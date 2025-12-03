Stellantis vola in Borsa: la ripresa parte dagli USA

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

ANSA Antonio Filosa, nuovo Ceo Stellantis

Stellantis è protagonista oggi di una corposo rally a Piazza Affari, in scia alle notizie che parlano di un incontro dell’Ad Antonio Filosa con il Presidente americano Donald Trump e di un ambizioso piano di assunzioni presso lo stabilimento Chrysler del Michigan. Notizie che hanno messo le ali alle azioni Stellantis a Piazza Affari, compensando i dati delle immatricolazioni, che hanno visto il gruppo fare peggio del mercato nel suo complesso.

Filosa incontra Trump

Stando ai media americani, il CEO di Stellantis Antonio Filosa sarebbe in procinto di incotrare il Presidente Trump assieme ad una delegazione di produttori di auto operanti negli Stati Uniti. Saranno presenti i dirigenti di GM, Ford e Stellantis, quest’ultima avendo inglobato le americane Chrysler e Jeep. Trump, stando ai rumors, dovrebbe annunciare un allentamento delle norme sul consumo do auto varate dalla presidenza Biden nel 2024.

Stando ai rumors che circolano, il piano di ripresa del gruppo passerà per gli Stati Uniti, dove son previste almeno 2.000 assunzioni fra ingegneri, esperti di qualità, sviluppo prodotti presso il Chrysler Tech Center di Auburn Hills, nella Contea di Oakland (Michigan). Le assunzioni fanno parte del maxi Piano industriale da 13 miliardi di dollari annunciato nei mesi scorsi, che punta ad assumere fino a 5.000 persone nei prossimi anni..

La ripresa non passa solo per le assunzioni, ma anche per il rafforzamento della supply chain e per un approccio meno oltranzista alla mobilità sostenibile, che vede lo sviluppo di auto elettriche a fianco delle ibride.

Gli ultimi numeri delle immatricolazioni

Le immatricolazioni di Stellantis a novembre sono state pari a oltre 29mila unità, in calo del 4,4% rispetto alle quasi 31mila vetture vendute a novembre 2024, mentre la quota di mercato è scesa al 23,77%. Il mercato italiano nel suo complesso ha tenuto meglio, con 124.222 vetture immatricolare, in calo dello 0,04% rispetto alle 124.267 dello stesso periodo dello scorso anno. Nei primi undici mesi del 2025 le immatricolazioni in Italia sono scese del 2,43% a 1.417.621 vetture.

Le azioni Stellantis volano in Borsa

Il titolo Stellantis oggi è in vetta al paniere del FTSE MIB con un progresso di oltre il 6% a 9,737 euro per azione. A sostenere i corsi azionari concorre anche un upgrade di UBS a Buy da Neutral, con Target Price rivisot al rialzo a 12 euro da 8,30 euro. Da rilevare comunque che le azioni Stellantis quest’anno sono fra le peggiori a Milano, con un calo del 23% circa da inizio anno.

