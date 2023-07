Bianca Berlinguer si dimette: i guadagni in Rai e il futuro

Fonte: ANSA Bianca Berlinguer, giornalista e conduttrice dimissionaria dalla Rai

Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Lucia Annunziata, Massimo Gramellini e Serena Bortone non sono gli unici conduttori e volti di spicco a lasciare la Rai in questa stagione che si preannuncia essere di rivoluzione per la tv di Stato. I primi tre canali, infatti, stanno subendo un vero e proprio cambiamento epocale da quando è arrivata al governo Giorgia Meloni, con i cambi al vertice che hanno portato tante teste a saltare e diversi giornalisti e conduttori a prendere le distanze dal progetto per la nuova Rai.

E tra questi a dire addio c’è anche chi da 30 anni porta informazioni e inchieste nelle case degli italiani, una conduttrice com Bianca Berlinguer che ha deciso di dimettersi dalla Rai per cercare nuove avventure dove fino a qualche anno fa, forse, non sognava neanche di andare: Mediaset.

Berlinguer e i guadagni in Rai

Volto tra i più noti di Rai3, l’addio di Bianca Berlinguer all’azienda di viale Mazzini è stato per tanti un fulmine a ciel sereno, per altri l’ennesimo caso di divorzio annunciato. Lo stop alla collaborazione tra la figlia dell’ex segretario del Partito Comunista e la Rai, infatti, era notizia nell’aria già da alcune settimane, e la conclusione del suo programma lo scorso 27 giugno era la data entro cui tutti si aspettavano l’addio.

È servito qualche giorno in più, ma alla fine il divorzio è arrivato, nonostante il tentativo finale della Rai di tenersi stretta la conduttrice che ha invece voltato le spalle, girato i tacchi e deciso di intraprendere una nuova strada. Ma quanto ha guadagnato in questi anni in viale Mazzini?

I numeri parlano chiaro anche grazie al piano “trasparenza” che la Rai ha messo in atto per rendere noti gli stipendi dei dipendenti, siano essi giornalisti o dirigenti. E grazie a questa decisione è possibile fare i conti in tasca alla giornalista 63enne romana.

Secondo i dati emersi, e consultabili sul sito Rai nella sezione Corporate, Berlinguer dal 2021 ha guadagnato 240.000 lordi all’anno, ovvero 20.000 euro al mese che l’avevano portata a essere una delle più pagate insieme all’AD Carlo Fuortes.

Berlinguer, tra l’altro, da ex direttrice del Tg rientrava nella categoria con stipendi massimi da 240.000 euro, al contrario degli artisti che invece possono guadagnare molto di più (per esempio Vespa e Fazio che non hanno mai avuto ruoli del genere). Durante i suoi anni come direttrice del Tg3 Bianca Berlinguer ha anche percepito uno stipendio annuo molto più alto rispetto agli ultimi anni da conduttrice, pari a 280.000 euro.

Il futuro

E ora quale futuro attende Bianca Berlinguer? Anche questo, salvo ripensamenti dell’ultimo momento, sembra essere cosa nota dopo la grande rivoluzione in casa Rai. Berlinguer, contro ogni pronostico degli anni precedenti, sbarcherà in Mediaset.

Non c’è ancora un piano chiaro su quale sarà il ruolo né tantomeno quale trasmissione le sarà affidata, ma l’ex conduttrice di “Cartabianca” si è messa a disposizione dell’azienda di Cologno Monzese dove potrebbe trovare anche Myrta Merlino, fresca di divorzio con La7.

Voci, almeno per il momento, la vorrebbero in palinsesto il martedì sera su Rete4, dove dividerà la striscia serale con Nicola Porro a Stasera Italia. Ma è tutto in divenire e soltanto la presentazione della prossima stagione in Mediaset potrà dare certezze sul futuro della giornalista.