Quest’anno, durante il Carnevale 2025, chiacchiere e castagnole costano di più. Secondo i dati di Altroconsumo, i prezzi sono aumentati e, in alcune pasticcerie, possono arrivare fino a 60 euro al chilo. Un bel colpo per il portafoglio, soprattutto per chi non rinuncia ai dolci tradizionali del Carnevale.

Altroconsumo ha confrontato i prezzi tra supermercati, panetterie e pasticcerie a Roma e Milano per scoprire i prezzi, cosa c’è dietro l’aumento del costo e dove conviene comprare i dolci tipici della festività.

Dove costano di più i dolci di Carnevale

Secondo l’indagine di Altroconsumo, i prezzi cambiano molto a seconda di dove si acquistano i dolci di Carnevale. Nei supermercati si possono trovare chiacchiere a partire da 6,36 euro al chilo, mentre nelle pasticcerie di lusso si arriva fino a 60 euro al chilo. Lo stesso discorso vale per le castagnole, che nei supermercati costano tra i 9,40 e i 22,60 euro al chilo, ma nelle pasticcerie più rinomate possono toccare i 55 euro al chilo.

Una differenza di prezzo piuttosto scontata, ma che permette subito di indicare dove acquistare. Chi vuole risparmiare può infatti puntare sulla grande distribuzione, dove i prezzi sono decisamente più bassi. Nei supermercati e negli ipermercati si paga molto meno (soprattutto in quelli più convenienti) rispetto alle panetterie e alle pasticcerie di quartiere, dove la qualità artigianale e gli ingredienti selezionati fanno lievitare il costo.

PREZZI DI CHIACCHIERE E TORTELLI in Iper, Super, panetteria e pasticceria PREZZO MINIMO €/kg PREZZO MEDIO €/kg PREZZO MASSIMO €/kg Chiacchiere o Frappe o Cenci Iper e Super 6,36 8,97 12,76 Panetterie 13,00 28,68 55,00 Pasticcerie 20,00 37,80 60,00 Tortelli o Frittelle o Castagnole Iper e Super 9,40 16,05 22,60 Panetterie 18,00 29,26 55,00 Pasticcerie 20,00 35,03 48,00

Aumento prezzi: confronto tra Roma e Milano

Rispetto al 2024, i prezzi sono purtroppo saliti un po’ ovunque. Le chiacchiere costano in media il 5% in più rispetto all’anno scorso, passando da 27,30 a 28,80 euro al chilo, mentre le castagnole sono aumentate persino del 7%, da 28,30 a 30,20 euro al chilo.

Secondo Altroconsumo, il rincaro è dovuto all’aumento del costo delle materie prime, come farina e zucchero, e all’inflazione generale che ha colpito il settore alimentare. In più, c’è una crescente richiesta di prodotti artigianali di alta qualità, che naturalmente costano di più.

In generale, però, conviene comprare chiacchiere e castagnole a Roma piuttosto che a Milano. A Roma i prezzi sono mediamente più bassi, sia nei supermercati che nelle pasticcerie per via del costo della vita più conveniente. La regola vale anche per le altre città: dove si spende meno per la spesa di tutti i giorni, anche i dolci tipici del Carnevale costano meno.