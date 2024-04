Fonte: ANSA Banca Sella ha problemi da giorni

Login impossibili, conti correnti bloccati e saldi azzerati sono solo una parte dei disagi che stanno provando i clienti di Banca Sella. Da giorni (più di 48 ore) l’istituto bancario è in difficoltà. Dal sito si apprende, in una nota ufficiale, che i primi segnali di un malfunzionamento tecnico erano iniziati giorni prima, quando il sistema appariva rallentato e accedere all’home banking era diventato motivo di fortuna. Poi l’inizio delle lamentele online, un chiaro avvertimento che il problema di Banca Sella si era allargato a più clienti. A quel punto la nota ufficiale ha comunicato che ci sono stati alcuni interventi di manutenzione, ma non tutto è risolto.

Problemi e malfunzionamenti di Banca Sella: cosa non si può fare

A distanza di 48 ore i problemi di Banca Sella non sono migliorati. I clienti dell’istituto stanno lamentando diversi problemi, a partire dallo stesso login all’home banking. Chi invece è riuscito ad accedere si è visto il saldo del conto corrente azzerato. Uno spavento enorme, ma che Banca Sella ha cercato di mitigare spiegando che non c’è stata nessuna fuga di dati e i conti sono al sicuro.

Sul sito di Banca Sella viene confermata la natura del malfunzionamento, che non è legato all’aspetto della sicurezza. Restano quindi interdette le operazioni di invio bonifici, pagamenti digitali, accesso al proprio conto corrente e visualizzazione dei dettagli dello stesso. I problemi tecnici sono in aumento anche per un’altra banca digitale, ovvero Hype, che come Banca Sella sta continuando a tenere aggiornati i propri clienti sugli sviluppi dei malfunzionamenti.

Quando saranno risolti i problemi?

A partire da lunedì i clienti di Banca Sella hanno visto comparire diversi messaggi di avvisi di malfunzionamenti. Si leggeva: “I servizi non sono momentaneamente disponibili. Ci scusiamo per il disagio”. Poi ancora, nella giornata di martedì il messaggio si è allungato e ha spiegato i motivi dei problemi. Si poteva leggere: “Si comunica che a causa di un problema tecnico interno, verificatosi successivamente ad alcuni interventi di manutenzione periodica dei sistemi informatici avvenuti nel fine settimana, si stanno riscontrando rallentamenti e interruzioni nell’accesso e nell’utilizzo dei servizi online (come Internet Banking e app) e nel funzionamento di pagamenti tramite carte di debito e prepagate. Sono in corso attività necessarie per ripristinare al più presto la piena operatività, ci scusiamo per il disagio”.

Questi messaggi sono proseguiti nelle 48 ore successive e a ogni nuovo tentativo di accesso. Banca Sella non ha comunicato il ripristino dei servizi e, al contrario, ha spiegato come svolgere alcune operazioni in maniera alternativa. Bonifici, F24 e bollettini possono essere effettuati in succursale, con orario continuato e prolungato nei giorni di apertura. In alternativa ci si può rivolgere all’assistenza clienti, seppur con alcuni rallentamenti per via del numero elevato di richieste.

Banca Sella ha infine confermato che saranno dati aggiornamenti costanti sulla situazione attraverso i canali ufficiali, incluso il sito, l’app Sella e le pagine social. Si legge infine, nella nota, che si sta progressivamente ripristinando l’operatività e i bonifici in entrata verranno accreditati sul conto non appena possibile.