Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 23 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri del Lotto? Qual è la combinazione del SuperEnalotto? Quali sono i risultati del 10eLotto?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 22 ottobre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|85 (77)
|28 (77)
|84 (68)
|48 (57)
|32 (56)
|Cagliari:
|11 (84)
|61 (62)
|35 (59)
|9 (53)
|84 (51)
|Firenze:
|66 (117)
|18 (61)
|46 (60)
|33 (60)
|12 (55)
|Genova:
|21 (99)
|3 (69)
|36 (60)
|4 (59)
|15 (53)
|Milano:
|26 (60)
|13 (54)
|77 (53)
|73 (51)
|27 (50)
|Napoli:
|17 (77)
|24 (69)
|43 (67)
|51 (61)
|48 (55)
|Palermo:
|16 (74)
|67 (66)
|41 (65)
|54 (57)
|29 (52)
|Roma:
|13 (103)
|24 (69)
|21 (69)
|14 (64)
|33 (62)
|Torino:
|25 (108)
|44 (76)
|19 (65)
|42 (55)
|14 (54)
|Venezia:
|67 (80)
|60 (66)
|55 (65)
|73 (58)
|10 (56)
|Nazionale:
|29 (72)
|4 (56)
|35 (55)
|86 (52)
|24 (51)