iStock Investimenti online ed Etf, ecco come funziona il servizio PosteFuturo Investimenti

Chi desidera investire i propri risparmi in strumenti alternativi ai classici buoni fruttiferi postali o conti deposito per ottenere dei rendimenti più interessanti nel medio e lungo periodo, può affidarsi a PosteFuturo Investimenti. Questo servizio consente di accedere a 7 linee di investimento basate sugli Etf (Exchange Traded Fund), fondi quotati in Borsa che replicano l’andamento di settori, indici o mercati specifici grazie ai quali è possibile distribuire il rischio su più attività finanziarie. Ma come funziona PosteFuturo Investimenti e come fare per attivare una linea di investimento?

Come funziona PosteFuturo investimenti

PosteFuturo Investimenti è il servizio di gestione patrimoniale proposto da Poste Italiane in collaborazione con MoneyFarm grazie al quale è possibile affidare i propri risparmi a professionisti del settore senza che si abbia la necessità di dover seguire quotidianamente l’andamento dei mercati.

Esso si basa sugli Etf, strumenti grazie ai quali è possibile ottenere un portafoglio diversificato e contenere i costi rispetto ad altre forme di gestione tradizionale.

La piattaforma mette a disposizione 7 linee di investimento che si differenziano in base al profilo di rischio e agli obiettivi. Si tratta di un prodotto semplice e trasparente nel quale un team di gestori prende delle decisioni per cogliere le opportunità di mercato in base alla linea sottoscritta dal cliente. Il Team tiene poi informato quest’ultimo sulle operazioni eseguite, tutelando sempre la sua privacy.

L’investimento iniziale è di 5.000 euro e l’intera gestione avviene online: dalla simulazione del portafoglio fino al monitoraggio dell’investimento, il tutto con il supporto di un team dedicato che si può contattare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 al numero 800.022.000.

Nel caso si vogliano delle informazioni più specifiche c’è inoltre la possibilità di lasciare il proprio numero di telefono sul sito ufficiale di Poste Italiane. Così facendo si verrà ricontattati da un operatore nel giorno e nella fascia oraria scelta per rispondere a informazioni utili sull’acquisto o la sottoscrizione di questo prodotto/servizio.

Quali sono i rischi quando si investe in strumenti finanziari

Quando si investe in prodotti finanziari le opportunità di rendimento sono sicuramente più alte rispetto ad altri prodotti. Bisogna però considerare i rischi in quanto potrebbero influenzare il valore del denaro investito.

Uno dei principali è quello di mercato, ovvero la possibilità che il valore dell’investimento diminuisca nel tempo a causa delle oscillazioni dei mercati finanziari. Il prezzo degli Etf, delle obbligazioni o delle azioni, ad esempio, può salire o scendere in base alla situazione economica, o alle decisioni delle banche centrali. Ci sono poi:

il rischio di cambio legato alle variazioni tra l’euro e le valute straniere;

il rischio di liquidità, ovvero la difficoltà di vendere rapidamente un titolo al prezzo che si desidera, soprattutto nei periodi di forte instabilità;

il rischio di credito, ovvero la possibilità che la banca o la società che ha emesso il prodotto finanziario non riesca a restituire gli interessi o il capitale agli investitori, nel caso di crisi bancarie le regole europee danno la possibilità di utilizzare il bail-in;

il rischio di sostenibilità che è quello legato a fattori ambientali, sociali o di governance.

Quali sono i costi che vengono applicati?

Prima di investire i propri risparmi mediante PosteFuturo investimenti è importante capire quali sono i costi legati alla gestione del portafoglio. Quest’ultimo servizio è affidato a MoneyFarm e per esso si paga una commissione annua calcolata in percentuale sul valore del capitale investito.

Non sono invece previsti dei costi di ingresso e uscita per cui questo prodotto può risultare più flessibile per chi decide di iniziare o interrompere l’investimento.

Le commissioni, Iva esclusa, sono le seguenti:

per un investimento da 5.000 euro a 19.999 euro è dell’1,00% all’anno sul controvalore;

per un investimento da 20.000 euro a 199.999 euro è dello 0,75% all’anno sul controvalore;

per un investimento da 200.000 euro a 499.999 euro è dello 0,50% all’anno sul controvalore;

per un investimento oltre i 500.000 euro è dello 0,40% all’anno sul controvalore.

Oltre a queste commissioni ci sono delle altre spese a carico del cliente come le imposte fiscali, il bollo statale sugli investimenti finanziari e i costi legati agli Etf o agli altri strumenti presenti nelle linee di investimento indicate. Per avere una visione più completa dei costi complessivi dell’investimento è quindi importante considerare queste voci.

Si può poi interrompere il servizio quando si vuole senza pagare alcuna penale. Si pagano soltanto le commissioni maturate fino alla data di uscita e le eventuali imposte previste. In questo modo la gestione è più flessibile e il risparmiatore ha la possibilità di modificare le proprie scelte in base alle esigenze personali o all’andamento dei mercati.

Come attivare una linea di investimento

L’attivazione di una linea di investimento con Postefuturo può avvenire direttamente online senza la necessità di recarsi presso un ufficio postale. Il primo passo da compiere è quello di accedere al sito ufficiale di Poste Italiane con le proprie credenziali personali nella sezione dedicata agli investimenti.

Una volta entrati, è possibile effettuare una simulazione scegliendo quale importo destinare alla gestione indicando l’orizzonte temporale, ovvero il periodo entro il quale si vuole mantenere l’investimento il cui capitale minimo è di 5.000 euro.

Nel caso si voglia investire gradualmente, si può anche scegliere il Pac che è il piano di accumulo del capitale grazie al quale si possono effettuare versamenti minimi di 100 euro al mese. Quest’ultima è una soluzione scelta da chi preferisce entrare nei mercati finanziari un poco alla volta limitando le oscillazioni dei mercati.

Prima di procedere con l’attivazione è però necessario compilare il questionario Mifid che è un documento che viene utilizzato per definire il profilo finanziario del cliente e valutare qual è la sua esperienza nel settore degli investimenti. In base alle informazioni comunicate, il sistema propone poi delle linee di investimento più coerenti con il profilo individuato.

Per poter aderire al servizio è inoltre necessario possedere un conto corrente BancoPosta oppure un libretto di risparmio Smart abilitati all’operatività online. Dopo aver scelto la linea di investimento, il cliente può poi firmare la documentazione direttamente online con la firma elettronica avanzata. A seguito di questa operazione viene quindi autorizzato il trasferimento delle somme verso il portafoglio scelto. Tutte le informazioni inerenti all’investimento possono poi essere monitorate nella propria area personale mentre nella sezione dedicata alla gestione dei portafogli si può invece controllare la composizione della linea scelta.

Poste Italiane ricorda infine che qualsiasi investimento finanziario può comportare un rischio e proprio per questo diversificare aiuta a ridurre l’esposizione alle oscillazioni dei mercati.