iStock Francesco Marzovillo Nuovo Buono Premium Poste al 4%: quanto si guadagna.

Poste Italiane propone un nuovo investimento: il Buono Premium 4 anni con rendimento a scadenza del 4% lordo, dedicato a partire dal 17 novembre 2026 a chi apporta nuova liquidità sui libretti di risparmio postale, smart o ordinario.

Il nuovo Buono Premium 4 anni viene accompagnato dalle classiche rassicurazioni del risparmio postale: garanzia dello Stato Italiano, zero costi di gestione e una tassazione agevolata al 12,5%, che rispetto al classico 26% di altri prodotti da investimento (come le azioni) non è niente male. Il vero avversario di questo nuovo buono è, però, l’inflazione.

Cos’è la nuova liquidità

Ma non solo: il buono, come detto, è riservato alla nuova liquidità e quindi non basta avere soldi sul libretto: bisogna rispettare determinate condizioni di provenienza e movimentazione del denaro.

Per nuova liquidità s’intendono le somme versate, a partire dal 13 novembre 2026, sui libretti di risparmio postale oppure sui conti correnti postali aventi la medesima intestazione del buono, esclusivamente attraverso:

bonifici bancari;

versamenti di assegni bancari e circolari;

accredito di stipendio e pensione.

Il rendimento

Il rendimento del Buono Premium 4 anni di Poste Italiane, come detto, è del 4% lordo. Il rendimento è interessante, soprattutto confrontato con quello di altri buoni postali.

Un 4% lordo si traduce in un netto pari al 3,52%. Facciamo ora qualche simulazione:

un capitale iniziale di 5.000 euro si traduce dopo quattro anni in un capitale finale di 5.743 euro (+743 euro);

investendo 10.000 euro si ottengono 11.486 euro (+1.486 euro);

investendo 20.000 euro si ottengono 22.973 euro (+2.973 euro);

investendo 30.000 euro si ottengono 34.459 euro (+4.459 euro);

e così via.

Ma attenzione: in queste simulazioni non si tiene conto dell’imposta di bollo che porta via qualcosa.

Il nodo dell’inflazione

A ottobre 2026 l’inflazione su base annua è salita al +5,4%. Con un’inflazione a questo livello, l’investimento nel nuovo Buono Premium 4 anni di Poste Italiane servirebbe unicamente a tamponare la corsa al rialzo dei prezzi al consumo. Ma si tratterebbe comunque di un investimento in negativo (in pratica si perderebbe potere d’acquisto sulla somma investita).

Rimane sullo sfondo l’incognita Bce: si attende la seduta di dicembre per scoprire se e di quanto verranno tagliati i tassi per contrastare l’inflazione. Più cala l’inflazione e più il nuovo Buono Premium 4 anni di Poste Italiane diviene appetibile.

Rimborso anticipato

Poste Italiane specifica che il nuovo Buono Premium 4 anni è rimborsabile anticipatamente in qualsiasi momento. Questo significa che chi dovesse improvvisamente avere bisogno di soldi, può chiedere alle Poste la restituzione dell’investimento. Ma rimane il nodo degli interessi, che verrà sciolto solo il 17 novembre, quando saranno disponibili il foglio informativo e la scheda di sintesi del prodotto. Nella precedente emissione Premium 4 anni era espressamente previsto che, in caso di rimborso prima della scadenza, non venissero riconosciuti interessi.

A chi conviene e a chi no

Cerchiamo, in conclusione, di tirare le somme.

Il Buono Premium 4 anni conviene:

a chi possiede liquidità che non gli servirà per almeno quattro anni e vuole evitare il rischio di mercato;

a chi ha già investito nel mercato azionario e ora punta a differenziare con strumenti molto prudenti;

a chi vuole mettere da parte una somma per una spesa futura conoscendo già il rendimento che riceverà.

Il Buono Premium 4 anni non conviene: