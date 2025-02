Carnevale di aumenti, fare festa costa troppo con i prezzi di costumi e coriandoli

Sarà una festa all'insegna dei rincari, sia per chi andrà in vacanza che per chi vorrà organizzare una festa privata a casa. Tra le mete preferite Venezia e Viareggio

Fonte: ANSA Dalle frappe alle maschere, i prezzi vanno su

Tra maschere, coriandoli, dolci tradizionali e festeggiamenti, quest’anno il Carnevale segna un incremento dei costi medi del 5% rispetto al 2024. Come di consueto, l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha monitorato l’andamento dei prezzi di prodotti alimentari, costumi e accessori tipici del Carnevale, nonché le spese per organizzare feste a tema con amici e familiari. I maggiori rincari sono per l’affitto della sala e il buffet (+8%) nel caso di feste private, oltre a un incremento sui costumi (+9% per gli adulti, +8% per i bambini) e sui dolci tradizionali (+6% per le frappe).

Bombolette e costumi, prezzi in aumento

Tra le tendenze per il 2025, i costumi ispirati ai cartoni animati e alle serie tv più popolari tra adulti e bambini sono particolarmente in voga. Tuttavia, come spiega Federconsumatori, l’alto costo dei costumi sta spingendo sempre più persone a ricorrere allo scambio tra amici o ad acquistare opzioni economiche online.

Non c’è travestimento senza poi un make-up all’altezza: il prezzo medio di una palette di trucchi con pennello e cinque colori è di circa 8,25 euro, mentre un kit più completo (otto colori, un pennello e una spugnetta) costa circa 28,18 euro. L’aumento medio di questi prodotti rispetto al 2024 è stato rispettivamente del +3% e del +4%.

MATERIALE PREZZI IN EURO 2024 PREZZI IN EURO 2025 Var % Bomboletta spray (260 ml) 3,34 3,45 3% Coriandoli (1 kg) 4,95 5,10 3% Stelle filanti (x3) 3,50 3,60 3% Trombetta 5,30 5,40 2% Palloncini (x100) 12,20 12,40 2% Kit (1 pennello, 1 spugna, 8 colori) 26,99 28,18 4% Mini Kit (1 pennello, 5 colori) 8,00 8,25 3% Abito adulto (acquisto) 54,90 59,99 9% Abito bambino (acquisto) 49,90 53,99 8%

Per l’acquisto di questi articoli è fondamentale prestare attenzione alla sicurezza, scegliendo solo trucchi certificati. In particolare, è importante verificare la presenza del marchio Ce, che garantisce la conformità alle normative europee, e controllare che sulla confezione siano riportati gli ingredienti. È anche consigliabile evitare di acquistare prodotti con confezioni danneggiate, poiché il deterioramento potrebbe essere causato da condizioni di conservazione non ottimali. Attenzione inoltre alle bombolette, visto che nei gironi scorsi c’è stato il caso di una schiuma spray ritirata.

Il capitolo dolci tipici ha un impatto potenziale su tutte le famiglie, anche quelle che non frequentano sfilate con carri e manifestazioni, se decidono di acquistare i dolci e di non farli a casa. Per le sfrappole (o chiacchiere) il prezzo nella grande distribuzione si attesta intorno a 15,50 euro al kg, con un aumento del 6% rispetto allo scorso anno. In pasticceria il costo medio è di 33,50 euro, più 6% sul 2024.

Quanto costa organizzare una festa in maschera

Prezzi anche più alti se invece si vuole organizzare una festa privata, sia per quanto riguarda i bambini che per gli adulti. Tra i costi della location bisogna considera anche quelli dei diritti Siae e il mangiare, a cui si possono aggiungere ulteriori spese nel caso in cui si voglia arricchire l’evento con la presenza di un fotografo, di un animatore e un truccatore.

Affitto sala per evento: 290 euro (+8%);

Buffet (a persona): 17,25 euro (+8%);

Diritti Siae (fino 200 invitati): 183,70 euro (+4%);

Fotografo: 165,00 euro (+4%);

Animatore: 178,00 euro (+6%);

Truccatore: 105,25 euro (+5%).

Un giro d’affari da 450 milioni di euro

Quest’anno, il Carnevale italiano vale oltre 450 milioni di euro nel periodo che va dal fine settimana al “martedì grasso”, tra il 28 febbraio e il 4 marzo, secondo un’indagine condotta dalla Cna.

L’indagine si concentra su dieci località simbolo del turismo “in maschera” italiano: Venezia, Viareggio, Fano, Ivrea, Putignano, Cento, Acireale, Sappada, Sciacca e Mamoiada. E la città lagunare si conferma al primo posto, attirando una grande quantità di turisti internazionali grazie al suo fascino senza tempo. Viareggio, con i suoi carri addobbati, si piazza al secondo posto, offrendo un’esperienza di emozioni e divertimento per tutti, giovani e adulti. Al terzo posto, a pari merito, si trovano Ivrea, famosa per la “battaglia delle arance”, e Fano, con le sue celebrazioni carnascialesche storiche.

Arrivano i dati sulle settimane bianche di Federalberghi: nel primo trimestre del 2025, il turismo invernale ha registrato risultati in linea con le aspettative. La montagna e la sua neve sono state scelte da 8,2 milioni di italiani, che hanno deciso o decideranno di trascorrere le vacanze tra le Alpi e gli Appennini.