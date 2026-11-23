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iStock L'oro recupera terreno dopo cinque sedute negative e una perdita di oltre il 14% nell'ultimo mese. Cosa valutare prima di comprare o vendere

Il prezzo dell’oro torna a salire dopo una settimana di pesanti perdite che ha riportato le quotazioni ai minimi da settembre 2025. Lunedì 23 novembre 2026 il metallo prezioso registra un rimbalzo superiore al 2%, recuperando parte del terreno perso nelle cinque sedute precedenti. L’oro spot viene scambiato intorno a 3.625 dollari l’oncia, con un rialzo di circa il 2,5%, mentre i contratti futures arrivano a guadagnare il 3%. Il recupero arriva dopo un crollo dell’oro di circa l’8,9% nell’ultima settimana, con le quotazioni scese fino a 3.515 dollari l’oncia. A determinare le vendite sono soprattutto le aspettative sui tassi di interesse americani, il rafforzamento del dollaro e la necessità di liquidità degli investitori.

Perché c’è stato il crollo dell’oro nel novembre 2026

La principale causa della discesa è legata alla politica monetaria della Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti. L’inflazione americana superiore alle attese ha rafforzato le previsioni di un nuovo aumento dei tassi di interesse. Quando i rendimenti delle obbligazioni salgono, l’oro tende a diventare meno interessante per una parte degli investitori, perché non distribuisce interessi. Anche il rafforzamento del dollaro ha contribuito al ribasso. Il metallo è quotato nella valuta americana e diventa più costoso per chi acquista utilizzando euro o altre monete.

Un ulteriore fattore riguarda le difficoltà dei mercati azionari, in particolare delle società tecnologiche legate all’intelligenza artificiale. Durante le fasi di forte volatilità, alcuni operatori vendono oro per ottenere liquidità e compensare le perdite subite su altri investimenti.

Quanto ha perso l’oro rispetto al record di gennaio

Il ribasso ha allontanato le quotazioni dai massimi storici raggiunti all’inizio dell’anno. Il 28 gennaio 2026 l’oro aveva toccato un record vicino a 5.589 dollari l’oncia. La successiva discesa fino a 3.515 dollari corrisponde a una perdita di circa il 37% rispetto a quel livello. Nell’ultimo mese il calo è stato superiore al 14%, mentre la settimana conclusa il 20 novembre ha registrato una delle flessioni più marcate degli ultimi mesi. Le perdite hanno interessato anche gli strumenti finanziari collegati al metallo, come ETF, ETC e azioni delle società minerarie.

Crollo dell’oro, cosa fare se si possiedono lingotti o ETF

Per chi possiede oro fisico o strumenti finanziari collegati al metallo, il ribasso richiede soprattutto di valutare la propria esposizione. Vendere dopo una forte discesa significa trasformare una perdita di valore in una perdita effettiva, mentre mantenere l’investimento comporta il rischio di ulteriori oscillazioni.

Prima di prendere decisioni è importante considerare il prezzo di acquisto, l’orizzonte temporale e la quota del patrimonio investita in oro. Chi possiede lingotti o monete deve valutare anche la differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di rivendita applicata dagli operatori. Per ETF ed ETC occorre verificare costi di gestione, liquidità e modalità di replica del prezzo dell’oro. Un eventuale acquisto dopo il ribasso non garantisce un guadagno: il recupero delle ultime ore potrebbe essere temporaneo.

L’appuntamento della Federal Reserve dell’8 e 9 dicembre 2026 sarò fondamentale per capire le future dinamiche che incideranno sul prezzo dell’oro. Gli operatori finanziari si aspettano prevalentemente un aumento dei tassi, ma le probabilità attribuite a questa decisione sono diminuite dopo le recenti turbolenze dei mercati. Un ulteriore rialzo potrebbe esercitare nuove pressioni sull’oro, mentre indicazioni meno restrittive potrebbero sostenerne le quotazioni. Saranno importanti anche i prossimi dati sull’inflazione americana, l’andamento del dollaro e le prospettive economiche degli Stati Uniti.