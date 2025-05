Borsa, le azioni Best-Worst del FTSE MIB

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Fonte: ANSA Uno sguardo ai titoli migliori e peggiori di Piazza Affari

Piazza Affari nella seduta di venerdì scorso ha aggiornato nuovamente i livelli migliori dal 2007 ed ha chiuso l’ultima seduta della settimana prendendo un largo vantaggio rispetto al resto d’Europa, improntata sulla cautela. L’indice FTSE MIB ha messo a segno un rialzo dello 0,59% a 40.656 punti, consolidando oltre la soglia chiave dei 40mila punti, dopo aver toccato un massimo di seduta a quota 40.708.

I titoli migliori

Tra i migliori titoli del principale paniere milanese:

Leonardo porta a casa un rialzo del 3,4%

porta a casa un rialzo del 3,4% Brunello Cucinelli chiude in vantaggio del 3,2%

Cucinelli chiude in vantaggio del 3,2% TIM guadagna il 2,4%

guadagna il 2,4% A2A sale del 2,1%

sale del 2,1% Inwit avanza dell’1,7%.

Leonardo continua a beneficiare dei programmi di spesa per la difesa in Europa; TIM, a Borsa chiusa, si è vista alzare il rating da Moody’s; A2A e Inwit hanno pubblicato positivi risultati trimestrali; Brunello Cucinelli ha concluso il programma di buyback.

I titoli peggiori

Tra i peggiori della giornata si segnalano:

Buzzi in fondo al paniere arretra dell’1,3%

in fondo al paniere arretra dell’1,3% Prysmian perde l’1,05%

perde l’1,05% Pirelli cede lo 0,87%

cede lo 0,87% MPS chiude in calo dello 0,8%

chiude in calo dello 0,8% Nexi chiude in rosso dello 0,78%

Prysmian continua a risentire della complessa situazione internazionale, ma ha collocato con successo un bond subordinato perpetuo per 1 miliardo di euro; Pirelli ha pagato lo scontro in corso sulla governance con il socio cinese Sinochem; MPS e Nexi hanno risentito di qualche presa di profitto; Buzzi ha annunciato risultati trimestrali in linea con le attese e confermato la guidance 2025.