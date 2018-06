Cosa sono i numeri spia che anticipano le estrazioni del Lotto

editato in: da

I numeri spia nel gioco del Lotto sono molto importanti se si vuole tentare un approccio diverso. Ma di che cosa si tratta?

Si tratta di numeri che, secondo la tradizione, annunciano l’uscita successiva di altri. Esistono infatti cifre che ne preannunciano altre, semplicemente perché sono state estratte con più frequenza le volte successive. Ogni numero spia ne ha collegati altri, in genere se ne propongono cinque, che vengono definiti “spiati”. Numeri, quindi che secondo tradizione, hanno una maggiore possibilità di uscire nelle estrazioni dei giorni dopo. È un metodo che viene usato da molti e che consente di creare alcune combinazioni di due o più numeri che potrebbero susseguirsi nelle estrazioni.

La tecnica dei numeri spia viene usata per impostare le proprie giocate in base all’ultima estrazione. Grazie ad appositi software, infatti, per ogni numero vengono suggeriti quelli che più di frequente sono usciti nelle estrazioni successive. Non si tratta di un metodo scientifico, ma di un approccio più “statistico” al gioco. Sarà ogni singola persona a stabilire quali scegliere della cinquina associata a ogni numero spia su ogni ruota e stabile la propria giocata. Questo è uno dei metodi che vengono utilizzati da chi gioca al Lotto.

Non manca chi invece sceglie i numeri in base ai sogni o a qualche evento particolare della propria vita. Il Lotto dà la possibilità di giocare uno o più numeri che, se vengono estratti, fanno vincere una determinata cifra. Si può provare a pronosticare un estratto (un singolo numero), un ordine (estratto determinato), ma anche provare a indovinare ambo, terna, quaterna, cinquina su una ruota, su tutte e dieci oppure su quella nazionale. Si gioca lunedì, mercoledì, venerdì e domenica per tutte le 24 ore a partire dalla mezzanotte. Martedì, giovedì e sabato, invece, si gioca da mezzanotte alle 19,30 e dalle 21,30 fino alle 24. Questo perché il martedì, giovedì e sabato avvengono le estrazioni alle 20.

Per chi vuole provare a giocare con la tecnica del numero spia è molto importante controllare le uscite precedenti e vedere se a qualche numero ce ne sono altri correlati da giocare nelle uscite successive. Così si possono impostare le proprie giocate con una tecnica differente da quella dei numeri ritardatari, oppure casuale o legata a sogni ed eventi della propria vita.