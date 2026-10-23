Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 23 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di venerdì 23 ottobre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 23 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri del Lotto? Qual è la combinazione del SuperEnalotto? Quali sono i risultati del 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 22 ottobre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 85 (77) 28 (77) 84 (68) 48 (57) 32 (56)
Cagliari: 11 (84) 61 (62) 35 (59) 9 (53) 84 (51)
Firenze: 66 (117) 18 (61) 46 (60) 33 (60) 12 (55)
Genova: 21 (99) 3 (69) 36 (60) 4 (59) 15 (53)
Milano: 26 (60) 13 (54) 77 (53) 73 (51) 27 (50)
Napoli: 17 (77) 24 (69) 43 (67) 51 (61) 48 (55)
Palermo: 16 (74) 67 (66) 41 (65) 54 (57) 29 (52)
Roma: 13 (103) 24 (69) 21 (69) 14 (64) 33 (62)
Torino: 25 (108) 44 (76) 19 (65) 42 (55) 14 (54)
Venezia: 67 (80) 60 (66) 55 (65) 73 (58) 10 (56)
Nazionale: 29 (72) 4 (56) 35 (55) 86 (52) 24 (51)

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