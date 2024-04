Problemi risolti per Banca Sella. Dopo il down e i servizi online in tilt da lunedì a giovedì, la piena operatività è finalmente stata ripristinata

Problemi risolti per Banca Sella. La storica banca con sede a Biella, Piemonte, proprietaria anche della banca online e app per pagamenti Hype, ha comunicato di aver individuato la causa dei rallentamenti e delle interruzioni nell’accesso ai servizi online che ha causato disagi ai suoi clienti a partire dallo scorso lunedì.

Sella oggi, 450 anni di storia, è il più grande gruppo bancario privato e indipendente italiano, con oltre 5 mila dipendenti in 7 Paesi e 300 succursali in tutta Italia. All’interno del Gruppo sono presenti 6 banche, di cui 4 in Italia – Banca Sella Holding, Banca Sella, Banca Sella Nord Est – Bovio Calderari e Banca Patrimoni Sella & C., specializzata nel private banking – e una all’estero, Sella Bank in Svizzera.

Vediamo cos’è successo e cosa è possibile fare di nuovo con i conti correnti Sella.

Banca Sella bloccata e Hype in tilt: problemi risolti

Banca Sella nella tarda serata di giovedì 11 aprile ha comunicato di aver risolto i problemi di accesso ai conti online, che hanno reso impossibile ai suoi clienti effettuare tutta una serie di operazioni negli ultimi 4 giorni.

“Sono stati risolti anche gli ultimi rallentamenti e interruzioni nei servizi online (app e Internet banking). I tecnici hanno ripristinato la piena operatività dei servizi che avevano avuto problemi a causa di un inconveniente interno di natura informatica, riscontrato successivamente ad un aggiornamento del sistema operativo e del firmware avvenuto nel corso dello scorso fine settimana e che aveva comportato una situazione di instabilità. Sono in corso ulteriori test da parte dei tecnici” spiega Banca Sella interpellata da QuiFinanza in merito.

Servizi online in down: cos’è successo

Ma cos’è successo? La stessa Banca Sella aveva chiarito che le interruzioni agli accessi dei servizi online, come app Sella, app Sella Invest, Internet Banking e Smart Business Sella, si sono verificati dopo alcune attività di aggiornamento dei sistemi e delle applicazioni informatiche. I tecnici hanno lavorato costantemente, in collaborazione con service provider esterni tra cui Oracle, per ripristinare la piena operatività.

Va comunque precisato che i servizi bancari – saldi dei conti, liste movimenti, disponibilità della carta, ecc. – hanno continuato a funzionare regolarmente, dal momento che i rallentamenti e le difficoltà di accesso hanno riguardato esclusivamente i canali online.

Nei 4 giorni di disservizi, i clienti hanno comunque potuto continuare ad effettuare le proprie operazioni bancarie in filiale: in attesa della completa risoluzione, era stato infatti potenziato l’orario, continuato fino alle 16,30 per operatività di cassa e fino alle 18 per le operazioni di pagamento nei giorni di apertura. Anche l’assistenza clienti è rimasta a piena disposizione, seppur con alcuni rallentamenti visto il numero elevato di richieste, sia per l’operatività che per ricevere maggiori informazioni.

Banca Sella è sicura?

Sella ha anche assicurato che non si sono verificati problemi riguardanti la sicurezza dei dati dei suoi clienti.

In ogni caso, la stessa banca invita a prestare sempre attenzione ai tentativi di truffa online o al telefono e a verificare attentamente il contenuto delle notifiche SMS per autorizzare le operazioni. Questo perché spesso accade che, proprio in concomitanza di disservizi da parte degli operatori, i truffatori sfruttino il momento per sottrarre dati e info personali non attaccando direttamente i sistemi informatici delle banche, ma bombardando i clienti con messaggi e telefonate.

Per quanto riguarda la solidità dell’istituto di credito – il cosiddetto CET1 Ratio richiesto dalla normativa è del 7% – l’indicatore di Banca Sella è pari al 19,27%. Banca Sella è quindi da considerarsi una banca solida.

Operazioni di nuovo tutte disponibili

Il saldo del conto sui servizi online è tornato disponibile per tutti i clienti non appena sono stati ripristinati l’operatività e l’accesso ai servizi online, e cioè app Sella, Internet Banking, Smart Business Sella: è possibile ora vedere in autonomia il saldo del conto e gli ultimi movimenti, che, se non già presenti, verranno progressivamente contabilizzati nella propria lista movimenti.

POS e e-commerce funzionano regolarmente. Si sono verificati tuttavia ritardi negli accrediti delle transazioni POS ed ecommerce effettuate in questi giorni. Gli accrediti verranno regolarizzati progressivamente nella prima data valuta possibile.

Per quanto riguarda i bonifici ricevuti nei 4 giorni di disservizi, saranno accreditati correttamente sul conto.

Anche le operazioni di pagamento ricorrenti, come bonifici prenotati, bonifici in uscita, pagamenti CBILL e PagoPA, sono ripristinate. La banca avviserà comunque in caso di ulteriori ritardi nelle fasi di contabilizzazione.

È possibile operare sulle piattaforme di trading, come Sella XTrading e Sella Trader, con le consuete modalità di autenticazione. In caso di utilizzo della modalità “codice Token” è possibile generarlo direttamente dalla schermata iniziale in alto a sinistra dell’app Sella Trader.

Cosa fare se ci sono stati ritardi nei bonifici

Sella chiarisce anche che è possibile richiedere una dichiarazione che attesti un ritardo nelle operazioni di bonifico.

Questo si può fare richiedendolo in filiale o all’assistenza clienti una dichiarazione che attesti l’eventuale ritardo nell’invio della richiesta e/o disposizione di pagamento. La dichiarazione può attestare che il ritardo non è riconducibile all’ordinante, purché presenti i fondi, ma a problematiche tecniche della banca.

Come richiedere il rimborso

Il gruppo Sella, nello scusarsi per il disservizio e i disagi causati, assicura fin d’ora che verranno valutate tutte le situazioni e rimborserà i clienti che hanno subito eventuali danni causati direttamente dai problemi tecnici di questi giorni.

Tutte le info aggiornate sono sempre sui canali ufficiali di Banca Sella e Hype, incluso il sito, l’app Sella e le pagine social.

Come inoltrare un reclamo

Se volete comunque inoltrare un reclamo, potete collegarvi sul sito ufficiale di Banca Sella e usare l’apposito form online per i reclami, oppure scrivere:

via e-mail all’indirizzo reclami@sella.it

via e-mail all’indirizzo PEC reclami@pec.sella.it

via lettera all’indirizzo Ufficio Reclami – Piazza Gaudenzio Sella 1 – 13900 Biella

via fax al numero 015.2433983.

La Banca risponderà il prima possibile e comunque entro: