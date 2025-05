Investimenti e trasparenza, perché è importante conoscere il Rendiconto Costi e Oneri

Fonte: Shutterstock

All’indomani del lancio della Savings and Investments Union, promossa dalla Commissione Europea per stimolare gli investimenti dei cittadini e rendere i mercati finanziari più integrati ed efficienti, si riaccende il dibattito sulla trasparenza del rapporto tra investitori e intermediari finanziari. Per incentivare la partecipazione ai mercati dei capitali e mobilitare gli investimenti nell’economia europea, infatti, è fondamentale che gli investitori al dettaglio siano tutelati e abbiano accesso a un servizio di qualità a un prezzo chiaro e il più contenuto possibile.

Il ruolo del Rendiconto Costi e Oneri

Un ruolo chiave, in questo senso, lo riveste il Rendiconto Costi e Oneri, il documento introdotto dalla direttiva MiFID II del 2018, che gli intermediari finanziari sono tenuti ad inviare agli investitori con cadenza almeno annuale e in cui devono essere esplicitate tutte le voci di costo sostenute dai clienti per i propri investimenti. Uno strumento ancora non adeguatamente conosciuto e compreso dagli italiani, come emerge dall’ultimo sondaggio di Moneyfarm, società di consulenza finanziaria con approccio digitale, che a distanza di un anno torna a fare il punto su un documento essenziale per la gestione delle risorse finanziarie personali e per la valutazione della convenienza degli investimenti effettuati.

Conoscenza e rischio

Dall’analisi di un ampio campione di investitori, emerge come il 36% abbia una conoscenza nulla o limitata dell’esistenza del Rendiconto Costi e Oneri, nonostante la quasi totalità degli intervistati (97%) consideri i costi e le commissioni un fattore rilevante nelle decisioni di investimento. La consapevolezza circa l’esistenza dei “rendiconti ex post” cresce al crescere della propensione al rischio: il profilo più esperto sembra essere uomo (64%), tra i 43 e i 58 anni (70,04%), con propensione al rischio elevata (65%) e un patrimonio investibile mediano intorno agli 80mila euro.

Anche tra chi è a conoscenza dell’esistenza del Rendiconto, però, vi è grande incertezza sulle modalità di informazione: quasi il 60% ammette di aver fatto fatica a reperire il documento, di non sapere dove trovarlo o di non averlo mai ricevuto, mentre solo il 40% sa con certezza che deve essere inviato dagli intermediari ogni anno entro il 30 aprile.

ETF, la scelta di chi conosce il Rendiconto

La stragrande maggioranza (72,5%) di chi conosce il Rendiconto e mostra quindi una maggiore consapevolezza dell’impatto dei costi sulla performance degli investimenti, ritiene gli ETF il prodotto con il miglior rapporto costi/benefici, in netta controtendenza con gli strumenti effettivamente detenuti dai risparmiatori italiani, che scelgono gli ETF solo nel 15% dei casi, contro il primato dei fondi comuni di investimento, al 39%. Tra chi ha una chiara comprensione dei costi sostenuti, la scelta degli ETF raggiunge il 79,5%.

L’attenzione ai costi e la conoscenza dei mezzi informativi a tutela degli investitori vanno di pari passo con il giudizio positivo espresso da parte dei clienti più informati nei confronti del servizio di consulenza ricevuto: più della metà di quanti conoscono con esattezza il Rendiconto reputa il costo della consulenza adeguato rispetto al valore del servizio ricevuto. Numeri che evidenziano come una maggiore trasparenza non solo aiuti gli investitori a prendere decisioni più informate, ma migliori anche la percezione del valore del servizio erogato. Percezione correlata positivamente anche alla propensione al rischio, con il 42% degli investitori con profilo di rischio elevato che ritengono il costo pagato adeguato al servizio ricevuto, contro il 26% degli investitori con profilo di rischio basso.