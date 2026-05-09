Elezioni Amministrative 2026, quando si vota e in quali Comuni si elegge il sindaco

Domenica 24 e lunedì 25 maggio quasi 6,7 milioni di elettori saranno chiamati alle urne per le elezioni Amministrative 2026

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Mauro Di Gregorio

Giornalista politico-economico

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

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Elezioni Amministrative 2026, quando si vota e in quali Comuni si elegge il sindaco
ANSA
Comunali 2026, come si vota: differenze tra piccoli e grandi Comuni, ballottaggio e voto disgiunto
Quali Comuni hanno elezioni nel 2026? Come si vota alle elezioni amministrative? Quanti elettori parteciperanno?

Alle elezioni Amministrative 2026 di domenica 24 e lunedì 25 maggio andranno al voto i residenti di 895 Comuni per l’elezione del sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale.

Scendendo nei dettagli, si voterà in 121 Comuni superiori a 15.000 abitanti di cui 18 capoluoghi, oltre a 774 Comuni pari o inferiori a 15.000, dei quali 2 Comuni capoluogo. In totale sono chiamati a votare 6.624.780 elettori sparsi sulle varie regioni, sia a statuto ordinario che straordinario, disseminati fra 7.928 sezioni.

Dove si vota e come

Per votare alle Comunali 2026 occorre presentarsi nel proprio seggio di riferimento muniti di tessera elettorale e documento di identità valido. Il seggio è indicato sulla tessera elettorale.

Per i casi particolari (detenuti, degenti in ospedale, degenti in case di cura, voto a domicilio, eccetera) si fa riferimento a quanto sancito dalla circolare 45/2026 del Ministero dell’Interno.

I seggi per le elezioni Amministrative saranno aperti:

  • domenica 24 maggio dalle 7:00 alle ore 23:00;
  • lunedì 25 maggio dalle 7:00 alle ore 15:00.

Solo nei Comuni con oltre 15mila abitanti potrebbe essere previsto il ballottaggio, qualora dal primo turno non dovesse emergere un risultato elettorale.

Gli eventuali ballottaggi si terranno:

  • domenica 7 giugno dalle 7:00 alle 23:00;
  • lunedì 8 giugno dalle 7:00 alle 15:00.

Nei piccoli Comuni (fino a 15mila abitanti) non esiste il voto disgiunto: non si può cioè scegliere un sindaco ed anche una lista che non lo appoggia. In pratica, bisogna fare una croce sul nome del sindaco o sul simbolo della lista che lo sostiene per dare il voto a entrambi. Per quanto riguarda i consiglieri, si può scrivere un solo cognome se il Comune ha meno di 5mila abitanti, mentre tra i 5mila e i 15mila si può esprimerne due, a patto che siano un uomo e una donna, altrimenti la seconda preferenza non viene contata. Qui vince chi prende anche solo un voto in più degli altri al primo colpo, senza ballottaggi.

Nei Comuni più grandi (sopra i 15mila abitanti) se si fa una croce sul simbolo di una lista il voto va sia a quella lista che al candidato sindaco collegato. Si possono anche barrare entrambi, il risultato non cambia. Se invece interessa solo il sindaco, si può fare una croce unicamente sul suo nome. Qui vale il voto disgiunto: si può cioè scegliere un sindaco ma dare il voto a una lista che sostiene un suo avversario. Nel primo caso si fa la croce sul nome, nel secondo la croce va messa sul simbolo. Anche qui, per i consiglieri, si possono scrivere fino a due nomi di sesso diverso della stessa lista. In questi Comuni, per essere eletto al primo turno, un candidato deve superare il 50% dei voti. Se nessuno supera il 50% dei voti, si tiene il ballottaggio due settimane dopo.

Come ottenere la tessera elettorale

La tessera elettorale viene rilasciata dall’ufficio elettorale del Comune di residenza oppure dal Comune nelle cui liste elettorali si risulta iscritti. Di norma, sotto le elezioni gli uffici elettorali e gli uffici anagrafici decentrati osservano orari prolungati per venire incontro alle esigenze dei cittadini.

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Carpineto della Nora
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Elice
Torre de’ Passeri

Elezioni in provincia di Teramo

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Castelli
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Elezioni in provincia di Isernia

Agnone
Conca Casale
Montenero Val Cocchiara
Poggio Sannita
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Santa Maria del Molise
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Elezioni in provincia di Avellino

Andretta
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Calitri
Castelfranci
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Luogosano
Prata Di Principato Ultra
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Elezioni in provincia di Benevento

Calvi
Campoli del Monte Taburno
Castelfranco in Miscano
Castelpoto
Foiano di Val Fortore
Guardia Sanframondi
Paduli
Reino
Sant’Agata de’ Goti
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Elezioni in provincia di Caserta

Capodrise
Casagiove
Castel Campagnano
Castello del Matese
Cellole
Cesa
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Grazzanise
Marcianise
Pignataro Maggiore
Portico di Caserta
Raviscanina
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San Cipriano d’Aversa
San Marco Evangelista
San Nicola la Strada
Santa Maria a Vico
Trentola Ducenta

Elezioni in provincia di Napoli

Afragola
Arzano
Calvizzano
Cardito
Casalnuovo di Napoli
Casandrino
Ercolano
Frattamaggiore
Lacco Ameno
Mariglianella
Massa Lubrense
Melito di Napoli
Mugnano di Napoli
Ottaviano
Pompei
Portici
Procida
San Gennaro Vesuviano
San Giorgio a Cremano
San Paolo Bel Sito
Sant’Anastasia
San Vitaliano
Saviano
Somma Vesuviana
Sorrento
Terzigno

Elezioni in provincia di Salerno

Amalfi
Angri
Campagna
Casal Velino
Cava de’ Tirreni
Celle di Bulgheria
Laurino
Laurito
Laviano
Lustra
Maiori
Pertosa
Polla
Positano
Postiglione
Salerno
San Giovanni a Piro
San Valentino Torio
Sassano
Sicignano degli Alburni
Valva

Elezioni in Puglia

Elezioni in provincia di Bari

Bitetto
Capurso
Conversano
Corato
Grumo Appula
Locorotondo
Modugno
Molfetta
Palo del Colle

Elezioni in provincia di Barletta, Andria, Trani

Andria (capoluogo)
Minervino Murge
Trani (capoluogo)

Elezioni in provincia di Brindisi

Ceglie Messapica
Latiano
Mesagne
San Vito dei Normanni
Torchiarolo

Elezioni in provincia di Foggia

Accadia
Cagnano Varano
Candela
Casalvecchio di Puglia
Lucera
Mattinata
Monteleone di Puglia
Ordona
Rocchetta Sant’Antonio
San Giovanni Rotondo
Serracapriola

Elezioni in provincia di Lecce

Arnesano
Calimera
Caprarica di Lecce
Casarano
Castro
Corigliano d’Otranto
Cutrofiano
Gagliano del Capo
Gallipoli
Maglie
Martano
Melpignano
Monteroni di Lecce
Porto Cesareo
Presicce-Acquarica
Racale
Ruffano
San Pietro in Lama
Sogliano Cavour
Tricase
Uggiano la Chiesa

Elezioni in provincia di Taranto

Fragagnano
Laterza
Manduria
Montemesola
Roccaforzata

Elezioni in Basilicata

Elezioni in provincia di Matera

Accettura
Craco
Grottole
Salandra
San Giorgio Lucano
Tursi

Elezioni in provincia di Potenza

Acerenza
Castronuovo di Sant’Andrea
Cersosimo
Corleto Perticara
Filiano
Francavilla in Sinni
Lauria
Moliterno
Sant’Arcangelo
Sarconi

Elezioni in Calabria

Elezioni in provincia di Catanzaro

Amaroni
Andali
Belcastro
Cerva
Davoli
Girifalco
Gizzeria
Martirano Lombardo
Montauro
Montepaone
Palermiti
Sant’Andrea Apostolo dello Ionio
San Vito sullo Ionio
Satriano
Serrastretta
Taverna

Elezioni in provincia di Cosenza

Buonvicino
Campana
Castrolibero
Castrovillari
Cerzeto
Dipignano
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Francavilla Marittima
Grisolia
Mandatoriccio
Marano Marchesato
Orsomarso
Papasidero
Paterno Calabro
Roggiano Gravina
San Fili
San Giovanni in Fiore
San Lorenzo del Vallo
San Pietro in Guarano
Sant’Agata di Esaro
Tortora
Villapiana

Elezioni in provincia di Crotone

Cirò Marina
Crotone (capoluogo)
Cutro
Rocca di Neto
Santa Severina

Elezioni in provincia di Reggio Calabria

Anoia
Brancaleone
Bruzzano Zeffirio
Casignana
Cinquefrondi
Condofuri
Fiumara
Giffone
Maropati
Melicuccà
Molochio
Montebello Jonico
Palmi
Pazzano
Plati’
Reggio di Calabria (capoluogo)
Roccaforte del Greco
Samo
San Roberto
Santo Stefano in Aspromonte
Taurianova

Elezioni in provincia di Vibo Valentia

Acquaro
Briatico
Limbadi
Maierato
Monterosso Calabro
Ricadi
San Calogero
San Gregorio d’Ippona
Serra San Bruno
Spilinga
Tropea
Vallelonga
Zaccanopoli

Elezioni in Sicilia

Elezioni in provincia di Agrigento

Agrigento (capoluogo)
Camastra
Cammarata
Casteltermini
Raffadali
Ribera
Sambuca di Sicilia
Siculiana
Villafranca Sicula

Elezioni in provincia di Caltanissetta

Bompensiere
Mussomeli
Santa Caterina Villarmosa
Serradifalco
Sutera
Vallelunga Pratameno
Villalba

Elezioni in provincia di Catania

Bronte
Calatabiano
Mascali
Milo
Pedara
Randazzo
San Giovanni la Punta
San Pietro Clarenza
Trecastagni

Elezioni in provincia di Enna

Agira
Centuripe
Enna (capoluogo)
Nicosia
Pietraperzia
Valguarnera Caropepe

Elezioni in provincia di Messina

Alì Terme
Barcellona Pozzo di Gotto
Basicò
Giardini Naxos
Graniti
Limina
Malfa
Malvagna
Merì
Messina (capoluogo)
Milazzo
Mirto
Naso
Raccuja
San Salvatore di Fitalia
Saponara
Savoca

Elezioni in provincia di Palermo

Aliminusa
Altofonte
Caltavuturo
Campofelice di Fitalia
Carini
Godrano
Gratteri
Isola delle Femmine
Lascari
Misilmeri
Polizzi Generosa
Pollina
Santa Cristina Gela
Scillato
Termini Imerese
Villabate

Elezioni in provincia di Ragusa

Ispica

Elezioni in provincia di Siracusa

Augusta
Floridia
Lentini

Elezioni in provincia di Trapani

Campobello di Mazara
Gibellina
Marsala

Elezioni in Sardegna

Elezioni in provincia di Cagliari

Ballao
Burcei
Dolianova
Domus de Maria
Elmas
Escolca
Goni
Guamaggiore
Mandas
Maracalagonis
Muravera
Nuraminis
Nurri
Orroli
Ortacesus
Quartu Sant’Elena
Sadali
San Basilio
Serdiana
Sestu
Settimo San Pietro
Silius
Suelli
Ussana
Uta
Villa San Pietro
Villaputzu

Elezioni in provincia di Gallura Nord-Est Sardegna

Aggius
Berchidda
Bortigiadas
Buddusò
La Maddalena
Luogosanto
Monti
Oschiri
Padru
San Teodoro
Santa Teresa Gallura
Sant’Antonio di Gallura
Tempio Pausania (capoluogo)

Elezioni in provincia di Medio Campidiano

Barumini
Gonnosfanadiga
Guspini
Lunamatrona
Pabillonis
Sanluri (capoluogo)
Segariu
Siddi
Tuili
Ussaramanna
Villanovafranca

Elezioni in provincia di Nuoro

Atzara
Austis
Birori
Bortigali
Desulo
Gavoi
Lei
Lodè
Mamoiada
Noragugume
Ollolai
Olzai
Onifai
Osidda
Ottana
Posada
Seulo
Tiana
Tonara
Torpè

Elezioni in provincia di Ogliastra

Arzana
Elini
Gairo
Ilbono
Loceri
Urzulei
Ussassai

Elezioni in provincia di Oristano

Abbasanta
Allai
Arborea
Assolo
Asuni
Baressa
Bidonì
Busachi
Curcuris
Flussio
Fordongianus
Ghilarza
Gonnosnò
Gonnostramatza
Laconi
Masullas
Mogoro
Montresta
Neoneli
Norbello
Nurachi
Palmas Arborea
Pau
Paulilatino
Samugheo
San Nicolò D’Arcidano
Santa Giusta
Santu Lussurgiu
San Vero Milis
Sennariolo
Siamaggiore
Siapiccia
Simaxis
Suni
Ula Tirso
Usellus
Villa Sant’Antonio
Zeddiani

Elezioni in provincia di Sassari

Bessude
Bonnanaro
Bottidda
Bultei
Burgos
Cossoine
Giave
Ittireddu
Ittiri
Laerru
Mara
Nule
Nulvi
Osilo
Ossi
Pattada
Perfugas
Ploaghe
Porto Torres
Pozzomaggiore
Romana
Siligo
Tergu
Thiesi
Usini
Valledoria
Viddalba

Elezioni in provincia di Sulcis Iglesiente

Giba
Musei
Piscinas
Santadi
Tratalias
Villamassargia

Enti locali