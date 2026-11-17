Nonostante un crollo del prezzo del petrolio, lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si è mantenuto stabile a 106 punti base, con rendimenti fermi, mentre i mercati tremano per il settore tech

ANSA

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si è mantenuto stabile in apertura del 17 novembre 2026, a 106 punti base. I rendimenti dei titoli di Stato si sono attestati al 4,42%, in linea con quelli della giornata precedente. Questo nonostante il prezzo del petrolio abbia subito un forte calo nella notte, arrivando a 83 dollari al barile.

Solitamente questo determinerebbe anche una riduzione significativa della pressione sui debiti pubblici europei, e di conseguenza sullo spread, perché il petrolio è un indicatore dell’inflazione nel comparto energetico. I mercati però stanno risentendo della pessima apertura delle Borse, causata da alcuni timori per gli investimenti nel settore tecnologico.

Perché il petrolio scende ma lo spread no

La stabilità dello spread, fermo attorno ai 106 punti base, quota su cui ha gravitato per tutta la giornata di ieri, è in contrasto con un nuovo calo del prezzo del petrolio, arrivato in mattinata a 83 dollari al barile. Normalmente si può notare una correlazione piuttosto significativa tra questi due dati.

Questo avviene perché il petrolio è un ottimo indicatore della futura inflazione e l’inflazione è tra gli elementi più importanti nel determinare una serie di fattori che influenzano i rendimenti dei titoli di Stato dei Paesi con un debito più fragile. Oggi, però, questa correlazione sembra essere stata disattesa.

La ragione la si può capire se si guarda all’andamento dei mercati azionari, tutti in rosso, dalle Borse asiatiche a quelle europee. I mercati temono una riduzione degli investimenti nel settore dell’AI, in particolare dopo alcune restrizioni imposte dagli Usa a Nvidia a seguito degli scandali che hanno investito il Ceo dell’azienda.

Il legame tra tech e mercati obbligazionari

Il fatto che sia il settore tech a muovere le Borse in negativo pesa sui mercati obbligazionari. Le aziende di questo settore si sono indebitate moltissimo, per migliaia di miliardi di dollari, pur di investire nell’intelligenza artificiale. Sono così entrate in competizione con i titoli di Stato per il denaro degli stessi investitori.

Quando queste aziende vanno sotto pressione i loro bond si abbassano di valore e quindi i rendimenti aumentano. Essendo in concorrenza con i titoli di Stato, anche i rendimenti di questi ultimi ne risentono.

Spread stabili in Europa

Anche nel resto dei Paesi europei gli spread sono rimasti stabili. I Bonos spagnoli sono a 57 punti base, con un rendimento del 3,93%, e si confermano alcuni tra i titoli più sicuri del continente tra i grandi Paesi che adottano l’euro.

Spread e rendimenti dei titoli di Stato europei all’apertura del 137novembre 2026 Titoli di Stato Rendimenti Spread Bund tedeschi 3,36% – Btp italiani 4,42% 106 Oat francesi 4,93% 157 Bonos spagnoli 3,93% 57

In Francia invece continua il periodo di incertezza economica e politica. I rendimenti degli Oat sono al 4,93% mentre lo spread si è attestato a 157 punti base.

Le prossime aste dei titoli di Stato italiani

Concluse con successo le aste di inizio mese, il Tesoro tornerà a mettere sul mercato titoli di Stato tra circa una settimana. Il calendario prevede:

il 25 novembre l’asta dei Btp Short Term e dei Btp€i;

il 26 novembre la seconda asta dei Bot;

il 27 novembre la seconda asta dei titoli a medio e lungo termine.