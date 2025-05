IVECO: risultati 1° trimestre in tenuta e guidance 2025 confermata

Fonte: IVECO Il Gruppo IVECO ha chiuso un 1° trimestre resiliente nonostante il difficile contesto di mercato e si prepara alla ripresa attesa per fine 2025

IVECO chiude il 1° trimestre dell’anno con metriche non pienamente in linea con le attese, che confermano la resilienza del Gruppo, in un panorama difficile a livello globale. Di qui anche la conferma della guidance per l’anno in corso. Prosegue intanto il processo di dismissione del business Difesa, per il quale sono pervenute già alcune manifestazioni d’interesse.

I numeri del primo trimestre

IVECO ha riportato ricavi consolidati pari a 3,03 miliardi di euro, in calo rispetto ai 3,4 miliardi di euro nel primo trimestre 2024 ed anche rispetto ai 3,19 miliardi attesi dagli analisti.. I ricavi netti delle Attività Industriali sono stati pari a 2,96 miliardi di euro rispetto ai 3,28 miliardi di euro nel primo trimestre 2024.

L’EBIT adjusted si è attestato a 152 milioni di euro, in calo rispetto ai 233 milioni di euro nel primo trimestre 2024, con un margine del 5,% (6,9% nel primo trimestre 2024) e risuota inferiore al consensus (172 milioni). L’EBIT adjusted delle Attività Industriali è stato pari a 117 milioni di euro (201 milioni di euro nel primo trimestre 2024).

L’Utile netto adjusted è stato pari a 84 milioni di euro (153 milioni di euro nel primo trimestre 2024) con risultato diluito per azione adjusted pari a 0,31 euro (0,57 euro nel primo trimestre 2024). Le attese degli <analisti indicavano un risultato più basso pari a 70 milioni.

Il Free cash flow delle Attività Industriali è stato negativo per 794 milioni di euro (rispetto al negativo di 436 milioni di euro nel primo trimestre 2024). La Liquidità disponibile è stata pari a 4.709 milioni di euro al 31 marzo 2025 (5.474 milioni di euro al 31 dicembre 2024), inclusi 1.900 milioni di euro di linee di credito disponibili.

Il CEO Persson: trimestre difficile, pronti a ripartire

“Il contesto di business del primo trimestre è stato caratterizzato da una riduzione della domanda nei segmenti europei dei Truck (camion), come da attese. Abbiamo quindi agito rapidamente per preservare e riaffermare le nostre prospettive di business e quelle finanziarie per l’intero anno”, ha spiegato il CEO del Gruppo Olof Persson.

“Abbiamo preso rapidamente decisioni difficili, adeguando i livelli di produzione e riallineando le scorte, sia all’interno dell’azienda sia in tutta la rete di vendita” per “metterci in una posizione solida per il resto dell’anno”. “Queste azioni hanno avuto impatti sui margini e sul free cash flow, ma erano comprese nella pianificazione dell’anno e in linea con la nostra strategia generale”.

“Il settore Powertrain (motori) ha continuato a essere colpito da un mercato complessivamente difficile, sia per le applicazioni on-road sia per quelle off-road. Ciononostante, una rigorosa gestione dei costi e l’attuazione del Programma di Efficienza del Gruppo hanno portato a una base costi più snella e a un punto di pareggio inferiore, mettendo il business nella posizione di poter reagire agilmente quando la domanda riprenderà”.

“In breve, nel primo trimestre abbiamo fatto ciò che andava fatto, con tempestività e con rigore” ed “abbiamo gettato basi solide per la crescita futura” – ha concluso il CEO – “siamo fiduciosi che le nostre azioni nel primo trimestre abbiano gettato le basi per un secondo semestre più forte e un anno di successo”.

Prospettive finanziarie 2025

IVECO conferma le previsioni per la fine dell’anno. A livelli di Gruppo, si attende un EBIT adjusted tra 980 e 1.030 milioni di euro. Per le Attività Industriali, sono attesi ricavi netti stabili rispetto al 2024, un EBIT adjusted tra 850 e 900 milioni di euro ed un Free cash flow tra 400 e 450 milioni di euro.

Avanti con la vendita del business Difesa

Il Consiglio di Amministrazione di IVECO ha deciso di procedere con la separazione del business Defence (spin-off). Ci si aspetta che questo avvenga entro il 2025, subordinatamente alla necessaria approvazione dell’operazione da parte del Board e degli azionisti di Iveco Group, oltre che dei Consigli delle altre società del Gruppo coinvolte.

IVECO conferma di aver “recentemente ricevuto alcune preliminari manifestazioni di interesse per il business Defence da parte di potenziali acquirenti strategici”. Il Consiglio ha pertanto dato mandato al management di proseguire le attività preparatorie allo spin-off, mentre esplora tali interessi preliminari.