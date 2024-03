Fonte: 123RF Bnl, addebiti multipli conto corrente: la risposta della banca

Risveglio al cardiopalma per i clienti Bnl-Bpn Paribas nella mattina di sabato 30 marzo: in molti si sono ritrovati addebiti multipli sul conto corrente. Addebiti che in alcuni casi hanno azzerato i risparmi o hanno portato addirittura a un saldo negativo, rendendo le carte inutilizzabili. La situazione è avvenuta nel weekend, quando le filiali sono chiuse, e in prossimità della Pasqua, cosa che ha aggravato il disagio e la preoccupazione di chi si è visto il conto svuotato.

Bnl e gli addebiti non autorizzati sui conti correnti

L’impennata di contatti di gente che cercava informazioni ha reso il sito Bnl inaccessibile, facendo montare nervosismo e preoccupazione e facendo temere un attacco hacker. In pochi minuti termini di ricerca come “Bnl assistenza” e “Numero verde banca Bnl” hanno registrato record di ricerche su Google. In molti hanno raggiunto i canali social di Bnl per lamentare il disagio, dal momento che il numero clienti Bnl era irraggiungibile per la mole di telefonate in entrata.

Il disservizio è durato diverse ore, poi è andato progressivamente rientrando per la maggior parte della clientela. In mattinata è poi apparso un avviso ai clienti sulla app Bnl: “Potresti riscontrare addebiti multipli sui movimenti di conto corrente. Abbiamo individuato la causa dell’anomalia e stiamo già lavorando per ripristinare la situazione corretta nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio”.

Questo il messaggio sulla app di Hello Bank: “Abbiamo individuato la causa, stiamo già lavorando per ripristinare la situazione corretta nel più breve tempo possibile”.

Il racconto di un correntista

Un correntista di Catanzaro si è visto addebitare 9 volte le 2 rate che aveva in scadenza nella giornata del 30 marzo. L’uomo ha raccontato la sua disavventura su Facebook: “Nel giro di pochi minuti sono stato sommerso di messaggi analoghi da parte di altri nelle stesse condizioni. Almeno un centinaio. Purtroppo, però, nel mio caso il totale che mi è stato addebitato, per ben 9 volte, ha superato la somma di 5.000 e rotti euro, lasciandomi praticamente al senza soldi. Considerato che oggi sono impossibilitato a utilizzare la mia carta di credito e che domani e lunedì gli esercizi commerciali sono chiusi, non potrò nemmeno fare la spesa. Dal numero verde del servizio clienti non risponde nessuno. Immaginate, quindi, il disagio che sono costretto a subire. Una cosa inaccettabile“.

Banca Bnl parla del problema tecnico

“C’è stato un problema tecnico che ha comportato addebiti anomali sui conti correnti di alcuni clienti. La banca sta risolvendo il problema e ha comunicato ai clienti l’anomalia tramite tutti i canali. La banca ha compreso la natura del problema e si ripristinerà tutto non appena possibile. Gli addebiti anomali verranno stornati”. Così ha chiarito un portavoce di Bnl raggiunto da La Repubblica.

Al momento non è ancora chiaro cosa possa avere causato il crash informatico. Non c’è nessun riscontro che Bnl possa avere subito un attacco hacker. Maggiori informazioni arriveranno eventualmente in seguito.