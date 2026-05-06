AMD fa meglio del previsto nel trimestre: ricavi boom grazie ai data center

Nel 1° trimestre si sono registrati ricavi per 10,3 miliardi, ben oltre il consensus, mentre l'EPS si è portato a 1,37 dollari, oltre le attese del mercato

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123RF La big dei chip ha annunciato conti ampiamente superiori alle attese nel 1° trimestre

Advanced Micro Devices ha chiuso i conti del primo trimestre con risultati nettamente migliori delle attese degli analisti, confermando la solidità del business collegato allo sviluppo dell’Intelligenza artificiale e dei data center. Indicazione che, assieme all’ottimismo chiaramente dimostrato dalla numero uno Lisa Su, hanno infiammato le quotazioni del titolo a Wall Street, sia durante la sessione regolare e soprattutto nel dopo-borsa USA.

Numeri trimestre oltre le più rosee attese

La big americana dei chip ha annunciato ricavi per 10,3 miliardi di dollari,in aumento del 38% rispetto ai 7,4 miliardi dell’anno precedente, superando ampiamente il consensus che indicava un fatturato di 9,85 miliardi di dollari. Il segmento Data Center si è confermato il principale motore di crescita, con ricavi in aumento del 57% a 5,8 miliardi di dollari.

L’utile operativo si è portato a 1,5 miliardi di dollari, mentre l’utile netto è è salito a 1,4 miliardi di dollari. L’utile per azione diluito GAAP si è portato a 0,84 dollari, facendo un balzo del 91% su base annua, mentre l’EPS non-GAAP si è portato a 1,37 dollari, con un un incremento del 43% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, superando le previsioni degli analisti, che indicavano un EPS di 1,27 dollari.

Il margine lordo non-GAAP ha raggiunto il 55%, in aumento di 170 punti base rispetto all’anno precedente, grazie anche al maggior contributo dei ricavi dei data center.

AMD ha inoltre generato un free cash flow trimestrale record di 2,6 miliardi di dollari, più che triplicato rispetto all’anno precedente, insieme a un flusso di cassa operativo record di 3 miliardi di dollari.

La Ceo ottimista sul futuro

“Abbiamo registrato un primo trimestre eccezionale, trainato dalla crescente domanda di infrastrutture per l’IA, con i Data Center che rappresentano ora il principale motore della crescita dei nostri ricavi e utili”, ha dichiarato Lisa Su, Presidente e CEO di AMD.

“Guardando al futuro – prosegue la manager – prevediamo che la crescita del mercato dei server accelererà in modo significativo, man mano che amplieremo l’offerta per soddisfare la domanda. Il coinvolgimento dei clienti con le serie MI450 e Helios si sta rafforzando, con previsioni dei clienti principali che superano le nostre aspettative iniziali e una pipeline crescente di implementazioni su larga scala che ci fornisce una maggiore visibilità sulla nostra traiettoria di crescita”,

I giudizi “a caldo” degli analisti

David Pascucci, analista di XTB parla di una “ottima trimestrale” che dimostra che “ultimamente c’è un unico denominatore, quello relativo all’hardware, ai data center”.”I ricavi sono eccezionali, gli utili e i margini crescono, le criticitá a livello operativo e aziendale risultano di fatto assenti. – prosegue – Ció che potrebbe essere visto come pericoloso è sicuramente il prezzo di borsa e le relative capitalizzazioni di questi titoli che di fatto risultano estremi. Ad esempio Amd presenta un rapporto prezzo/utili ben al di sopra dei 100, livello che di fatto potrebbe essere molto pericoloso per la tenuta a lungo termine di un trend che risulta anche palesemente rialzista”.

Bernstein ha promosso AMD, portando il suo giudizio da Market Perform a Outperform ed alzando il target price a 525 dollari dai 265 dollari indicati in precedenza, anche per effetto della valutazione attuale del titolo sul mercato.

AMD spicca il volo a Wall Street

La sorpresa positiva dei conti ha galvanizzato le azioni AMD, che nella sessione after hours della borsa americana ha messo a segno un rialzo superiore al 16%, dopo aver chiuso la sessione regolare in rialzo del 4% a 355,26 dollari ad azione. Una performance che non è avulsa dal successo dell’ultimo anno, quando le azioni AMD hanno segnato una ascesa del 253%, mentre la variazione da iniio anno fa segnare già un +66%.