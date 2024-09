L'acquisto di una casa alle Canarie può diventare un investimento

Le isole Canarie, come molte altre parti del mondo a vocazione turistica, hanno di recente ristretto la possibilità dei privati di affittare le proprie case per brevi periodi, sottraendo molti appartamenti a siti come Booking e Airbnb. L’obiettivo era di far calare i prezzi per gli abitanti locali, ma secondo alcuni studi potrebbe verificarsi anche un effetto collaterale.

Le persone che non possono più affittare la propria casa ai turisti potrebbero decidere di venderla, facendo calare i prezzi di acquisto di una casa. Un fenomeno già in corso a Tenerife dove, dopo anni di rialzi, il costo di un appartamento si è stabilizzato.

Il mercato immobiliare alle Canarie

Recentemente le Canarie, in particolare l’isola di Tenerife, hanno ristretto la possibilità dei privati di affittare casa ai turisti per brevi periodi. Questa decisione è arrivata dopo varie proteste degli abitanti locali, che negli ultimi anni hanno visto crescere rapidamente il costo delle case, in particolare proprio degli affitti.

Questa legge sembra aver avuto un effetto particolare sul mercato immobiliare dell’isola. Dopo anni di rialzi, i prezzi delle abitazioni hanno iniziato a stabilizzarsi, segnale di un aumento dell’offerta. È possibile che alcuni privati siano stati spinti, dalla nuova legge e dall’incertezza normativa che ne deriva, a vendere la casa che utilizzavano per gli affitti brevi a fini turistici. Acquistare una casa a Tenerife oggi quindi, secondo anche il rapporto a riguardo stilato da Tecnocasa, è più conveniente rispetto a quanto ci si poteva aspettare sarebbe stato alcuni anni fa.

“Tenerife presenta attualmente buone opportunità immobiliari. È importante cercare attentamente tra l’offerta disponibile e selezionare quelle case che sono al prezzo reale dell’attuale mercato immobiliare, dal momento che molti proprietari sopravvalutano le loro case, fino al 23%, con il problema quindi di collocare la proprietà lontano dai reali prezzi di mercato, soprattutto in un momento in cui le quotazioni cominciano a stabilizzarsi e addirittura a diminuire” ha dichiarato Juan Carlos García Roldán, Area Manager Gruppo Tecnocasa nelle Isole Canarie.

Quanto costa una casa a Tenerife

Tra il 2022 e il 2023 il costo al metro quadrato di una casa a Tenerife è rimasto sostanzialmente stabile. In un anno è aumentato soltanto di pochi euro, passando da 1257,80 euro a 1265,80 euro. Se confrontato al 2021, quando il prezzo era di 1126,90 euro, si tratta di una netta inversione di tendenza.

Acquistare un’abitazione sull’isola inoltre ha un’ottima rendita dal punto di vista degli affitti, anche escludendo quelli brevi a fini turistici. La redditività annua di una casa a Tenerife si aggira attorno al 6,8%, il che rende relativamente semplice ottenere un introito mensile più alto della rata del mutuo che si genererebbe dall’acquisto della casa stessa.

L’esempio portato dal rapporto di Tecnocasa è un mutuo di 86mila euro, l’80% di una casa da 107.500 euro (in media circa 85 metri quadrati). Ai tassi d’interesse attuali, ancora molto alti, si potrebbe ottenere il 4% sul prestito. Con una durata di 25 anni, il mutuo genererebbe una rata da 454 euro al mese. Il canone mensile tipico per un’abitazione di questo tipo a Tenerife è di 785 euro, con una differenza positiva di 331 euro.