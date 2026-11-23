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Durante la regolare asta mensile dei Btp Short Term saranno emessi due diversi titoli di Stato indicizzati all’inflazione. Non si tratta di Btp Italia, ma di Btp€i, un particolare tipo di titoli di Stato che segue l’andamento dei prezzi a livello europeo, in particolare la media dei Paesi dell’Eurozona, composta dagli Stati che adottano l’euro.

Si tratta di titoli adatti a proteggere i propri capitali dall’inflazione, sia a breve termine, sia a medio termine, visto che le scadenze delle tranche emesse il prossimo 25 novembre scadranno nel 2031 e nel 2036.

Cosa sono i Btp€i

I Btp€i sono Buoni del Tesoro pluriennali indicizzata all’inflazione europea. Sia il capitale che viene restituito a scadenza, sia le cedole di questi titoli sono indicizzati all’inflazione dell’Eurozona, misurata dall’Eurostat attraverso l’Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (Iapc) con esclusione del tabacco.

Le cedole si calcolano moltiplicando il tasso di interesse fisso, che è quello che viene mostrato nelle caratteristiche di questi titoli, per il coefficiente di rivalutazione legato all’inflazione. Questo coefficiente è dato dall’indice dei prezzi al consumo della data di riscossione della cedola o del capitale, diviso per l’indice dei prezzi al consumo al momento dell’emissione del titolo.

Come funzionano le aste dei titoli di Stato

Alle aste dei titoli di Stato non possono partecipare i privati, ma soltanto gli specialisti, solitamente banche. I consumatori possono però prenotare i nuovi titoli attraverso il proprio servizio di home banking, e sarà quindi la banca a fare da intermediario. L’asta si tiene il 25 novembre, con il 26 novembre come giorno dedicato agli importi supplementari. Le transazioni vengono regolate il 27 novembre, con l’accredito dei titoli sul conto di chi li ha acquistati.

Cedole e rendimenti del Btp€i a 5 anni

Il primo dei due titoli indicizzati che saranno messi all’asta il 25 novembre è la diciannovesima tranche di un Btp€i a 5 anni emesso per la prima volta a giugno del 2025. Le sue caratteristiche base sono:

codice Isin IT0005657348;

data di emissione 27/06/2025;

data di scadenza 15/08/2031;

cedola fissa 1,10%;

importo offerto tra 500 e 750 milioni di euro.

Il fatto che sia una tranche molto avanzata non comporta che l’indice base dei prezzi al consumo su cui si basa il calcolo del tasso di rivalutazione venga aggiornato. Rimane quello di giugno del 2025.

Btp€i a 15 anni, le caratteristiche

Altr tranche avanzata, in questo caso la quattordicesima, per l’altro titolo offerto il 25 novembre, un Btp€i a 15 anni emesso nel 2023. La sua vita residua, quindi, è di poco meno di 12 anni. Le altre caratteristiche sono:

codice Isin IT0005547812;

data di emissione 15/05/2023;

data di scadenza 115/05/2039;

cedola fissa 2,40%;

importo offerto tra 500 e 750 milioni di euro.

Le previsioni sull’inflazione nell’Eurozona

L’indice su cui si basa il tasso di rivalutazione dei Btp€i a ottobre 2026 era a 0,5 e l’inflazione si era assestata attorno al 4%. Si tratta di un dato molto alto, ma anche eccezionale. Non è probabile che l’inflazione rimanga a questi livelli, anche perché la Bce tenterà di farla scendere al 2%, il dato considerato ideale per un’economia in crescita.

Secondo le recenti previsioni della Commissione europea, l’inflazione nell’Eurozona dovrebbe arrivare al 3,2% nel 2026, per poi scendere al 3,1% nel 2027 e tornare sotto controllo al 2,1% nel 2028.