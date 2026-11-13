Sia lo spread, ma soprattutto i rendimenti dei titoli di Stato italiani, sono tornati a crescere nella mattinata del 13 novembre a causa dell'aumento del prezzo del petrolio

ANSA

Nei primi minuti dopo l’apertura dei mercati finanziari del 13 novembre lo spread ma soprattutto i rendimenti dei titoli di Stato italiani sono tornati ad aumentare. Il differenziale tra Btp decennali e Bund è arrivato a 106 punti base, mentre gli interessi hanno toccato il 4,43%, un balzo di otto centesimi rispetto all’apertura di ieri.

Si sono concluse le aste dei titoli di Stato con il collocamento dei Btp a medio e lungo termine. I rendimenti si sono assestati tra il 3,5% e il 4,7% a seconda dei prodotti finanziari messi a disposizione dal Tesoro. Le aste regolari torneranno alla fine del mese.

L’aumento dello spread dipende ancora una volta dal petrolio

Ritornano le tensioni in Medio Oriente e lo spread torna a crescere. Nelle ultime ore diverse navi hanno colpito delle mine cercando di attraversare lo Stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rimosso il vicepresidente Vance, tra i più opposti alla guerra con l’Iran, dal suo ruolo di negoziatore con Teheran affermando che un accordo con il regime “non serve”. I Pasdaran hanno infine colpito una stazione radar statunitense nel Golfo.

Tutto questo ha fatto aumentare a 88 dollari il prezzo del petrolio WTI e, di conseguenza, sono cresciuti anche gli interessi sui titoli di Stato italiani. In una notte quasi un decimo di punto percentuale, dal 4,35% di ieri al 4,43% di oggi, a segnalare che i mercati ritengono la situazione dei debiti sovrani europei ancora molto instabile e dipendente da eventuali picchi dell’inflazione. Lo spread è aumentato di poco, a 106 punti base, solo perché anche i rendimenti dei Bund tedeschi sono cresciuti.

Anche il resto d’Europa soffre l’aumento del prezzo del petrolio

Anche negli altri grandi Paesi europei i rendimenti sono aumentati, anche se lo spread è rimasto grosso modo sotto controllo. In Spagna i Bonos sono arrivati al 3,94% di rendimento per un differenziale di 57 punti base.

Spread e rendimenti dei titoli di Stato europei all’apertura del 13 novembre 2026 Titoli di Stato Rendimenti Spread Bund tedeschi 3,37% – Btp italiani 4,43% 106 Oat francesi 4,88% 151 Bonos spagnoli 3,94% 57

In Francia, invece, gli Oat sempre sotto maggiore pressione da parte dei mercati sono tornati sopra i 150 punti base di spread, con un rendimento del 4,88%.

Ieri si sono concluse le aste dei titoli di Stato a medio e lungo termine, con buoni risultati per il Tesoro:

il Btp a 3 anni, codice Isin IT0005716839, è arrivato a un rendimento del 3,58%;

il Btp a 7 anni, codice Isin IT0005722845, è arrivato a un rendimento del 4,04%;

il Btp Green a 20 anni, codice Isin IT0005631608, è arrivato a un rendimento del 4,73%.

Secondo il calendario di novembre, prossime aste dei titoli di Stato si terranno:

il 25 novembre l’asta dei Btp Short Term e dei Btp€i;

il 26 novembre la seconda asta dei Bot;

il 27 novembre la seconda asta dei titoli a medio e lungo termine.