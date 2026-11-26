Le tensioni nello Stretto di Hormuz hanno fatto aumentare nuovamente il prezzo del petrolio e bloccato lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è cresciuto

ANSA

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è arrivato a 110 punti base in apertura di giornata, in lieve diminuzione rispetto alla giornata di ieri, mentre i rendimenti dei titoli di Stato sono rimasti sostanzialmente stabili. È un momento di incertezza sui mercati obbligazionari, soprattutto a causa dell’aumento degli attacchi dell’Iran nello Stretto di Hormuz.

Nella giornata di ieri il Tesoro ha collocato 3,5 miliardi di euro in Btp Short Term e in Btp€i, con rendimenti tra l’1,73% e il 3,4%. Domanda molto forte soprattutto per i titoli indicizzati all’inflazione. Oggi verranno emessi i Bot a sei mesi, per 8,5 miliardi di euro.

Perché spread e rendimenti sono stabili se il petrolio aumenta

Una delle correlazioni più facili da notare sui mercati obbligazionari è quella tra il prezzo del petrolio e i rendimenti dei titoli di Stato. Più il costo del greggio aumenta, più cresce il rischio di un’inflazione fuori controllo. Una circostanza che porterebbe a un aumento dei tassi di interesse, un rallentamento dell’economia e a maggiori difficoltà per i Paesi con debiti molto costosi, come l’Italia. Da qui la crescita dei rendimenti dei titoli di Stato.

Il 26 novembre, però, mentre il petrolio guadagnava quasi quattro dollari sull’apertura di ieri, lo spread e i rendimenti dei Btp rimanevano sostanzialmente fermi a 110 punti base il primo e al 4,35% i secondi. Per capire perché bisogna capire la causa dell’aumento del prezzo del petrolio.

Si tratta infatti di un’incertezza dovuta agli attacchi dell’Iran nello Stretto di Hormuz. Anche ieri, infatti, una petroliera ha preso fuoco durante la traversata. I mercati non temono però tanto che il Paese, in crescente difficoltà, riesca a bloccare lo Stretto. Piuttosto hanno paura di una reazione statunitense, che sembra però non arrivare, e di un aumento dei costi delle assicurazioni per le navi. Circostanze momentanee, in un contesto di surplus petrolifero generale, che quindi non preoccupano troppo a medio termine.

Come va lo spread nel resto d’Europa

La Spagna continua a mantenere uno spread stabile, seppur leggermente superiore a quello registrato negli ultimi tempi. I Bonos sono a 60 punti base dai Bund, con rendimenti del 3,85%.

Spread e rendimenti dei titoli di Stato europei all’apertura del 26 novembre 2026 Titoli di Stato Rendimenti Spread Bund tedeschi 3,25% – Btp italiani 4,35% 110 Oat francesi 4,75% 150 Bonos spagnoli 3,85% 60

Continuano invece le oscillazioni degli Oat, che tornano a 150 punti base dai Bund grazie a un rendimento del 3,75%.

Bot all’asta oggi, i risultati dell’aste dei Btp di ieri

Alle 11 di oggi si concluderà l’asta per 8,5 miliardi di euro in Bot a sei mesi. Il titolo a breve termine non ha cedola e i suoi rendimenti saranno definiti solo dalla differenza tra il prezzo di emissione e quello nominale. Ieri, invece, si è conclusa l’asta per i Btp Short Term e per i Btp€i indicizzati all’inflazione. I risultati sono stati il collocamento di:

2 miliardi di euro in Btp Short Term a 2 anni, in scadenza il 30 ottobre 2028, con rendimento del 3,4%;

750 milioni di euro in Btp€i a 5 anni, in scadenza il 15 agosto 2031, con rendimento dell’1,73%;

750 milioni di euro in Btp€i a 15 anni, in scadenza il 15 maggio 2039, con rendimento del 2,46%.

Domani si concluderanno le aste di novembre con quella dei titoli a medio e lungo termine. I titoli che verranno emessi sono:

un Btp a 5 anni con scadenza il 1° febbraio 2032 e cedola annuale del 3,95%;

un Btp a 10 anni con scadenza il 1° ottobre 2036 e cedola annuale del 4,00%;

un CctEu con scadenza il 15 aprile 2035 e tasso annualizzato del 3,705%;

un CctEu con scadenza il 15 aprile 2034 e tasso annualizzato del 3,955%.