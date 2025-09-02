Sempre più italiani sognano le Canarie: i potenziali acquirenti sono cresciuti del +30%, ma anche i prezzi sono in salita. I mutui invece sono più leggeri nel 2025

ANSA Quanto costa comprare casa alle Canarie?

Dopo il periodo delle vacanze, sono in molti a soffrire il rientro. Se si sono passati giorni meravigliosi, in luoghi altrettanto stupendi dal punto di vista paesaggistico e culinario, magari affittando una bella casa vista mare, il desiderio di trasferirsi e abbandonare il grigiore della propria città è molto alto. Soprattutto è molto comune. Per esempio, moltissimi hanno prima sognato una vacanza alle Canarie e poi hanno scelto di comprare casa.

Nel tempo la domanda per l’acquisto di una casa alle Canarie è aumentata, ma così anche il prezzo degli immobili. Come ha potuto analizzare il gruppo Tecnocasa, il numero di potenziali acquirenti in un solo anno è aumentato del 30%. A cambiare però non sono soltanto il numero di persone che vogliono andare, ma anche il prezzo e le caratteristiche degli immobili, che si sono adeguati all’interesse delle persone.

La corsa alle Canarie: aumenta la domanda

L’estate sta finendo e in molti già sentono la nostalgia del periodo estivo, delle ferie e delle vacanze svolte in luoghi più o meno esotici. Il gruppo Tecnocasa ha fotografato la voglia di trasferirsi alle Canarie facendo un’indagine con le 26 agenzie affiliate tra Tenerife e Las Palmas.

Ne emerge un aumento dei potenziali acquirenti, cioè della domanda, che rispetto al 2023 è cresciuta del +30%. Il dato lo traduce direttamente Tecnocasa, indicando come ogni casa nel 2023 avesse una media di 6 potenziali acquirenti, mentre nel 2024 si è toccata la quota di 11 o anche più.

È stata registrata una crescita del 2% anche per quanto riguarda gli immobili usati, ma si tratta di un dato più generale che comprende anche tutte le altre isole.

Quelle che hanno segnalato un incremento maggiore sono:

Telde con +23,43%;

Las Palmas con il +13,04%;

Santa Cruz de Tenerife -5,8%;

Santa Lucia di Tirajana -8,09%.

Quanto costa comprare casa?

L’aumento della domanda porta inevitabilmente anche a un aumento del prezzo delle abitazioni, sia nuove che usate. In media nel 2024 il prezzo delle case vendute tra Tenerife e Gran Canaria si aggira nella fascia tra i 75 e i 150.000 euro.

Con questo prezzo si riesce ad acquistare una tipologia specifica di casa. A Tenerife si tratta di appartamenti tra i 60 e gli 80 m², con un’età media tra i 40 e i 60 anni. A Gran Canaria l’andamento è identico, con appartamenti per la maggior parte compresi tra i 60 e gli 80 m² e con un’età media tra i 40 e i 60 anni.

Ma chi compra casa alle Canarie?

L’acquirente di Tenerife è mediamente uno spagnolo (74,1%), tra i 25 e 44 anni (64,6%) e con un contratto di lavoro a tempo indeterminato (70,6%). Oltre la metà acquista facendo ricorso a un mutuo.

A Gran Canaria le percentuali sono poco più alte: si tratta sempre di una prima casa per l’87,5% di chi acquista, di nazionalità spagnola nell’85,2% dei casi, con età compresa tra i 25 e 44 anni nel 59,1% dei casi e con un contratto di lavoro a tempo indeterminato nell’82,4% dei casi.

Il finanziamento per l’acquisto di un immobile alle Canarie

La maggior parte dei nuovi acquisti, che sia prima casa o seconda, si realizza con un mutuo a tasso fisso. In precedenza questo dato si attestava intorno al 58,7%, ma nel 2024 è aumentato fino al 77,7%.

Secondo Lazaro Cubero, direttore analisi del gruppo Tecnocasa, il calo dell’Euribor si sta riflettendo sulle nuove rate dei mutui. Se nel 2023 un mutuo a tasso variabile aveva un costo di 604 euro al mese, nel 2024 è calato di 62 euro, toccando 542 euro. Anche i mutui a tasso fisso sono in calo: si passa da una media di 477 euro al mese per il 2023, fino a 412 euro al mese nel 2024.