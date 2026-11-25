In apertura lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è aumentato sensibilmente, ma i rendimenti dei decennali italiani sono rimasti sostanzialmente fermi ai livelli di ieri

ANSA

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è cresciuto a 111 punti base in apertura il 25 novembre, mentre i rendimenti sono rimasti sostanzialmente stabili sui livelli di ieri. Sono stati solo i titoli di Berlino a beneficiare della recente riduzione del prezzo del petrolio.

Nella mattinata di oggi si terrà l’asta dei Btp Short Term e dei Btp€i, che metterà a disposizione del mercato anche titoli indicizzati all’inflazione, benché a quella europea e non a quella italiana. I rendimenti potrebbero arrivare vicini al 4% nonostante la breve durata residua dei titoli.

Lo spread aumenta nonostante i rendimenti fermi

Nella giornata di ieri si è verificato un aumento dello spread tra Btp italiani e Bund tedeschi che si è riflesso sull’apertura di oggi, quando il differenziale è arrivato a 111 punti base, tre in più di 24 ore fa. Una crescita significativa, che però è dovuta quasi interamente ai movimenti al ribasso dei rendimenti dei titoli di Berlino, mentre i decennali italiani sono sostanzialmente rimasti fermi.

Questa tendenza è spiegata dal momento particolare che stanno passando le Borse internazionali, in particolare il settore tecnologico. Le vicende di Nvidia hanno prima fatto balzare i listini e le società del settore, crescita a cui ieri è seguita una forte correzioni. Questo crea incertezza e, in questa situazione, gli investitori tendono a puntare sui Bund.

Il ruolo dei Bund come bene rifugio

Con l’enorme quantitativo di bond emessi dalle aziende tecnologiche statunitensi per finanziare la costruzione di data center, l’andamento di questo settore è ormai legato a quello dei titoli di Stato. I Bund, però, rappresentano ancora un bene rifugio per gli investitori. Quando c’è incertezza, si spostano capitali sul debito tedesco, considerato un asset a prova di qualsiasi crisi.

Come vanno gli altri titoli di Stato europei

Anche gli altri titoli di Stato dei principali Paesi europei hanno subito un aumento dello spread. I Bonos spagnoli sono arrivati a 61 punti base, soglia che non superavano da settimane, con rendimenti però fermi a 3,84%.

Spread e rendimenti dei titoli di Stato europei all’apertura del 25 novembre 2026 Titoli di Stato Rendimenti Spread Bund tedeschi 3,23% – Btp italiani 4,34% 111 Oat francesi 4,77% 154 Bonos spagnoli 3,84% 61

Importante crescita per lo spread francese, sempre tra i più suscettibili ai cambiamenti. Gli Oat distano ora 154 punti base dai Bund, con rendimenti che però rimangono al 4,47%.

Oggi l’asta dei Btp Short Term e dei Btp€i

Nella giornata di oggi si terrà la prima asta dei titoli di Stato di fine novembre. Il Tesoro metterà sul mercato tre diversi prodotti, tra cui anche quelli indicizzati all’inflazione:

un Btp Short Term a 2 anni, in scadenza il 30 ottobre 2028, con cedola annuale del 3%;

un Btp€i a 5 anni, in scadenza il 15 agosto 2031, con cedola annuale dell’1,10%;

un Btp€i a 15 anni, in scadenza il 15 maggio 2039, con cedola annuale del 2,40%.

Le altre aste si concluderanno nei prossimi giorni:

il 26 novembre la seconda asta dei Bot;

il 27 novembre la seconda asta dei titoli a medio e lungo termine.