Fonte: IPA Disposto il ritiro della "Schiuma Spray Parti Time" di Carnevale.

Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di una schiuma spray di Carnevale. Il prodotto mette a rischio l’incolumità degli utilizzatori, che di solito sono ragazzini, dal momento che è stato giudicato “altamente infiammabile” dato il loro tradizionale “utilizzo all’interno delle case”, così come verificato dagli accertamenti eseguiti dai Nas di Cremona.

Il prodotto destinatario del ritiro ministeriale è la “Schiuma spray party time”, proveniente dalla Cina. La data di compilazione della notifica è di lunedì 17 febbraio, ma l’annuncio sul sito ministeriale è stato pubblicato solo alcuni giorni dopo. È dunque possibile che siano in molti ad avere acquistato la schiuma spray di Carnevale a rischio.

Ritirata schiuma spray party time

Secondo la classificazione delle autorità, la categoria in cui ricade la schiuma indicata è quella del prodotto chimico in aereosol con pittogramma di “estremamente infiammabile” e di “pericolo generico”. Il ritiro è stato disposto in applicazione dell’articolo 12 della Direttiva 2001/95/Ce.

Oltre alla confezione, la cui immagine viene riportata più in basso per facilitare l’identificazione, si indicano le specifiche del caso:

durata del ritiro – illimitata;

portata del ritiro – nazionale;

codice a barre – 8027456610807;

produttore – Zhe Jiang Jiale Toys Factory Fenghuang Road, Nr.1 Donggaofenghuangshan Industry, Yiwu, Zhejiang, Cina;

importatore – Royal Collection Group Srl con sede legale in Pieve Di Soligo (Tv), via Zanzotto Nr.28 e sede operativa in Monselice (Pd) via Umbria 5/b;

distributore – Servizio Casa Srl con sede legale a Brescia (Bs), via Polesine.

Fonte: Ministero della Salute

Ritirata schiuma di Carnevale infiammabile

La natura infiammabile del prodotto “Schiuma spray party time” viene specificata già sul retro della bomboletta. Le indicazioni mostrano come la schiuma spray sia un “aerosol estremamente infiammabile” e come contenga “max 1,5% in peso di sostanze infiammabili”. Si tratta poi di un “recipiente sotto pressione” che “può esplodere se riscaldato”. Pertanto, si chiede agli utilizzatori di tenere il prodotto “lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione”. Si chiede inoltre di “non fumare” in presenza del prodotto. Ma anche di non “perforare né bruciare, neppure dopo l’uso”, di “proteggere dai raggi solari”, e di “non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione”. Per l’utilizzo del prodotto, si richiede di “indossare guanti protettivi”.

Il produttore specifica inoltre che non si tratta di un giocattolo e che lo spray è destinato ad essere utilizzato da ragazzi di età superiore ai 14 anni.

Danni a pelle e occhi

Altre indicazioni:

può provocare una reazione allergica cutanea;

viene specificato che il prodotto non va spruzzato negli occhi (in caso di contatto, sciacquare immediatamente abbondantemente con acqua);

bisogna evitare di respirarne le esalazioni.

Il prodotto, si conclude, contiene eucaliptolo.

Altri ritiri ministeriali

Fra gli altri ritiri recenti disposti, si segnalano i seguenti: