Fumare costa più di una vacanza: fino a 2.600 euro l’anno per le sigarette e oltre 800 per l’e-cig

Non solo salute: il fumo è anche una voce fissa di bilancio. Tra rincari, accise, spesa sanitaria e nuovi consumi giovanili, il World No Tobacco Day diventa anche una questione economica.

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Un pacchetto di sigarette al giorno, nel 2026, può costare in Italia più di 2.600 euro l’anno. Non è una stima simbolica, ma un calcolo diretto: 7,20 euro al giorno, moltiplicati per 365 giorni, fanno 2.628 euro. Anche scegliendo una fascia media da 6,50 euro, la spesa arriva a 2.372 euro l’anno. Con un pacchetto da 5,50 euro si superano comunque i 2.000 euro.

Il punto, quindi, non è soltanto se fumare faccia male, ma anche quanto costa continuare a farlo ogni giorno. E quanto questa spesa pesi su stipendi, famiglie, giovani, sanità pubblica e politica fiscale.

Il tema è particolarmente attuale in vista del World No Tobacco Day 2026, la Giornata mondiale senza tabacco promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità ogni 31 maggio. Per il 2026, il focus scelto dall’OMS è “Unmask the appeal – countering tobacco and nicotine addiction”, cioè smascherare l’attrattività dei prodotti a base di tabacco e nicotina, con particolare attenzione ai giovani, al marketing, agli aromi e ai nuovi dispositivi.

World No Tobacco Day 2026: perché quest’anno il tema è anche economico

La campagna OMS 2026 non guarda solo alla sigaretta tradizionale. Al centro ci sono anche e-cig, bustine di nicotina, dispositivi sintetici e prodotti presentati come innovativi. Secondo l’OMS, le industrie del tabacco e della nicotina continuano a reinventare il prodotto per renderlo più attrattivo, soprattutto per bambini e adolescenti. A livello globale, l’OMS segnala 40 milioni di adolescenti tra 13 e 15 anni che usano tabacco e 15 milioni che già usano sigarette elettroniche.

È qui che il tema diventa economico e politico. Perché un prodotto che entra nella routine quotidiana genera una spesa ripetuta, quasi invisibile. Cinque, sei o sette euro al giorno sembrano poco se guardati singolarmente. Ma diventano una bolletta mensile, una rata, una vacanza mancata, un fondo emergenza mai costruito.

In Italia il quadro è significativo. Secondo Istat, nel 2025 il 18,6% della popolazione dagli 11 anni in su è fumatore, mentre l’uso di sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato è quasi raddoppiato in quattro anni, passando dal 3,9% del 2021 al 7,4% del 2025. Per gli adulti 18-69 anni, il Ministero della Salute e le sorveglianze PASSI indicano che circa un italiano su quattro fuma abitualmente, con una prevalenza più alta tra gli uomini rispetto alle donne.

Quanto costa fumare sigarette nel 2026

Il prezzo delle sigarette in Italia è aumentato anche nel 2026. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha aggiornato il listino sigarette al 15 aprile 2026; alcuni pacchetti si collocano intorno a 5,50 euro, molti marchi diffusi sono ormai oltre i 6 euro, mentre la fascia più alta arriva a 7,20 euro.

La tabella seguente mostra quanto può pesare la spesa, usando tre fasce di prezzo: 5,50 euro, 6,50 euro e 7,20 euro a pacchetto da 20 sigarette.

Consumo Prezzo pacchetto Costo giorno Costo mese Costo annuo Costo in 5 anni Costo in 10 anni 10 sigarette al giorno 5,50 € 2,75 € 84 € 1.004 € 5.019 € 10.038 € 10 sigarette al giorno 6,50 € 3,25 € 99 € 1.186 € 5.931 € 11.863 € 10 sigarette al giorno 7,20 € 3,60 € 110 € 1.314 € 6.570 € 13.140 € 15 sigarette al giorno 5,50 € 4,13 € 125 € 1.506 € 7.528 € 15.056 € 15 sigarette al giorno 6,50 € 4,88 € 148 € 1.779 € 8.897 € 17.794 € 15 sigarette al giorno 7,20 € 5,40 € 164 € 1.971 € 9.855 € 19.710 € 1 pacchetto al giorno 5,50 € 5,50 € 167 € 2.008 € 10.038 € 20.075 € 1 pacchetto al giorno 6,50 € 6,50 € 198 € 2.373 € 11.863 € 23.725 € 1 pacchetto al giorno 7,20 € 7,20 € 219 € 2.628 € 13.140 € 26.280 € 1 pacchetto e mezzo al giorno 5,50 € 8,25 € 251 € 3.011 € 15.056 € 30.113 € 1 pacchetto e mezzo al giorno 6,50 € 9,75 € 297 € 3.559 € 17.794 € 35.588 € 1 pacchetto e mezzo al giorno 7,20 € 10,80 € 329 € 3.942 € 19.710 € 39.420 €

Sono cifre al netto di futuri aumenti. E questo è un punto decisivo: la spesa reale può crescere ancora, perché la Legge di Bilancio 2026 prevede un aumento progressivo dell’accisa specifica sulle sigarette fino al 2028. Per il 2026 l’importo specifico fisso è fissato a 32 euro per 1.000 sigarette, con ulteriori rialzi previsti nel 2027 e nel 2028.

Smettere conviene? Il risparmio potenziale in un anno, cinque anni e dieci anni

Dal punto di vista strettamente economico, smettere produce un risparmio immediato. Un fumatore da un pacchetto al giorno a 6,50 euro risparmierebbe circa 2.372 euro l’anno. In cinque anni diventano quasi 11.900 euro. In dieci anni, oltre 23.700 euro.

Per chi fuma pacchetti premium da 7,20 euro, il risparmio sale a 2.628 euro l’anno, 13.140 euro in cinque anni e 26.280 euro in dieci anni. Anche dimezzare il consumo avrebbe un effetto evidente: passare da un pacchetto al giorno a dieci sigarette al giorno può liberare più di 1.000 euro l’anno.

Il conto non risolve da solo il problema della dipendenza. Ma lo rende visibile. Perché la nicotina non costa solo in termini di salute futura: costa ogni giorno, ogni mese, ogni anno.

Il conto dello svapo: meno caro delle sigarette

La sigaretta elettronica è spesso percepita come una scelta meno costosa. In molti casi lo è, almeno sul piano della spesa diretta, ma non è una spesa marginale.

Federconsumatori e Fondazione ISSCON stimano che il costo annuo delle sigarette elettroniche possa variare tra 710 e 837 euro l’anno, mentre il tabacco riscaldato arriva a circa 2.077 euro annui, quindi molto vicino alla spesa di un fumatore da un pacchetto al giorno.

Tradotto in bilancio familiare:

Prodotto Stima annua Costo mensile medio Costo giornaliero medio Sigaretta elettronica 710 € 59 € 1,95 € Sigaretta elettronica, fascia alta 837 € 70 € 2,29 € Tabacco riscaldato 2.077 € 173 € 5,69 € Sigarette, 1 pacchetto al giorno a 6,50 € 2.373 € 198 € 6,50 € Sigarette, 1 pacchetto al giorno a 7,20 € 2.628 € 219 € 7,20 €

Per lo svapo, il prezzo dipende da molti fattori: tipo di dispositivo, liquidi, resistenze, pod, frequenza di consumo, presenza di nicotina, marca e modalità di acquisto. Nel 2026 entra, inoltre, in gioco la fiscalità. Il dossier del Senato sulla Manovra 2026 indica che l’imposta di consumo sui liquidi da inalazione sale al 18% per i prodotti con nicotina e al 13% per quelli senza nicotina, con ulteriori aumenti programmati nel 2027 e 2028.

Sigarette, e-cig e tabacco riscaldato: la vera differenza è nel portafoglio?

Sul piano economico, la differenza esiste. Una e-cig può costare meno delle sigarette tradizionali, ma non azzera la spesa. Il tabacco riscaldato, invece, tende ad avvicinarsi molto al costo delle sigarette.

Il punto più interessante è che i nuovi prodotti non hanno semplicemente sostituito quelli vecchi. In molti casi si sono aggiunti. L’Istituto Superiore di Sanità segnala una crescita del policonsumo, cioè l’uso combinato di sigarette tradizionali, sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato. Secondo i dati ISS diffusi nel 2025, tra gli studenti 14-17 anni il 37,4% ha usato almeno un prodotto negli ultimi 30 giorni; il policonsumo è salito al 70,7% tra gli studenti delle superiori che consumano questi prodotti.

Per il consumatore, questo significa una cosa molto concreta: il “passaggio” da un prodotto all’altro non sempre riduce il costo. A volte lo moltiplica.

Il fumo come tassa privata: quanto pesa sul budget familiare

Una spesa annua da 2.000 a 2.600 euro è una piccola tassa privata. Non viene pagata in un’unica soluzione e proprio per questo pesa meno nella percezione quotidiana. Ma a fine anno il conto è paragonabile a molte voci centrali del bilancio di una famiglia.

Con 2.600 euro si può coprire una parte importante delle bollette annuali, pagare una vacanza, finanziare una parte della retta universitaria, sostenere una polizza auto, costruire un fondo emergenza o avviare un piccolo piano di accumulo mensile. Una famiglia con due fumatori da un pacchetto al giorno può superare facilmente i 4.000-5.000 euro l’anno di spesa diretta.

Il tema è anche sociale. La stessa cifra pesa in modo diverso su redditi diversi. Per una famiglia ad alto reddito può essere una spesa fastidiosa. Per una famiglia con reddito medio-basso può diventare una sottrazione costante di liquidità: meno margine per risparmiare, meno capacità di assorbire emergenze, meno spazio per consumi essenziali.

Il costo che non si vede: sanità pubblica, produttività e welfare

Il costo diretto è solo una parte del problema. C’è poi il costo collettivo: cure, ricoveri, farmaci, produttività persa, invalidità, mortalità prematura.

L’OMS stima che il costo economico globale del fumo, tra spese sanitarie e perdita di produttività, sia pari a circa 1.400 miliardi di dollari l’anno, cioè circa l’1,8% del Pil mondiale. In Italia, secondo le stime richiamate da AIOM e riportate anche da Federconsumatori, il fumo è associato a oltre 93.000 morti l’anno e a un impatto economico superiore a 26 miliardi di euro.

Questo è il punto politico: il fumo genera entrate fiscali, ma anche costi sanitari e sociali. Le accise portano risorse allo Stato; allo stesso tempo, il Servizio sanitario nazionale sostiene una parte rilevante delle conseguenze. Per questo il dibattito non può limitarsi al prezzo del pacchetto. Deve chiedersi anche come vengono usate le entrate fiscali: prevenzione, centri antifumo, campagne per i giovani, sostegno a chi vuole smettere.

Perché la politica aumenta le accise: salute pubblica o gettito fiscale?

Aumentare il prezzo dei prodotti da fumo è una delle leve più utilizzate nella politica sanitaria. L’OMS, nella campagna 2026, include tra le azioni raccomandate anche l’aumento delle tasse, con l’obiettivo di rendere tabacco e nicotina meno accessibili e meno convenienti.

Ma in Italia il tema ha anche una dimensione di bilancio pubblico. I rincari del 2026 sono legati all’aggiornamento delle accise e alla nuova struttura fiscale sui prodotti da fumo. Il gettito atteso dagli aumenti sui tabacchi supera il miliardo nel triennio, mentre la tassazione complessiva sul tabacco porta ogni anno circa 15 miliardi di euro nelle casse dello Stato.

Qui emerge il nodo: se il prezzo aumenta troppo poco, il consumo non cambia davvero. Se aumenta molto, può ridurre il consumo, ma anche alimentare il rischio di mercato illegale. Se lo Stato incassa, ma non reinveste abbastanza in prevenzione, la leva fiscale rischia di essere percepita più come gettito che come salute pubblica.

Giovani e nuovi prodotti: il conto inizia prima

Il mercato della nicotina è cambiato. Non c’è più solo il pacchetto di sigarette. Ci sono aromi, dispositivi colorati, packaging curato, prodotti usa e getta, tabacco riscaldato, bustine di nicotina. L’OMS insiste proprio su questo: il problema del 2026 è l’appeal, cioè l’attrattività del prodotto.

In Italia, i dati ISS sui giovani confermano la delicatezza del tema. Tra gli studenti delle scuole medie, il 7,5% ha fumato o svapato negli ultimi 30 giorni; tra gli studenti 14-17 anni la quota sale al 37,4%. Inoltre, nei ragazzi più grandi, il 40,5% ha usato sigarette tradizionali, il 34,8% tabacco riscaldato e il 35,9% sigarette elettroniche.

Il conto economico, quindi, comincia presto. Prima come spesa piccola, poi come abitudine, poi come voce ricorrente. Ed è proprio qui che il tema diventa generazionale: chi entra presto nel consumo di nicotina non eredita solo un rischio sanitario, ma anche una spesa automatica.

Il prezzo reale di un’abitudine quotidiana

Il World No Tobacco Day 2026 invita a smascherare l’attrattività dei prodotti a base di tabacco e nicotina. Ma quell’attrattività non passa solo dal marketing, dagli aromi, dal packaging o dal design dei nuovi dispositivi. Passa anche da un meccanismo economico molto semplice: il costo è basso abbastanza da sembrare trascurabile ogni giorno, ma alto abbastanza da diventare rilevante a fine anno.

È questo il vero cortocircuito del fumo. Una sigaretta costa pochi centesimi, un pacchetto sembra una spesa ordinaria, ma dodici mesi di consumo possono superare il prezzo di una vacanza. In dieci anni, la spesa può arrivare a decine di migliaia di euro: una cifra che per molte famiglie può significare liquidità, sicurezza, istruzione, risparmio o capacità di affrontare un imprevisto.

Per questo, nel 2026, parlare di fumo e svapo significa parlare anche di reddito disponibile, costo della vita, disuguaglianze e spesa pubblica. La scelta resta individuale, ma gli effetti non lo sono mai del tutto: entrano nel bilancio familiare, nel Servizio sanitario nazionale, nella fiscalità e nelle politiche di prevenzione.

Il punto non è trasformare il fumatore in un colpevole, ma rendere visibile una spesa che spesso resta nascosta proprio perché viene pagata a piccole dosi. Il fumo è anche questo: una delle forme più silenziose di erosione del potere d’acquisto quotidiano.