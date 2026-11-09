Il 70% delle maggiori entrate non è strutturale e il taglio Irpef vale soltanto per il 2027. Al via le audizioni, la Cgil boccia la manovra

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ANSA Ministro Giorgetti

Il 9 novembre 2026 sono partite a Montecitorio le audizioni preliminari sulla legge di Bilancio 2027 davanti alle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato. L’intervento di maggior peso è stato di certo quello della Corte dei conti, che ha messo in fila una serie di rilievi sulla Manovra.

Il taglio dell’Irpef per la fascia tra 50.000 e 55.000 euro vale solo per il 2027, gran parte delle agevolazioni ha durata annuale, e circa il 70% delle maggiori entrate previste non ha carattere strutturale. Sotto la lente anche la stretta sulla rivalutazione delle pensioni e la scelta di spalmare in 10 rate i crediti residui del Superbonus.

Nella stessa giornata dal segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, è arrivata una bocciatura netta della legge di Bilancio.

Manovra 2027: via alle audizioni

Le audizioni si svolgono davanti alle commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato. È la fase preliminare dell’esame parlamentare del disegno di legge di bilancio, durante la quale istituzioni, associazioni e categorie presentano le proprie valutazioni sul testo approvato dal governo.

Le osservazioni raccolte potranno ovviamente orientare le modifiche al testo durante il passaggio in Parlamento.

Taglio Irpef tra 50.000 e 55.000 euro

Il primo capitolo riguarda il Fisco. Secondo la Corte dei conti, la riduzione dell’aliquota marginale nella fascia di reddito tra 50.000 e 55.000 euro “accentua l’andamento irregolare delle aliquote marginali effettive”, determinando “un profilo delle aliquote marginali difficilmente conciliabile con un disegno ordinato della progressività dell’imposta”.

La misura è inoltre temporanea. Dal 2028 infatti per i redditi tra 50.000 e 55.000 euro tornerà l’aliquota del 43%, con un aumento del prelievo fino a 500 euro a parità di reddito. Nel 2027, invece, il beneficio sarà “massimo e uguale per tutti i contribuenti con reddito superiore a 55 mila euro, compresi quelli con i redditi più elevati” (in valore assoluto).

In linea generale si conferma “il carattere ormai categoriale dell’Irpef”, con:

aliquote differenziate per tipologia di reddito;

differenziazione accentuata per i lavoratori autonomi (la metà dei quali può optare per il regime forfettario).

Secondo la Corte, la crescita dei regimi sostitutivi “restringe la portata dei principi di onnicomprensività e di progressività”. L’imposta assume quindi “i caratteri di un sistema duale, con aliquote progressive di fatto circoscritte ai redditi di lavoro dipendente e di pensione”.

Pensioni, la rivalutazione per fasce crea incertezza

Sotto la lente della Corte anche il capitolo previdenza. Con il ritorno al meccanismo per fasce nella rivalutazione delle pensioni, la Manovra “opera la scelta di reintrodurre un sistema più penalizzante per i trattamenti pensionistici medi e medio-alti”, che “alimenta un quadro di incertezza sul valore reale di una pensione a distanza di anni dal ritiro dal lavoro”.

Pur ricordando che questo sistema ha “superato il vaglio della Corte costituzionale”, la magistratura contabile auspica “meccanismi meno incerti”, capaci di orientare le scelte di consumo e di investimento dei pensionati.

È stato poi ricordato come dal 2012 si siano susseguiti interventi di compressione della rivalutazione delle pensioni medio-alte, che ne hanno progressivamente ridotto il potere d’acquisto. Un effetto decisamente importante in presenza di forti rialzi dell’inflazione.

Agevolazioni concentrate sul 2027

La Corte riconosce alla Manovra un effetto positivo di “moderata ridistribuzione delle risorse per contrastare la povertà e sostenere i redditi da lavoro e la spesa sanitaria”. Allo stesso tempo, sottolinea “la concentrazione solo sul prossimo esercizio di larga parte degli interventi agevolativi”.

Di fatto il Governo Meloni lascia “al prossimo Parlamento il compito di decidere se rinnovare o meno le misure”. Tra gli interventi dalla scadenza a breve termine la Corte cita:

la riduzione dell’aliquota Irpef;

la proroga delle detassazioni su aumenti contrattuali, premi e turni;

il voucher per gli anziani;

la riduzione del carico fiscale sui giovani;

la conferma di alcuni bonus edilizi;

le cedolari previste per i contratti di locazione di immobili commerciali.

Coperture: il 70% delle maggiori entrate non è strutturale

La stessa logica è stata applicata per le entrate. Soltanto una parte presenta infatti carattere strutturale, si evidenzia. Ecco la composizione per il 2027:

Tipologia di entrata Quota sul totale 2027 Entrate permanenti circa 30% Entrate temporanee circa 25% Anticipi di gettito, destinati a tradursi in minori entrate negli anni successivi circa 45%

Di fatto si può parlare di un 70% delle maggiori entrate, circa, costituito da misure temporanee o da anticipi di gettito. Il Paese avrebbe invece bisogno di misure differenti, che possano indirizzare e favorire le manovre successive.

Banche ed energia: prelievi in gran parte temporanei

Un passaggio specifico riguarda i contributi chiesti al settore finanziario ed energetico. Secondo la Corte, infatti, le misure a carico di banche, assicurazioni e società energetiche “hanno in larga parte carattere temporaneo o di mera anticipazione”.

Per il 2027 sono attesi circa 5,2 miliardi di euro, ma oltre 2,3 corrispondono a un gettito anticipato. Unicamente la deducibilità Irap di banche e assicurazioni ha natura strutturale. Ricorrere ripetutamente a prelievi settoriali temporanei, osserva la Corte, “riduce la prevedibilità del sistema tributario per i soggetti interessati e non consente di fare affidamento su tali entrate per la copertura di oneri permanenti”.

Imprese e Superbonus in 10 rate: l’effetto sulla liquidità

Parlando di imprese, infine, la Corte ritiene “un segnale concreto di attenzione” le misure fiscali e contributive per le attività produttive, i lavoratori autonomi e il settore agricolo. Questi intervengono sulla fiscalità delle piccole attività, sostenendo l’occupazione e favorendo gli investimenti in innovazione.

Non è però tutto rose e fiori, anzi. Si richiama infatti l’attenzione sulla liquidità, soprattutto delle imprese più piccole. Gran parte dei benefici finanziari reali si concentrerà infatti nel 2028, per effetto dei meccanismi di saldo e acconto. Al contrario, la scelta di spalmare i crediti residui del Superbonus in 10 rate annuali, fino al 2036, “comporterà una contrazione immediata della liquidità” per chi detiene questi crediti, proteggendo i saldi dello Stato ma trasferendo gli oneri agli anni successivi.