanto sia fondamentale proseguire e intensificare gli investimenti in infrastrutture per la transizione energetica e, in particolare, per un sistema elettrico sicuro, resiliente e interconnesso”, ha dichiarato Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna, ricordando che il Piano prevede investimenti per per l’anno pari a circa 3,4 miliardi di euro.

L’outlook sul 2025

Per il 2025 è previsto che il Gruppo Terna possa conseguire ricavi per 4,03 miliardi di euro, un EBITDA pari a 2,70 miliardi di euro e un utile netto di Gruppo pari a 1,08 miliardi di euro. Con specifico riferimento al Piano Investimenti, il Gruppo ha un target 2025 pari a circa 3,4 miliardi di euro. Nonostante l’accelerazione degli investimenti, Terna conferma l’impegno a mantenere una solida e sostenibile struttura del capitale.