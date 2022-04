Paesi e borghi dove acquistare case a 1 euro: l’elenco

Quella che sembrava una moda destinata a finire si è trasformata poi in un trend sempre più diffuso, specie in Italia, dove sono sempre di più i Comuni e i piccoli borghi dove è possibile acquistare case in vendita a un euro. L’iniziativa è stata accolta fin da subito con grande entusiasmo, anche all’estero, attirando l’attenzione di chi desidera ricominciare altrove o cambiare completamente vita trasferendosi nel BelPaese.

Non a caso, è stato creato un apposito sito (in italiano, inglese e cinese) che si rivolge anche agli stranieri: una guida per l’acquisto di case a un euro, supportata da e-book e corredata dell’elenco completo e aggiornato delle regioni e province che promuovono questa iniziativa.

Case in vendita a un euro: in quale regioni è possibile acquistarle

Le regioni dove è possibile acquistare case in vendita a un euro sono:

Sicilia

Sardegna

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Lazio

Liguria

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Toscana

Valle d’Aosta.

A questa lista si aggiunge anche la Lombardia, con un progetto che non prevede però l’acquisto di un immobile ma la riqualificazione di aree urbane abbandonate, che possono essere acquistate tramite offerta simbolica (a partire da un euro) se il proprietario si occupa poi di trasformare i siti inutilizzati o in stato di degrado in progetti di rigenerazione ambientale e urbana.

L’elenco dei Comuni e dei borghi dove acquistare case a 1 euro

La regione con più proposte di vendita, ad oggi, è la Sicilia, con ben 25 Comuni che hanno deciso di promuovere questa iniziativa. Ad oggi, è possibile comprare case a un euro in Sicilia nei comuni di:

Augusta – Siracusa;

Bivona – Agrigento;

Calatafimi Segesta – Trapani;

Caltagirone – Catania;

Cammarata – Agrigento;

Canicattì – Agrigento;

Castel di Lucio – Messina;

Castiglione di Sicilia – Catania;

Corleone – Palermo;

Gangi – Palermo;

Grotte – Agrigento;

Itala – Messina;

Leonforte – Enna;

Mussomeli – Caltanissetta;

Pettineo – Messina;

Piazza Armerina – Enna;

Racalmuto – Agrigento;

Regalbuto – Enna;

Salemi – Trapani;

Sambuca – Agrigento;

San Piero Patti – Messina;

Saponara – Messina;

Serradifalco – Caltanissetta;

Termini Imerese – Palermo;

Troina – Enna.

Seguono Calabria e Abruzzo, dove è possibile acquistare case a un euro nei Comuni di:

Albidona – Cosenza;

Belcastro – Catanzaro;

Bisignano – Cosenza;

Cinquefrondi – Reggio Calabria;

Maida – Catanzaro;

Rose – Cosenza;

Casoli – Chieti;

Lecce nei Marsi – L’Aquila;

Penne – Pescara;

Pratola Peligna – L’Aquila;

Santo Stefano di Sessanio – Aquila.

In Campania invece è possibile acquistare case a un euro nei Comuni di:

Altavilla Silentina – Salerno;

Bisaccia – Avellino;

Pietramelara – Caserta;

Teora – Avellino;

Zungoli – Avellino.

Poi ci sono Sardegna e Lazio, con case in vendita a un euro nei Comuni di:

Montresta – Oristano;

Nulvi – Sassari;

Ollolai – Nuoro;

Romana – Sassari;

Maenza – Latina;

Patrica – Frosinone;

Santi Cosma e Damiano – Latina.

E Basilicata e Liguria, con tutte le vendite concentrate nella provincia di Potenza, precisamente nei Comuni di :

Acerenza;

Laurenzana;

Ripacandida;

Pignone – La Spezia;

Triora – Imperia.

In Piemonte solo due sono i paesi dove è possibile acquistare case a un euro, ovvero:

Borgomezzavalle – Verbano Cusio Ossola;

Carrega Ligure – Alessandria.

Più possibilità di acquisto invece ci sono in Puglia e Toscana, dove ci sono vendite aperte a:

Biccari – Foggia;

Candela – Foggia;

Caprarica di Lecce – Lecce;

Taranto;

Fabbriche di Vergemoli – Lucca;

Montieri – Grosseto.

Un solo Comune a testa, invece, per Marche, Molise e Valle d’Aosta, dove ci sono case acquistabili a un euro nei Comuni di:

Cantiano – Pesaro Urbino – Marche;

Castropignano – Campobasso – Molise;

Oyace – Aosta – Valle D’Aosta.

In generale, a chiunque sia interessato alla vendita, è consigliato consultare i portali ufficiali dei singoli Comuni. Spesso l’acquisto è subordinato alla partecipazione a un bando o al rispetto di specifici requisiti (come il trasferimento o il cambio di residenza). Per la ristrutturazione di vecchi ruderi, case e abitazioni rientranti in progetti di riqualificazione, inoltre, è possibile richiedere l’accesso al Superbonus (qui le istruzioni) o il riconoscimento dei bonus edilizi prorogati (qui le novità 2022).