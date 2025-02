Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Bollette luce e gas, la classifica delle Regioni.

Le bollette di luce e gas rappresentano una voce di spesa molto importante per le famiglie italiane, motivo questo che rende fondamentale attenzionare come varino nel tempo i costi in ogni singola regione. Il portale Facile.it ha realizzato uno studio in base al quale è possibile dire, in riferimento al 2024, che le famiglie italiane con un contratto di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno speso, in media, 791 euro per la bolletta della luce e 1.339 euro per quella del gas. Ci sono delle nette differenze tra le regioni italiane, con le più care che sono risultate essere rispettivamente la Sardegna e l’Emilia-Romagna.

Bollette luce e gas, i dati in Italia nel 2024

Prima di addentrarci nei dati di ogni singola regione italiana in merito ai costi delle bollette di luce e gas, è utile partire dal dato generale. Nel 2024 il prezzo medio per la corrente è stato di 791 euro e di 1.339 euro per il gas (contratti di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata). Questi valori segnano uno scenario migliore rispetto alla stessa analisi effettuata per il 2023, con una diminuzione nell’importo medio del 6% per la luce e del 3% per ciò che riguarda il gas.

Attenzione, però, a esultare troppo presto. Per gli esperti di Facile.it, infatti, “guardando all’andamento degli indici vediamo che già dal secondo semestre dello scorso anno i prezzi delle materie prime sono tornati a crescere e il 2025 è iniziato con valori allarmanti che, secondo le previsioni, potrebbero aumentare ulteriormente”. In virtù di quanto appena detto, “chi si trova nel mercato libero deve fare attenzione alla scelta del fornitore giusto, azione fondamentale per evitare di spendere più del dovuto”.

Le regioni che spendono di più nella luce

Soffermiamo ora l’attenzione sulla corrente elettrica, con il consumo medio delle famiglie nel 2024 stimato a 2.677 kWh (corrispondente a una bolletta di 903 euro). Le cifre, tuttavia, cambiano anche di molto in base alla regione, con la Sardegna che su quest’aspetto si conferma essere la più cara d’Italia per la materia prima energetica.

I consumi, in questo caso, sono più alti del 14% rispetto alla media nazionale, con tutto ciò che ne consegue in termini di conto finale. C’è infine da segnalare che i dati sardi sono il risultato del fatto che nella maggior parte dell’isola non è attivo il riscaldamento con gas di città, con i consumi elettrici che inevitabilmente ne risentono.

Continuando nella classifica delle regioni più care per la bolletta della luce troviamo la Sicilia, con 848 euro per 2.445 kWh, e il Veneto, 833 euro per 2.386 kWh. Tra i casi più virtuosi, invece la Liguria, con una spesa media di 731 euro e consumi medi pari a 1.974 kWh, il Molise, 743 euro per 2.023 kWh e l’Abruzzo, 757 euro per 2.078 kWh.

La classifica delle bollette dell’energia più alte

Vediamo la classifica completa delle regioni che spendono di più per la luce. La media italiana, come già detto, è di 791 euro.

Sardegna – 903 euro;

Campania – 829 euro;

Veneto – 833 euro;

Sicilia – 848 euro;

Lazio – 808 euro;

Puglia – 803 euro;

Umbria – 802 euro;

Emilia-Romagna – 799 euro;

Calabria – 799 euro;

Toscana – 799 euro;

Lombardia – 797 euro;

Marche – 785 euro;

Friuli-Venezia Giulia – 781 euro;

Basilicata – 779 euro;

Piemonte – 774 euro;

Trentino-Alto Adige – 774 euro;

Abruzzo – 757 euro;

Molise – 743 euro;

Liguria – 731 euro.

Per la Valle d’Aosta il dato non è disponibile.

La regione più cara per il gas è l’Emilia-Romagna

Sul fronte del gas, la regione ad accusare il peso delle bollette più care è l’Emilia-Romagna con una spesa media di 1.613 euro e consumi dichiarati pari a 1.232 Smc. E ancora il Friuli-Venezia Giulia, 1.608 euro con consumi di 1.228 Smc, il Veneto, 1.605 euro con consumi di 1.225 Smc, la Lombardia, 1.599 euro e il Trentino-Alto Adige, 1.566 euro.

Le bollette meno care del gas nel 2024 sono state invece registrate in Sicilia (882 euro per 586 Smc), in Campania (927 euro per 636 Smc) e in Calabria (990 euro per 669 Smc).

La classifica delle bollette più alte del gas

Di seguito la classifica delle regioni che spendono di più in gas. Come già detto, la spesa media nazionale è di 1.339 euro.

Emilia-Romagna – 1.613 euro;

Friuli-Venezia Giulia – 1.608 euro;

Veneto – 1.605 euro;

Lombardia – 1.599 euro;

Trentino-Alto Adige – 1.566 euro;

Basilicata – 1.525 euro;

Piemonte – 1.552 euro;

Liguria – 1.343 euro;

Toscana – 1.336 euro;

Marche – 1.313 euro;

Umbria – 1.313 euro;

Molise – 1.372 euro;

Abruzzo – 1.261 euro;

Puglia – 1.093 euro;

Lazio – 995 euro;

Calabria – 990 euro;

Sicilia – 882 euro;

Campania – 927 euro.

In Sardegna il dato non è disponibile perché non è presente la rete, mentre per la Valle d’Aosta non è stato possibile rilevare la cifra media.