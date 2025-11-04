Ferrari: utili in crescita nel 3° trimestre, confermato rialzo Guidance

Il titolo quotato a Piazza Affari e a New York ha accelerato l rialzo dopo i risultati (+2,77%)

Ferrari ha chiuso il terzo trimestre dell’anno con risultati in solida crescita, confermando anche la guidance rivista al rialzo in occasione del recente Capital Market Day e l’interesse per l’innovazione e la mobilità sostenibile.

“Proseguiamo nel nostro percorso di sviluppo con convinzione e forte visibilità”, afferma il CEO di Ferrari Benedetto Vigna, aggiungendo “al Capital Markets Day abbiamo definito una traiettoria chiara nell’interesse di lungo termine del nostro marchio, ponendo le basi per una crescita sostenibile al 2030”.

Una indicazione molto positiva per le azioni Ferrari, quotate a Piazza Affari, che hanno ingranato la marcia e viaggiano in pole al paniere del FTSE MIB con un progresso del 2,77%.

Ferrari elettrica fonte di innovazione

“Sul fronte dei prodotti, continuiamo a offrire ai nostri clienti la massima libertà di scelta in termini di propulsione“

ha aggiunto.

“In qualità di leader, ci assumiamo la responsabilità di dimostrare che la nostra interpretazione della tecnologia elettrica, espressa dalla Ferrari Elettrica, sarà ancora una volta fonte di innovazione”.

I numeri del terzo trimestre

Il terzo trimestre chiude con ricavi netti pari a 1.766 milioni di euro, in crescita del 7,4% rispetto all’anno precedente, mentre le consegne totali sono state pari a 3.401 unità (+1%).

L’utile operativo (EBIT) si è portato a 503 milioni, in aumento del 7,6% rispetto all’anno precedente, con un margine EBIT pari al 28,4%, mentre l’EBITDA pari a 670 milioni, risulta in in aumento del 5% rispetto all’anno precedente, con un margine dell’EBITDA pari al 37,9% L’utile netto si attesta a 382 milioni,, con un incremento del 2%, e l’utile diluito per azione a 2,14 euro, con un aumento del 3%.

Generazione di free cash flow industriale solida e pari a 365 milioni di euro. L’indebitamento industriale netto al 30 settembre 2025, pari a 116 milioni di euro, rispetto a 338 milioni al 30 giugno 2025, riflette anche il riacquisto di azioni proprie per Euro 132 milioni.

Guidance 2025 rivista al rialzo

Nel corso del Capital Markets Day dello scorso 9 ottobre, la casa di Maranello aveva rivisto al rialzo la guidance 2025, tenendo conto del maggior contributo del mix prodotto e delle personalizzazioni, dei minori costi industriali a dispetto dei dazi statunitensi più elevati, di un maggiore impatto negativo dei tassi di cambio e di una maggiore generazione di free cash flow industriale.

I nuovi target per l’anno in corso indicano ricavi netti uguali o superiori ai 7,1 miliardi di euro rispetto ai circa 7 miliardi indicati in precedenza, Adjusted EBITDA uguale o superiore a 2,72 miliardi da 2,68 miliardi, Adjusted EBIT a 2,06 miliardi da 2,03 miliardi e utile diluito per azione uguale o superiore a 8,80 euro da 8,60 euro.