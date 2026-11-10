ANSA

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si è ridotto in mattinata il 10 novembre, fino ad arrivare a 102 punti base, uno dei dati più bassi dalla fine di settembre. Il differenziale sembra aver superato la fase più critica, vissuta a ottobre, durante la quale anche i rendimenti erano saliti raggiungendo record che erano stati registrati raramente da quando l’Italia ha adottato l’euro.

Il calo della pressione sul debito pubblico italiano è dovuto anche alla riduzione del prezzo del petrolio. Il greggio è arrivato a 85 dollari al barile sui mercati internazionali grazie alle prospettive di pace in Medio Oriente.

Lo spread cala ai minimi da settembre

Era dalla fine di settembre che lo spread tra i Btp decennali italiani e i Bund tedeschi non scendeva a quote simili a quelle raggiunte in apertura il 10 novembre. Il differenziale ha raggiunto 102 punti base, livello più baso da oltre un mese, mentre i rendimenti sono arrivati al 4,27%, ancora alti in assoluto ma lontani dai record recenti.

Durante il mese di ottobre i Btp decennali avevano raggiunto picchi tra i più alti degli ultimi 25 anni. Il costo del nuovo debito stava diventando un problema per il Tesoro, visto che stanno andando in scadenza molti titoli emessi prima del 2020, quando i tassi di interesse erano a zero.

Il prezzo del petrolio aiuta lo spread

A determinare questo calo dello spread non è una particolare fiducia dei mercati nell’Italia, ma un generali allentamento delle pressioni internazionali sul mercato delle obbligazioni e sui debiti sovrani dei Paesi sviluppati. Il tutto è possibile grazie al calo del prezzo del petrolio, che a 85 dollari al barile ha ridotto le paure per l’inflazione.

Anche questa situazione, però, è precaria. Le prospettive di pace in Medio Oriente e in Ucraina, date dall’avvio di nuovi colloqui e da dichiarazioni concilianti degli Stati Uniti, non sono nulla di nuovo. Più volte iniziative del genere sono state tentate e sono fallite, con conseguente aumento anche del costo del greggio.

Bene anche gli spread di Spagna e Francia

Di conseguenza, anche gli altri grandi Paesi europei stanno giovando di questa situazione. In Spagna i Bonos hanno accorciato la distanza dai Bund a 54 punti base, con rendimenti sotto il 3,80%.

Spread e rendimenti dei titoli di Stato europei all’apertura del 10 novembre 2026 Titoli di Stato Rendimenti Spread Bund tedeschi 3,25% – Btp italiani 4,27% 102 Oat francesi 4,70% 145 Bonos spagnoli 3,79% 55

In Francia invece lo spread è a 145 punti, piuttosto alto in confronto al resto d’Europa, perché il debito pubblico di Parigi e l’instabilità politica che potrebbe seguire alle elezioni del 2027 rimangono punti critici che influenzano i rendimenti degli Oat.

Domani ricominciano le aste dei titoli di Stato italiani

Domani 11 novembre riprenderanno le aste dei titoli di Stato, con l’emissione di 8,5 miliardi di euro in Bot a 12 mesi. I Bot non hanno cedola e i loro rendimenti sono determinati solamente dalla differenza tra il prezzo di acquisto e quello nominale. Le aste successive si terranno nei seguenti giorni:

12 novembre l’asta dei titoli a medio e lungo termine;

25 novembre l’asta dei Btp Short Term e dei Btp€i;

26 novembre la seconda asta dei Bot;

27 novembre la seconda asta dei titoli a medio e lungo termine.