Lo spread ha aperto in calo rispetto alla chiusura di venerdì nella settimana in cui riprenderanno le aste regolari di Bot e Btp a partire da mercoledì 25 novembre

ANSA

Nella mattinata del 23 novembre lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è tornato a scendere rispetto alla chiusura della scorsa settimana. Le incertezze sui mercati azionari avevano causato un aumento dei rendimenti e del differenziale. Quest’ultimo non è ancora rientrato completamente, mentre i titoli italiani sono tornati a rendere il 4,40%.

Dopo settimane di calo sembra che la situazione sia quindi tornata in stallo. Il prezzo del petrolio ha smesso di calare e si è stabilizzato attorno agli 83 dollari al barile, a causa dell’aumento delle tensioni in Medio Oriente. Sull’IA e quindi sul mercato delle obbligazioni c’è ancora molta incertezza.

Lo spread è stabile, i rendimenti in calo

Dopo un venerdì complicato, caratterizzato da una grande incertezza in Borsa soprattutto sui titoli legati all’intelligenza artificiale, lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è tornato a normalizzarsi sui livelli delle ultime settimane. 108 punti base per il differenziale ma soprattutto 4,40% di rendimento per i buoni del Tesoro decennali.

Dati comunque alti per la media recente, un passo indietro sostanziale rispetto ai livelli raggiunti con fatica prima di febbraio 2026, ma positivi per quello che segnalano. La pressione sui mercati obbligazionari, almeno per ora, sembra essersi stabilizzata, nonostante tutti e tre i più grandi Paesi europei oltre alla Germania si stiano avviando verso una difficile stagione elettorale, che potrebbe portare forte instabilità politica.

Gli spread in Europa

Nel resto d’Europa, tutti gli spread sono in leggera diminuzione rispetto alla chiusura della scorsa settimana. I Bonos spagnoli hanno uno differenziale di 59 punti base, con rendimenti che arrivano al 3,91%.

Spread e rendimenti dei titoli di Stato europei all’apertura del 23 novembre 2026 Titoli di Stato Rendimenti Spread Bund tedeschi 3,32% – Btp italiani 4,40% 108 Oat francesi 4,91% 154 Bonos spagnoli 3,91% 59

Gli Oat francesi, che continuano a essere sotto pressione a causa dell’instabilità politica del Paese e delle difficoltà economiche che ne conseguono, rimangono a 154 punti base dai Bund tedeschi, con rendimenti del 4,91%.

Le prossime aste dei titoli di Stato italiani

Questa settimana riprenderanno anche le aste dei titoli di Stato italiani. Le date da segnarsi in calendario sono:

il 25 novembre l’asta dei Btp Short Term e dei Btp€i;

il 26 novembre la seconda asta dei Bot;

il 27 novembre la seconda asta dei titoli a medio e lungo termine.

Per quanto riguarda l’asta del 25 novembre, sono già state annunciate le caratteristiche dei tre titoli che verranno messi sul mercato. Si tratta di:

un Btp Short Term a 2 anni, in scadenza il 30 ottobre 2028, con cedola annuale del 3%;

un Btp€i a 5 anni, in scadenza il 15 agosto 2031, con cedola annuale dell’1,10%;

un Btp€i a 15 anni, in scadenza il 15 maggio 2039, con cedola annuale del 2,40%.

Btp€i sono titoli indicizzati all’inflazione, quindi simili ai Btp Italia, ma invece di seguire il dato dei prezzi italiani, hanno come riferimento l’inflazione dell’Eurozona, l’insieme dei Paesi che adottano l’euro come moneta.