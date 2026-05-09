Domenica 24 e lunedì 25 maggio quasi 6,7 milioni di elettori saranno chiamati alle urne per le elezioni Amministrative 2026

ANSA Comunali 2026, come si vota: differenze tra piccoli e grandi Comuni, ballottaggio e voto disgiunto

Alle elezioni Amministrative 2026 di domenica 24 e lunedì 25 maggio andranno al voto i residenti di 895 Comuni per l’elezione del sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale.

Scendendo nei dettagli, si voterà in 121 Comuni superiori a 15.000 abitanti di cui 18 capoluoghi, oltre a 774 Comuni pari o inferiori a 15.000, dei quali 2 Comuni capoluogo. In totale sono chiamati a votare 6.624.780 elettori sparsi sulle varie regioni, sia a statuto ordinario che straordinario, disseminati fra 7.928 sezioni.

Dove si vota e come

Per votare alle Comunali 2026 occorre presentarsi nel proprio seggio di riferimento muniti di tessera elettorale e documento di identità valido. Il seggio è indicato sulla tessera elettorale.

Per i casi particolari (detenuti, degenti in ospedale, degenti in case di cura, voto a domicilio, eccetera) si fa riferimento a quanto sancito dalla circolare 45/2026 del Ministero dell’Interno.

I seggi per le elezioni Amministrative saranno aperti:

domenica 24 maggio dalle 7:00 alle ore 23:00;

lunedì 25 maggio dalle 7:00 alle ore 15:00.

Solo nei Comuni con oltre 15mila abitanti potrebbe essere previsto il ballottaggio, qualora dal primo turno non dovesse emergere un risultato elettorale.

Gli eventuali ballottaggi si terranno:

domenica 7 giugno dalle 7:00 alle 23:00;

lunedì 8 giugno dalle 7:00 alle 15:00.

Nei piccoli Comuni (fino a 15mila abitanti) non esiste il voto disgiunto: non si può cioè scegliere un sindaco ed anche una lista che non lo appoggia. In pratica, bisogna fare una croce sul nome del sindaco o sul simbolo della lista che lo sostiene per dare il voto a entrambi. Per quanto riguarda i consiglieri, si può scrivere un solo cognome se il Comune ha meno di 5mila abitanti, mentre tra i 5mila e i 15mila si può esprimerne due, a patto che siano un uomo e una donna, altrimenti la seconda preferenza non viene contata. Qui vince chi prende anche solo un voto in più degli altri al primo colpo, senza ballottaggi.

Nei Comuni più grandi (sopra i 15mila abitanti) se si fa una croce sul simbolo di una lista il voto va sia a quella lista che al candidato sindaco collegato. Si possono anche barrare entrambi, il risultato non cambia. Se invece interessa solo il sindaco, si può fare una croce unicamente sul suo nome. Qui vale il voto disgiunto: si può cioè scegliere un sindaco ma dare il voto a una lista che sostiene un suo avversario. Nel primo caso si fa la croce sul nome, nel secondo la croce va messa sul simbolo. Anche qui, per i consiglieri, si possono scrivere fino a due nomi di sesso diverso della stessa lista. In questi Comuni, per essere eletto al primo turno, un candidato deve superare il 50% dei voti. Se nessuno supera il 50% dei voti, si tiene il ballottaggio due settimane dopo.

Come ottenere la tessera elettorale

La tessera elettorale viene rilasciata dall’ufficio elettorale del Comune di residenza oppure dal Comune nelle cui liste elettorali si risulta iscritti. Di norma, sotto le elezioni gli uffici elettorali e gli uffici anagrafici decentrati osservano orari prolungati per venire incontro alle esigenze dei cittadini.

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